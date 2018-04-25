18:18, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Kuzey Irak'a hava harekatÄ±nda PKK hedefleri imha edildi



Foto: ArÅŸiv

TSK tarafÄ±ndan, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan ve Kandil bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait 10 hedef imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK),Â Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Kandil, AvaÅŸin ve Basyan bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi. TSK'nÄ±n resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda,Â Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Kandil, AvaÅŸin ve Basyan bÃ¶lgelerinde bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â mensuplarÄ±na yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan 10 hedefin imha edildiÄŸi belirtildi.

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