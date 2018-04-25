18:26, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

YPG Afrinlilerin hayatÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bornova Jandarma Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â unsurlarÄ± veÂ polis Ã¶zel harekat timleri,Â Afrin'de YPG/PKKÂ tarafÄ±ndan halka ait tarla ve bahÃ§elere giden patika yollaraÂ tuzaklanan patlayÄ±cÄ±larÄ± imha ediyor.Â

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶ristlerden temizlenen Afrin ilÃ§esinde gÃ¶rev yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, bÃ¶lgede el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Bornova Jandarma Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve polis Ã¶zel harekat timleri ile Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) unsurlarÄ± da Afrin'in Racu beldesi ile Anarsumu, Naz, Savankabir, Kodlaki, Ã‡alar, Darh ObasÄ± ve Åžeyh ObasÄ± kÃ¶ylerinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda bÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nak ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. HalkÄ±n gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Savankabir kÃ¶yÃ¼nde bir sokaÄŸa dÃ¶ÅŸenmiÅŸ 2 anti tank mayÄ±nÄ±, Ã‡alar kÃ¶yÃ¼nde de tuzaklanmÄ±ÅŸ bir el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.

TerÃ¶ristlerin barÄ±nma amaÃ§lÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± maÄŸaralarda da titiz Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, bÃ¶lgeyi terk eden Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± balyoz ve kazma gibi Ã§ok sayÄ±da malzeme bulundu.

BÃ–LGE GÃœVENLÄ° HALE GETÄ°RÄ°LÄ°YOR

Afrin'in 18 Mart'ta kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± iÃ§erisine sinsice yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±lar, YPG/PKK mensuplarÄ±nÄ±n insan yaÅŸamÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Anarsumu kÃ¶yÃ¼nde halkÄ±n bahÃ§e ve tarlalarÄ±na giden yola terÃ¶ristlerce hat dÃ¼zeninde, birbirine paralel tuzaklanan Ã§ok sayÄ±da el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulan komandolar, insanlarÄ±n canÄ±nÄ± hiÃ§e sayan tuzaklarÄ± tek tek imha ederek bÃ¶lgeyi gÃ¼venli hale getiriyor.