Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:35, 25 Nisan 2018 Çarşamba
Amerika
19:24, 25 Nisan 2018 Çarşamba

  • Paylaş
ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni bildiri
ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni bildiri

ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın "yeniden müzakere edilmesi", "yeniden açılması" veya "şartlarının değiştirilmesinden" yana olmadığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (NPT) ilişkin uluslararası konferansta ABD heyetinin başkanlığını yapan Christopher Ford, basın toplantısı düzenledi.

Ford, ABD yönetiminden gelen İran ile nükleer anlaşmanın iptal edileceğine yönelik açıklamaların aksine bu anlaşmanın devamından yana olduklarını belirtti.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) ilişkin Ford, "JCPOA'nın yeniden müzakere edilmesini, yeniden açılmasını veya şartlarının değiştirilmesini hedeflemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ford, ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilave olarak, "yeni kuralları, kısıtlamaları, şartları ve parametreleri olan bir "ek bir sözleşme" arayışında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Yönetici Sekreteri Lassina Zerbo ise Kuzey Kore'den gelen 21 Nisan'dan itibaren balistik füze denemeleri ve fırlatışları durdurulacağı açıklamasının şu an için "sözde" olduğunu, imzalanıp yürürlüğe girene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını vurguladı.

Zerbo, uluslararası toplumu Kuzey Kore'nin verdiği sözü tutması için bu ülkeye daha fazla baskı yapmaya davet etti.

İRAN NPT'DEN ÇIKMA TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda, İran'ın muhtemel planını "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından (NPT) çıkmak" şeklinde açıklamıştı.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Temmuz 2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Nükleer silah sahibi olan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.

BM Cenevre Ofisi'ndeki konferans 4 Mayıs'ta sona erecek.



İlgili Konular nükleer silah iran Amerika
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni bildiri
ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni bildiri

ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın "yeniden müzakere edilmesi", "yeniden açılması" veya "şartlarının değiştirilmesinden" yana olmadığı bildirildi.
İran Airtour filosuna 20 Rus uçağı katacak
İran, Airtour filosuna 20 Rus uçağı katacak

İran Airtour Havayolları, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uçağı satın aldı
Bulgar heyeti quot Madam Butterfly quot operası için Edirne'de
Bulgar heyeti "Madam Butterfly" operası için Edirne'de

Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu iş birliği ile Edirne'de "Madam Butterfly" operası sahnelenecek
Büyük Dönüş Yürüyüşü Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacak'
'Büyük Dönüş Yürüyüşü Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacak'

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacağını söyledi.
Yemen'deki çatışmalarda quot sivillerin korunması quot çağrısı
Yemen'deki çatışmalarda "sivillerin korunması" çağrısı

Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldırılardan sakınılmalı. Çatışan tüm taraflar, sivillerin korunması ilkesine bağlı kalmalı" açıklamasında bulundu
Bulgaristan da siyasi parti enflasyonu had safhada
Bulgaristan’da siyasi parti enflasyonu had safhada!

Bulgaristan’da, sadece 7 milyon nüfusa karşılık, ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihinde çok fazla siyasi parti olması dikkati çekiyor. Son olarak geçen hafta "Demokratik Bulgaristan" adıyla siyasete atılan bir parti ile ülkedeki toplam kayıtlı siyasi parti sayısı 200 oldu.
WhatsApp'a AB yaş sınırlaması yolda
WhatsApp'a AB yaş sınırlaması yolda

WhatsApp'a Avrupa Birliği'de 16 yaş sınırlaması gelecek
Yunanistan'da 2 bin 500 emekli hükümete tepki için yürüdü
Yunanistan'da 2 bin 500 emekli hükümete tepki için yürüdü

Atina'ya gelen yaklaşık 2 bin 500 emekli, Yunan hükümetinin kemer sıkma politikasına karşı protesto gösteri düzenledi
İsrail güçleri bir Ürdünlüyü gözaltına aldı
İsrail güçleri bir Ürdünlüyü gözaltına aldı

Annesinin cenazesine katılmak için Batı Şeria'ya gitmek isteyen Ürdün vatandaşı Araravi, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı
Yahudilerin quot Kur'an ayetlerini değiştirin quot çağrısına tepki
Yahudilerin "Kur'an ayetlerini değiştirin" çağrısına tepki

Fransalı Müslümanlar, 300’e yakın kişinin imzasıyla yayınlanan “Antisemitizme Karşı Yeni Manifesto” isimli bildiride Kur’an-ı Kerim’deki Yahudilerle ilgili ayetlerin değiştirilmesi çağrısına tepki gösterdi
İran'da Şah Rıza'nın mumyası tartışması
İran'da Şah Rıza'nın mumyası tartışması

Şah Rıza'nın torunu Rıza Pehlevi dedesinin naaşının İran'da defnedilmesini istedi
Müslüman Hakları Örgütü'nden kilise saldırısına kınama
Müslüman Hakları Örgütü'nden kilise saldırısına kınama

Nijerya'da 15 kişinin ölümüne sebep olan kilise saldırısı Müslüman Hakları Örgütü tarafından kınandı
Endonezya'da kaçak petrol kuyusunda patlama 18 ölü
Endonezya'da kaçak petrol kuyusunda patlama: 18 ölü

Endonezya'nın Açe eyaletindeki kaçak petrol kuyusunda patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.
Balkanların Davosu'nda Serbest Ticaret Talebi
Balkanların Davosu'nda Serbest Ticaret Talebi

9. Saraybosna İş Forumu'nda konuşan Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Sarovic, "Bosna Hersek'in vagonlarını, bölge ülkelerinin lokomotifine bağlamak gerek" dedi
Fransa'da bir günlük grevin bedeli 2 milyar avro
Fransa'da bir günlük grevin bedeli 2 milyar avro

Fransa'da bir çok sektör çalışanlarının kademeli veya sürekli grevi devam ederken, bir günlük grevin ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 2 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.
Türkmenistan ve Özbekistan arasında iş anlaşması
Türkmenistan ve Özbekistan arasında iş anlaşması

Özbekistan ve Türkmenistan arasında 250 milyon dolarlık iş anlaşması yapıldı

Haberler

Trump'tan yüksek petrol fiyatlarına eleştiri
Trump'tan yüksek petrol fiyatlarına eleştiri

Üçlü zirve ABD hegemonyasını sarstı
Üçlü zirve ABD hegemonyasını sarstı

Prens Selman'dan ABD'ye 'Suriye'den çekilmeyin' mesajı
Prens Selman'dan ABD'ye 'Suriye'den çekilmeyin' mesajı

Trump'ın 'denge arayışı' rekora koşuyor
Trump'ın 'denge arayışı' rekora koşuyor

ABD'de tüketici güveni 14 yılın zirvesinden indi
ABD'de tüketici güveni 14 yılın zirvesinden indi

Obama serbest bırakmıştı, Trump yasakladı
Obama serbest bırakmıştı Trump yasakladı

Trump, 1,3 trilyon dolarlık bütçe paketini onayladı
Trump 1 3 trilyon dolarlık bütçe paketini onayladı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı artmaya devam ediyor
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı artmaya devam ediyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 