19:24, 25 Nisan 2018 Çarşamba

ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni bildiri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na (NPT) ilişkin uluslararası konferansta ABD heyetinin başkanlığını yapan Christopher Ford, basın toplantısı düzenledi.

Ford, ABD yönetiminden gelen İran ile nükleer anlaşmanın iptal edileceğine yönelik açıklamaların aksine bu anlaşmanın devamından yana olduklarını belirtti.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) ilişkin Ford, "JCPOA'nın yeniden müzakere edilmesini, yeniden açılmasını veya şartlarının değiştirilmesini hedeflemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ford, ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilave olarak, "yeni kuralları, kısıtlamaları, şartları ve parametreleri olan bir "ek bir sözleşme" arayışında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Yönetici Sekreteri Lassina Zerbo ise Kuzey Kore'den gelen 21 Nisan'dan itibaren balistik füze denemeleri ve fırlatışları durdurulacağı açıklamasının şu an için "sözde" olduğunu, imzalanıp yürürlüğe girene kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını vurguladı.

Zerbo, uluslararası toplumu Kuzey Kore'nin verdiği sözü tutması için bu ülkeye daha fazla baskı yapmaya davet etti.

İRAN NPT'DEN ÇIKMA TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda, İran'ın muhtemel planını "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından (NPT) çıkmak" şeklinde açıklamıştı.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, Temmuz 2017'de 122 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

Nükleer silah sahibi olan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, anlaşmaya karşı çıkmış, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmamıştı.

BM Cenevre Ofisi'ndeki konferans 4 Mayıs'ta sona erecek.