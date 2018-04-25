Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:31, 25 Nisan 2018 Çarşamba
Asya
21:27, 25 Nisan 2018 Çarşamba

  • Paylaş
'Myanmar medyası Arakan haberlerinde yetersiz kalıyor'
'Myanmar medyası Arakan haberlerinde yetersiz kalıyor'

Myanmar hükümeti ve ordunun baskısı nedeniyle yerel medya, Arakanlı Müslümanların yaşadığı zorluklarla ilgili haberleri aktarma konusunda yetersiz kalıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'da Arakanlı Müslümanların yaşadıkları zorluklar ve maruz kaldıkları zulümden kaçışları uluslararası medyanın gündeminde yer alırken, yerel medya Arakan eyaletindeki Müslümanların yaşadıklarını aktarma konusunda yetersiz kalıyor.

Bunun nedenlerinden biri olarak yerel medya kuruluşlarının sahiplerinin ordu ve hükümetle yakın bağları gösteriliyor.

İngilizce yayın yayın yapan Myanmar Times gazetesi 2004'te orduyla yakın bağları bulunan Myanmarlı bir iş adamı tarafından satın alındı.

Gazetenin yayımladığı Arakanlı kadınların Myanmarlı askerler tarafından tecavüze uğramasıyla ilgili haberlerin ardından gazetenin özel araştırma editörünün görevine son verildi.

Arakanlı Müslümanlarla ilgili haberler konusunda gazetenin yönetim kurulu ve haberciler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2016 ve 2017'de çok sayıda yabancı editör ya istifa etti ya da kovuldu.

''GAZETECİLER ENGELLENİYOR"

Gazeteciler, Rohingya kriziyle ilgili bilgilere ulaşma konusunda Myanmar hükümeti tarafından engellendiklerini ifade ediyor. Muhabirler, bölgeyi sadece hükümetin sponsor olduğu geziler sayesinde ziyaret edebiliyor.

Myanmar Demokrasi Enstitüsünün (MID) son yayımladığı raporda, Arakan'ın durumunu anlatan haberlerin ordu mensuplarının da aralarında bulunduğu yetkililerin bakış açısıyla yazıldığı kaydedildi.

MID proje koordinatörü Myo Min Zaw, anketlerden ve araştırmalardan öğrendiklerine göre, yerel medyada yer alan haberlerin hükümetin ya da ordunun tek taraflı açıklamalarına dayandığını ifade ederek, sadece çok az sayıda medya kuruluşunun hükümeti ve orduyu eleştirmeye cesaret ettiğini söyledi.

''GAZETECİLER TEHDİT EDİLİYOR''

Adının açıklanmasını istemeyen kadın gazeteci, medya kuruluşu sahiplerinin, hükümetin ve ordunun açıklamalarına karşı çıkan hikayeleri yayımlayarak zarar etmekten korktuklarını belirtti. Gazeteci, "Myanmar halkının çoğunluğu Arakan'daki durumu ele alma konusunda hükümet ve orduyu destekliyor. Yetkililerin halkın bilmesini istemediği hassas bilgilere ulaşması yerel gazeteciler için riskli. Gazeteci bir arkadaşımın bir yetkiliye neden ordunun Arakan'da helikopter kullandığıyla ilgili sorusu üzerine, yetkili çok sinirlenmişti. Hatta soruyu soran arkadaşım, eğer bununla ilgili bir haber yaparsa vatan haini olarak ifşa edileceği konusunda tehdit edildi." dedi.

YABANCI GAZETECİLER BİLGİ İÇİN BANGLADEŞ'E GİDİYOR

Yangon'daki yabancı gazeteciler Rohingya kriziyle ilgili bilgi almak için genelde Bangladeş'e gidiyor.

Son iki yıldır Yangon'da çalışan Avustralyalı bir gazeteci, 25 Ağustos 2017'den bu yana Bangladeş'i üç kez ziyaret ettiğini belirterek, Bangladeş'ten bölgedeki krizle ilgili daha doğru bilgiye ulaştıklarını söyledi. Avustralyalı gazeteci, "Fakat kimsenin hikayenin tümüyle ilgili net bir resme sahip olduğunu düşünmüyorum. Bizim bildiğimiz sadece bölgedekilerin oldukça kötü koşullar altında yaşadıkları." ifadesini kullandı.

Merkezi Yangon'da bulunan Myanmar Gazetecilik Enstitüsü yöneticilerinden Sein Win, neredeyse bütün yerel ve yabancı gazetecilerin bölgeye ulaşımlarının engellenmesi nedeniyle aldıkları bilgileri doğrulayamadıklarını belirtti. Sein Win, Arakan'daki durumla ilgili yabancı medyanın daha güvenilir olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM geçen hafta ''Arakanlı kadın ve kız çocuklarına tecavüz ve cinsel şiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanç listesine'' eklemişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yıl çatışma bölgelerinde yaşanan cinsel şiddet olaylarına ilişkin raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sunmuştu. Raporda, Myanmar ordusunun ''Arakanlıların Myanmar'dan ayrılıp geri dönmesini engellemek için cinsel şiddeti bir araç olarak kullandığı ve Arakan toplumunu korkutarak topluca cezalandırdığı'' belirtilmiş, ''Myanmar'dan kaçan Arakanlı kadın ve kız çocuklarının tecavüz ve toplu tecavüz gibi cinsel şiddet olaylarına maruz kaldığı'' kaydedilmişti.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

 



İlgili Konular myanmar arakan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
İran ile yapılan nükleer anlaşmayı sürdüreceğiz'
'İran ile yapılan nükleer anlaşmayı sürdüreceğiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı devam ettireceğini belirterek, "Bizim amacımız çok açık bir şekilde ortada. İran, asla nükleer silah geliştirmemelidir. Ne şimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla." dedi.
Myanmar medyası Arakan haberlerinde yetersiz kalıyor'
'Myanmar medyası Arakan haberlerinde yetersiz kalıyor'

Myanmar hükümeti ve ordunun baskısı nedeniyle yerel medya, Arakanlı Müslümanların yaşadığı zorluklarla ilgili haberleri aktarma konusunda yetersiz kalıyor.
AB'den yapay zeka adımı
AB'den yapay zeka adımı

AB, yapay zeka alanındaki Ar-Ge programlarına 2020 yılına kadar 1,5 milyar avro yatırım yapacak.
ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni bildiri
ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni bildiri

ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın "yeniden müzakere edilmesi", "yeniden açılması" veya "şartlarının değiştirilmesinden" yana olmadığı bildirildi.
İran Airtour filosuna 20 Rus uçağı katacak
İran, Airtour filosuna 20 Rus uçağı katacak

İran Airtour Havayolları, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uçağı satın aldı
Bulgar heyeti quot Madam Butterfly quot operası için Edirne'de
Bulgar heyeti "Madam Butterfly" operası için Edirne'de

Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu iş birliği ile Edirne'de "Madam Butterfly" operası sahnelenecek
Büyük Dönüş Yürüyüşü Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacak'
'Büyük Dönüş Yürüyüşü Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacak'

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacağını söyledi.
Yemen'deki çatışmalarda quot sivillerin korunması quot çağrısı
Yemen'deki çatışmalarda "sivillerin korunması" çağrısı

Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldırılardan sakınılmalı. Çatışan tüm taraflar, sivillerin korunması ilkesine bağlı kalmalı" açıklamasında bulundu
Bulgaristan da siyasi parti enflasyonu had safhada
Bulgaristan’da siyasi parti enflasyonu had safhada!

Bulgaristan’da, sadece 7 milyon nüfusa karşılık, ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihinde çok fazla siyasi parti olması dikkati çekiyor. Son olarak geçen hafta "Demokratik Bulgaristan" adıyla siyasete atılan bir parti ile ülkedeki toplam kayıtlı siyasi parti sayısı 200 oldu.
WhatsApp'a AB yaş sınırlaması yolda
WhatsApp'a AB yaş sınırlaması yolda

WhatsApp'a Avrupa Birliği'de 16 yaş sınırlaması gelecek
Yunanistan'da 2 bin 500 emekli hükümete tepki için yürüdü
Yunanistan'da 2 bin 500 emekli hükümete tepki için yürüdü

Atina'ya gelen yaklaşık 2 bin 500 emekli, Yunan hükümetinin kemer sıkma politikasına karşı protesto gösteri düzenledi
İsrail güçleri bir Ürdünlüyü gözaltına aldı
İsrail güçleri bir Ürdünlüyü gözaltına aldı

Annesinin cenazesine katılmak için Batı Şeria'ya gitmek isteyen Ürdün vatandaşı Araravi, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı
Yahudilerin quot Kur'an ayetlerini değiştirin quot çağrısına tepki
Yahudilerin "Kur'an ayetlerini değiştirin" çağrısına tepki

Fransalı Müslümanlar, 300’e yakın kişinin imzasıyla yayınlanan “Antisemitizme Karşı Yeni Manifesto” isimli bildiride Kur’an-ı Kerim’deki Yahudilerle ilgili ayetlerin değiştirilmesi çağrısına tepki gösterdi
İran'da Şah Rıza'nın mumyası tartışması
İran'da Şah Rıza'nın mumyası tartışması

Şah Rıza'nın torunu Rıza Pehlevi dedesinin naaşının İran'da defnedilmesini istedi
Müslüman Hakları Örgütü'nden kilise saldırısına kınama
Müslüman Hakları Örgütü'nden kilise saldırısına kınama

Nijerya'da 15 kişinin ölümüne sebep olan kilise saldırısı Müslüman Hakları Örgütü tarafından kınandı
Endonezya'da kaçak petrol kuyusunda patlama 18 ölü
Endonezya'da kaçak petrol kuyusunda patlama: 18 ölü

Endonezya'nın Açe eyaletindeki kaçak petrol kuyusunda patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

Haberler

Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanlara yardımı engelliyor
Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanlara yardımı engelliyor

Arakanlılar güvence verilmeden Myanmar’a dönmek istemiyor
Arakanlılar güvence verilmeden Myanmar a dönmek istemiyor

İngiltere ve Kanada'dan Arakan için çağrı
İngiltere ve Kanada'dan Arakan için çağrı

Myanmar ordusu BM'nin 'utanç listesine' girdi
Myanmar ordusu BM'nin 'utanç listesine' girdi

Myanmar ordusu Arakan'da köyleri yok ediyor
Myanmar ordusu Arakan'da köyleri yok ediyor

Öldürülen 10 Arakanlı erkekten geriye kalanlar
Öldürülen 10 Arakanlı erkekten geriye kalanlar

10 Arakanlı Müslüman'ı öldüren askerlere hapis
10 Arakanlı Müslüman'ı öldüren askerlere hapis

Myanmar'daki zulmün bir diğer mağdurları da 'Meiktila Müslümanları'
Myanmar'daki zulmün bir diğer mağdurları da 'Meiktila Müslümanları'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 