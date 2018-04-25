GÃ¼ncelleme: 01:34, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Myanmar medyasÄ± Ã¼Ã§ maymunu oynuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'daÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÂ ve maruz kaldÄ±klarÄ± zulÃ¼mden kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ±Â uluslararasÄ± medyanÄ±n gÃ¼ndeminde yer alÄ±rken,Â yerel medyaÂ Arakan eyaletindeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktarma konusunda yetersiz kalÄ±yor.

Bunun nedenlerinden biri olarak yerel medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sahiplerinin ordu ve hÃ¼kÃ¼metle yakÄ±n baÄŸlarÄ± gÃ¶steriliyor.

Ä°ngilizce yayÄ±n yayÄ±n yapan Myanmar Times gazetesi 2004'te orduyla yakÄ±n baÄŸlarÄ± bulunan MyanmarlÄ± bir iÅŸ adamÄ± tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±.

Gazetenin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ArakanlÄ± kadÄ±nlarÄ±n MyanmarlÄ± askerler tarafÄ±ndan tecavÃ¼ze uÄŸramasÄ±yla ilgili haberlerin ardÄ±ndan gazetenin Ã¶zel araÅŸtÄ±rma editÃ¶rÃ¼nÃ¼n gÃ¶revine son verildi.

ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ilgili haberler konusunda gazetenin yÃ¶netim kurulu ve haberciler arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle 2016 ve 2017'de Ã§ok sayÄ±da yabancÄ± editÃ¶r ya istifa etti ya da kovuldu.

''GAZETECÄ°LER ENGELLENÄ°YOR"

Gazeteciler, Rohingya kriziyle ilgili bilgilere ulaÅŸma konusunda Myanmar hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan engellendiklerini ifade ediyor. Muhabirler, bÃ¶lgeyi sadece hÃ¼kÃ¼metin sponsor olduÄŸu geziler sayesinde ziyaret edebiliyor.

Myanmar Demokrasi EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n (MID) son yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Arakan'Ä±n durumunu anlatan haberlerin ordu mensuplarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu yetkililerin bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

MID proje koordinatÃ¶rÃ¼ Myo Min Zaw, anketlerden ve araÅŸtÄ±rmalardan Ã¶ÄŸrendiklerine gÃ¶re, yerel medyada yer alan haberlerin hÃ¼kÃ¼metin ya da ordunun tek taraflÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, sadece Ã§ok az sayÄ±da medya kuruluÅŸunun hÃ¼kÃ¼meti ve orduyu eleÅŸtirmeye cesaret ettiÄŸini sÃ¶yledi.

''GAZETECÄ°LER TEHDÄ°T EDÄ°LÄ°YOR''

AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen kadÄ±n gazeteci, medya kuruluÅŸu sahiplerinin, hÃ¼kÃ¼metin ve ordunun aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan hikayeleri yayÄ±mlayarak zarar etmekten korktuklarÄ±nÄ± belirtti. Gazeteci, "Myanmar halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu Arakan'daki durumu ele alma konusunda hÃ¼kÃ¼met ve orduyu destekliyor. Yetkililerin halkÄ±n bilmesini istemediÄŸi hassas bilgilere ulaÅŸmasÄ± yerel gazeteciler iÃ§in riskli. Gazeteci bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n bir yetkiliye neden ordunun Arakan'da helikopter kullandÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorusu Ã¼zerine, yetkili Ã§ok sinirlenmiÅŸti. Hatta soruyu soran arkadaÅŸÄ±m, eÄŸer bununla ilgili bir haber yaparsa vatan haini olarak ifÅŸa edileceÄŸi konusunda tehdit edildi." dedi.

YABANCI GAZETECÄ°LER BÄ°LGÄ° Ä°Ã‡Ä°N BANGLADEÅž'E GÄ°DÄ°YOR

Yangon'daki yabancÄ± gazeteciler Rohingya kriziyle ilgili bilgi almak iÃ§in genelde BangladeÅŸ'e gidiyor.

Son iki yÄ±ldÄ±r Yangon'da Ã§alÄ±ÅŸan AvustralyalÄ± bir gazeteci, 25 AÄŸustos 2017'den bu yana BangladeÅŸ'i Ã¼Ã§ kez ziyaret ettiÄŸini belirterek, BangladeÅŸ'ten bÃ¶lgedeki krizle ilgili daha doÄŸru bilgiye ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AvustralyalÄ± gazeteci, "Fakat kimsenin hikayenin tÃ¼mÃ¼yle ilgili net bir resme sahip olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bizim bildiÄŸimiz sadece bÃ¶lgedekilerin oldukÃ§a kÃ¶tÃ¼ koÅŸullar altÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Merkezi Yangon'da bulunan Myanmar Gazetecilik EnstitÃ¼sÃ¼ yÃ¶neticilerinden Sein Win, neredeyse bÃ¼tÃ¼n yerel ve yabancÄ± gazetecilerin bÃ¶lgeye ulaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n engellenmesi nedeniyle aldÄ±klarÄ± bilgileri doÄŸrulayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Sein Win, Arakan'daki durumla ilgili yabancÄ± medyanÄ±n daha gÃ¼venilir olduÄŸunu dile getirdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±mladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

BM geÃ§en hafta ''ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanÃ§ listesine'' eklemiÅŸti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geÃ§en yÄ±l Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde yaÅŸanan cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin raporunu BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sunmuÅŸtu. Raporda, Myanmar ordusunun ''ArakanlÄ±larÄ±n Myanmar'dan ayrÄ±lÄ±p geri dÃ¶nmesini engellemek iÃ§in cinsel ÅŸiddeti bir araÃ§ olarak kullandÄ±ÄŸÄ± ve Arakan toplumunu korkutarak topluca cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±'' belirtilmiÅŸ, ''Myanmar'dan kaÃ§an ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n tecavÃ¼z ve toplu tecavÃ¼z gibi cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±'' kaydedilmiÅŸti.

ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.

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