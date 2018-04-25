Myanmar medyasÄ± Ã¼Ã§ maymunu oynuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar'daÂ ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÂ ve maruz kaldÄ±klarÄ± zulÃ¼mden kaÃ§Ä±ÅŸlarÄ±Â uluslararasÄ± medyanÄ±n gÃ¼ndeminde yer alÄ±rken,Â yerel medyaÂ Arakan eyaletindeki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktarma konusunda yetersiz kalÄ±yor.
Bunun nedenlerinden biri olarak yerel medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n sahiplerinin ordu ve hÃ¼kÃ¼metle yakÄ±n baÄŸlarÄ± gÃ¶steriliyor.
Ä°ngilizce yayÄ±n yayÄ±n yapan Myanmar Times gazetesi 2004'te orduyla yakÄ±n baÄŸlarÄ± bulunan MyanmarlÄ± bir iÅŸ adamÄ± tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±.
Gazetenin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ArakanlÄ± kadÄ±nlarÄ±n MyanmarlÄ± askerler tarafÄ±ndan tecavÃ¼ze uÄŸramasÄ±yla ilgili haberlerin ardÄ±ndan gazetenin Ã¶zel araÅŸtÄ±rma editÃ¶rÃ¼nÃ¼n gÃ¶revine son verildi.
ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarla ilgili haberler konusunda gazetenin yÃ¶netim kurulu ve haberciler arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar nedeniyle 2016 ve 2017'de Ã§ok sayÄ±da yabancÄ± editÃ¶r ya istifa etti ya da kovuldu.
Gazeteciler, Rohingya kriziyle ilgili bilgilere ulaÅŸma konusunda Myanmar hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan engellendiklerini ifade ediyor. Muhabirler, bÃ¶lgeyi sadece hÃ¼kÃ¼metin sponsor olduÄŸu geziler sayesinde ziyaret edebiliyor.
Myanmar Demokrasi EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n (MID) son yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Arakan'Ä±n durumunu anlatan haberlerin ordu mensuplarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu yetkililerin bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
MID proje koordinatÃ¶rÃ¼ Myo Min Zaw, anketlerden ve araÅŸtÄ±rmalardan Ã¶ÄŸrendiklerine gÃ¶re, yerel medyada yer alan haberlerin hÃ¼kÃ¼metin ya da ordunun tek taraflÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, sadece Ã§ok az sayÄ±da medya kuruluÅŸunun hÃ¼kÃ¼meti ve orduyu eleÅŸtirmeye cesaret ettiÄŸini sÃ¶yledi.
AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen kadÄ±n gazeteci, medya kuruluÅŸu sahiplerinin, hÃ¼kÃ¼metin ve ordunun aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan hikayeleri yayÄ±mlayarak zarar etmekten korktuklarÄ±nÄ± belirtti. Gazeteci, "Myanmar halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu Arakan'daki durumu ele alma konusunda hÃ¼kÃ¼met ve orduyu destekliyor. Yetkililerin halkÄ±n bilmesini istemediÄŸi hassas bilgilere ulaÅŸmasÄ± yerel gazeteciler iÃ§in riskli. Gazeteci bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n bir yetkiliye neden ordunun Arakan'da helikopter kullandÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorusu Ã¼zerine, yetkili Ã§ok sinirlenmiÅŸti. Hatta soruyu soran arkadaÅŸÄ±m, eÄŸer bununla ilgili bir haber yaparsa vatan haini olarak ifÅŸa edileceÄŸi konusunda tehdit edildi." dedi.
Yangon'daki yabancÄ± gazeteciler Rohingya kriziyle ilgili bilgi almak iÃ§in genelde BangladeÅŸ'e gidiyor.
Son iki yÄ±ldÄ±r Yangon'da Ã§alÄ±ÅŸan AvustralyalÄ± bir gazeteci, 25 AÄŸustos 2017'den bu yana BangladeÅŸ'i Ã¼Ã§ kez ziyaret ettiÄŸini belirterek, BangladeÅŸ'ten bÃ¶lgedeki krizle ilgili daha doÄŸru bilgiye ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AvustralyalÄ± gazeteci, "Fakat kimsenin hikayenin tÃ¼mÃ¼yle ilgili net bir resme sahip olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bizim bildiÄŸimiz sadece bÃ¶lgedekilerin oldukÃ§a kÃ¶tÃ¼ koÅŸullar altÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Merkezi Yangon'da bulunan Myanmar Gazetecilik EnstitÃ¼sÃ¼ yÃ¶neticilerinden Sein Win, neredeyse bÃ¼tÃ¼n yerel ve yabancÄ± gazetecilerin bÃ¶lgeye ulaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n engellenmesi nedeniyle aldÄ±klarÄ± bilgileri doÄŸrulayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Sein Win, Arakan'daki durumla ilgili yabancÄ± medyanÄ±n daha gÃ¼venilir olduÄŸunu dile getirdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±mladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
BM geÃ§en hafta ''ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanÃ§ listesine'' eklemiÅŸti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geÃ§en yÄ±l Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde yaÅŸanan cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin raporunu BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sunmuÅŸtu. Raporda, Myanmar ordusunun ''ArakanlÄ±larÄ±n Myanmar'dan ayrÄ±lÄ±p geri dÃ¶nmesini engellemek iÃ§in cinsel ÅŸiddeti bir araÃ§ olarak kullandÄ±ÄŸÄ± ve Arakan toplumunu korkutarak topluca cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±'' belirtilmiÅŸ, ''Myanmar'dan kaÃ§an ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n tecavÃ¼z ve toplu tecavÃ¼z gibi cinsel ÅŸiddet olaylarÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±'' kaydedilmiÅŸti.
ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
Â
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ve ordunun baskÄ±sÄ± nedeniyle yerel medya, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda "gÃ¶rmedim, duymadÄ±m, bilmiyorum" diyerek Ã¼Ã§ maymunu oynuyor
Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilÃ§esinde bir binada art arda patlamalar meydana geldi.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ermenistan'da Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeniden toplanan muhalifler, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
Ã‡inli araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
ENKS Ãœyesi Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde halk, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Ã¼lkesinin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettireceÄŸini belirterek, "Bizim amacÄ±mÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. Ä°ran, asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemelidir. Ne ÅŸimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla." dedi.
AB, yapay zeka alanÄ±ndaki Ar-Ge programlarÄ±na 2020 yÄ±lÄ±na kadar 1,5 milyar avro yatÄ±rÄ±m yapacak.
ABD'nin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n "yeniden mÃ¼zakere edilmesi", "yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±" veya "ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinden" yana olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Airtour HavayollarÄ±, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n aldÄ±
Edirne ValiliÄŸi ile Bulgaristan'Ä±n Edirne BaÅŸkonsolosluÄŸu iÅŸ birliÄŸi ile Edirne'de "Madam Butterfly" operasÄ± sahnelenecek
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n BatÄ± Åžeria ve Filistin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
UluslararasÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldÄ±rÄ±lardan sakÄ±nÄ±lmalÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸan tÃ¼m taraflar, sivillerin korunmasÄ± ilkesine baÄŸlÄ± kalmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Bulgaristanâ€™da, sadece 7 milyon nÃ¼fusa karÅŸÄ±lÄ±k, Ã¼lkenin 28 yÄ±llÄ±k demokrasi tarihinde Ã§ok fazla siyasi parti olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor. Son olarak geÃ§en hafta "Demokratik Bulgaristan" adÄ±yla siyasete atÄ±lan bir parti ile Ã¼lkedeki toplam kayÄ±tlÄ± siyasi parti sayÄ±sÄ± 200 oldu.