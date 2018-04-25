21:30, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

'Ä°ran asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemeli'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron,Â ABD Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmadan, Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'na kadar birÃ§ok konuya deÄŸindi.

Macron, ''Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± elimizde daha kalÄ±cÄ± bir alternatif olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece destekliyorum. Benim pozisyonum budur.'' dedi.

AnlaÅŸmadan Ã§ekilmeyeceklerini kaydeden Macron, ''ABD de Fransa da bu anlaÅŸmaya imza attÄ±. Bu sebepten dolayÄ±Â anlaÅŸmadan ayrÄ±lamayÄ±z.'' diye konuÅŸtu.

Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah yapmasÄ±na "asla" izin verilmeyeceÄŸini kaydeden Macron, ''Bizim amacÄ±mÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. Ä°ran, asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemelidir. Ne ÅŸimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla.'' ifadesini kullandÄ±.

Washington'da Trump ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, basÄ±na iki liderin sÄ±cak iliÅŸkileri yansÄ±rken, Macron, kongredeki konuÅŸmasÄ±nda Trump'Ä± eleÅŸtiren deÄŸerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, kÃ¼resel iliÅŸkilere daha fazla entegre olmasÄ± gerektiÄŸini savunan Macron, daha aktif olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Macron, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"21. yÃ¼zyÄ±l, bizden Ã¶ncekilerin hayal dahi edemeyeceÄŸi Ã§ok sayÄ±da yeni tehlikeyi beraberinde getirdi. 21. yÃ¼zyÄ±l dÃ¼nya dÃ¼zenini, daha gÃ¼Ã§lÃ¼, hesap verilebilir ve kalÄ±cÄ± olabilmesi adÄ±na yeni birÃ§ok taraflÄ±lÄ±k Ã¼zerine kurabiliriz. Bu da Ã¶ncekinden daha fazla ABD'nin desteÄŸini gerektirmektedir.''

ABD'YE PARÄ°S Ä°KLÄ°M ANLAÅžMASI ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

Macron ayrÄ±ca ABD'nin, Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'ndan Ã§ekilmesini eleÅŸtirdi.

''ABD'nin bir gÃ¼n geri geleceÄŸine ve Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum'' diyen Macron, "Åžunu kabul etmek gerekir ki B gezegeni yok.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kongrede konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in Meclis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Paul Ryan tarafÄ±ndan davet edilen Macron, kongre tarihinde konuÅŸma yapan sekizinci FransÄ±z lider. Kongrede en son, KasÄ±m 2007'de eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy, kongre Ã¼yelerine hitap etmiÅŸti.