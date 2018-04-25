'Ä°ran asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemeli'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron,Â ABD Kongresi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmadan, Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'na kadar birÃ§ok konuya deÄŸindi.
Macron, ''Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± elimizde daha kalÄ±cÄ± bir alternatif olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece destekliyorum. Benim pozisyonum budur.'' dedi.
AnlaÅŸmadan Ã§ekilmeyeceklerini kaydeden Macron, ''ABD de Fransa da bu anlaÅŸmaya imza attÄ±. Bu sebepten dolayÄ±Â anlaÅŸmadan ayrÄ±lamayÄ±z.'' diye konuÅŸtu.
Ä°ran'Ä±n nÃ¼kleer silah yapmasÄ±na "asla" izin verilmeyeceÄŸini kaydeden Macron, ''Bizim amacÄ±mÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. Ä°ran, asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemelidir. Ne ÅŸimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla.'' ifadesini kullandÄ±.
Washington'da Trump ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, basÄ±na iki liderin sÄ±cak iliÅŸkileri yansÄ±rken, Macron, kongredeki konuÅŸmasÄ±nda Trump'Ä± eleÅŸtiren deÄŸerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin, kÃ¼resel iliÅŸkilere daha fazla entegre olmasÄ± gerektiÄŸini savunan Macron, daha aktif olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Macron, konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"21. yÃ¼zyÄ±l, bizden Ã¶ncekilerin hayal dahi edemeyeceÄŸi Ã§ok sayÄ±da yeni tehlikeyi beraberinde getirdi. 21. yÃ¼zyÄ±l dÃ¼nya dÃ¼zenini, daha gÃ¼Ã§lÃ¼, hesap verilebilir ve kalÄ±cÄ± olabilmesi adÄ±na yeni birÃ§ok taraflÄ±lÄ±k Ã¼zerine kurabiliriz. Bu da Ã¶ncekinden daha fazla ABD'nin desteÄŸini gerektirmektedir.''
Macron ayrÄ±ca ABD'nin, Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'ndan Ã§ekilmesini eleÅŸtirdi.
''ABD'nin bir gÃ¼n geri geleceÄŸine ve Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum'' diyen Macron, "Åžunu kabul etmek gerekir ki B gezegeni yok.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Kongrede konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in Meclis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Paul Ryan tarafÄ±ndan davet edilen Macron, kongre tarihinde konuÅŸma yapan sekizinci FransÄ±z lider. Kongrede en son, KasÄ±m 2007'de eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy, kongre Ã¼yelerine hitap etmiÅŸti.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilÃ§esinde bir binada art arda patlamalar meydana geldi.
BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
Ã‡inli araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ermenistan'da Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeniden toplanan muhalifler, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
ENKS Ãœyesi Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde halk, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Ã¼lkesinin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettireceÄŸini belirterek, "Bizim amacÄ±mÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. Ä°ran, asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemelidir. Ne ÅŸimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla." dedi.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ve ordunun baskÄ±sÄ± nedeniyle yerel medya, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarla ilgili haberleri aktarma konusunda yetersiz kalÄ±yor.
AB, yapay zeka alanÄ±ndaki Ar-Ge programlarÄ±na 2020 yÄ±lÄ±na kadar 1,5 milyar avro yatÄ±rÄ±m yapacak.
ABD'nin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n "yeniden mÃ¼zakere edilmesi", "yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±" veya "ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinden" yana olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Airtour HavayollarÄ±, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n aldÄ±
Edirne ValiliÄŸi ile Bulgaristan'Ä±n Edirne BaÅŸkonsolosluÄŸu iÅŸ birliÄŸi ile Edirne'de "Madam Butterfly" operasÄ± sahnelenecek
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n BatÄ± Åžeria ve Filistin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
UluslararasÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldÄ±rÄ±lardan sakÄ±nÄ±lmalÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸan tÃ¼m taraflar, sivillerin korunmasÄ± ilkesine baÄŸlÄ± kalmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Bulgaristanâ€™da, sadece 7 milyon nÃ¼fusa karÅŸÄ±lÄ±k, Ã¼lkenin 28 yÄ±llÄ±k demokrasi tarihinde Ã§ok fazla siyasi parti olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor. Son olarak geÃ§en hafta "Demokratik Bulgaristan" adÄ±yla siyasete atÄ±lan bir parti ile Ã¼lkedeki toplam kayÄ±tlÄ± siyasi parti sayÄ±sÄ± 200 oldu.