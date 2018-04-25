'İran ile yapılan nükleer anlaşmayı sürdüreceğiz'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan, Paris İklim Anlaşması'na kadar birçok konuya değindi.
Macron, ''İran ile yapılan nükleer anlaşmayı elimizde daha kalıcı bir alternatif olmadığı sürece destekliyorum. Benim pozisyonum budur.'' dedi.
Anlaşmadan çekilmeyeceklerini kaydeden Macron, ''ABD de Fransa da bu anlaşmaya imza attı. Bu sebepten dolayı anlaşmadan ayrılamayız.'' diye konuştu.
İran'ın nükleer silah yapmasına "asla" izin verilmeyeceğini kaydeden Macron, ''Bizim amacımız çok açık bir şekilde ortada. İran, asla nükleer silah geliştirmemelidir. Ne şimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla.'' ifadesini kullandı.
Washington'da Trump ile yapılan görüşmelerde, basına iki liderin sıcak ilişkileri yansırken, Macron, kongredeki konuşmasında Trump'ı eleştiren değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin, küresel ilişkilere daha fazla entegre olması gerektiğini savunan Macron, daha aktif olması gerektiğini söyledi.
Macron, konuşmasında şunları kaydetti:
"21. yüzyıl, bizden öncekilerin hayal dahi edemeyeceği çok sayıda yeni tehlikeyi beraberinde getirdi. 21. yüzyıl dünya düzenini, daha güçlü, hesap verilebilir ve kalıcı olabilmesi adına yeni birçok taraflılık üzerine kurabiliriz. Bu da öncekinden daha fazla ABD'nin desteğini gerektirmektedir.''
Macron ayrıca ABD'nin, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini eleştirdi.
''ABD'nin bir gün geri geleceğine ve Paris İklim Anlaşması'nı imzalayacağına inanıyorum'' diyen Macron, "Şunu kabul etmek gerekir ki B gezegeni yok.'' şeklinde konuştu.
Kongrede konuşma yapması için Meclis Sözcüsü Paul Ryan tarafından davet edilen Macron, kongre tarihinde konuşma yapan sekizinci Fransız lider. Kongrede en son, Kasım 2007'de eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kongre üyelerine hitap etmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı devam ettireceğini belirterek, "Bizim amacımız çok açık bir şekilde ortada. İran, asla nükleer silah geliştirmemelidir. Ne şimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla." dedi.
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ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın "yeniden müzakere edilmesi", "yeniden açılması" veya "şartlarının değiştirilmesinden" yana olmadığı bildirildi.
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