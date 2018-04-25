Azez halkÄ± emniyetin gÃ¼Ã§lendirilmesini istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriyeâ€™nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunanÂ AzezÂ ilÃ§esinde, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n daha etkin rol oynamasÄ±nÄ± ve askeri gruplarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± isteyen siviller gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Halepâ€™e baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde protesto eylemi gerÃ§ekleÅŸtiren bine yakÄ±n kiÅŸi, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesini talep etti.
GÃ¶stericiler, ilÃ§e merkezindeki askeri gruplarÄ±n silahlarÄ±yla kent dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±, polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n daha fazla rol almasÄ± ve giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlardaki kontrol noktalarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in sloganlar attÄ±. Protestocular, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin umuma aÃ§Ä±k alanlarda 24 saat devriye gezmesini ve araÃ§larÄ±n camlarÄ±na siyah film Ã§ekilmesine yasak getirilmesini de istedi.
Azez, 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana askeri muhalifler tarafÄ±ndan kontrol ediliyor.
Yerel nÃ¼fusu 150 bini bulan Azezâ€™de ayrÄ±ca Ã§ok sayÄ±da kampta toplam 200 bin civarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± barÄ±nÄ±yor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusuâ€™nun 2016 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla, Azezâ€™in doÄŸusundan Cerablusâ€™a uzanan hat terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±larak buraya yÃ¶nelik tehditler ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡ok sayÄ±da askeri muhalif grubun bulunduÄŸu Azezâ€™de, asayiÅŸi genel olarak emniyet teÅŸkilatÄ± saÄŸlÄ±yor. Ancak emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n, askeri gruplar Ã¼zerinde bir kontrolÃ¼ bulunmuyor.
TÃ¼rk gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinin yanÄ± sÄ±ra Azezâ€™de iÃ§ gÃ¼venliÄŸin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in de bin kadar Ã–SO polisini eÄŸiterek teÃ§hizat saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilÃ§esinde bir binada art arda patlamalar meydana geldi.
BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
Ã‡inli araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ermenistan'da Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeniden toplanan muhalifler, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
ENKS Ãœyesi Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde halk, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Ã¼lkesinin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettireceÄŸini belirterek, "Bizim amacÄ±mÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. Ä°ran, asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemelidir. Ne ÅŸimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla." dedi.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ve ordunun baskÄ±sÄ± nedeniyle yerel medya, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarla ilgili haberleri aktarma konusunda yetersiz kalÄ±yor.
AB, yapay zeka alanÄ±ndaki Ar-Ge programlarÄ±na 2020 yÄ±lÄ±na kadar 1,5 milyar avro yatÄ±rÄ±m yapacak.
ABD'nin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n "yeniden mÃ¼zakere edilmesi", "yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±" veya "ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinden" yana olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Airtour HavayollarÄ±, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n aldÄ±
Edirne ValiliÄŸi ile Bulgaristan'Ä±n Edirne BaÅŸkonsolosluÄŸu iÅŸ birliÄŸi ile Edirne'de "Madam Butterfly" operasÄ± sahnelenecek
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n BatÄ± Åžeria ve Filistin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
UluslararasÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldÄ±rÄ±lardan sakÄ±nÄ±lmalÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸan tÃ¼m taraflar, sivillerin korunmasÄ± ilkesine baÄŸlÄ± kalmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Bulgaristanâ€™da, sadece 7 milyon nÃ¼fusa karÅŸÄ±lÄ±k, Ã¼lkenin 28 yÄ±llÄ±k demokrasi tarihinde Ã§ok fazla siyasi parti olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor. Son olarak geÃ§en hafta "Demokratik Bulgaristan" adÄ±yla siyasete atÄ±lan bir parti ile Ã¼lkedeki toplam kayÄ±tlÄ± siyasi parti sayÄ±sÄ± 200 oldu.