22:39, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Azez halkÄ± emniyetin gÃ¼Ã§lendirilmesini istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeâ€™nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolÃ¼nde bulunanÂ AzezÂ ilÃ§esinde, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n daha etkin rol oynamasÄ±nÄ± ve askeri gruplarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± isteyen siviller gÃ¶steri dÃ¼zenledi.

Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Halepâ€™e baÄŸlÄ± Azez ilÃ§esinde protesto eylemi gerÃ§ekleÅŸtiren bine yakÄ±n kiÅŸi, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesini talep etti.

GÃ¶stericiler, ilÃ§e merkezindeki askeri gruplarÄ±n silahlarÄ±yla kent dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±, polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n daha fazla rol almasÄ± ve giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlardaki kontrol noktalarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in sloganlar attÄ±. Protestocular, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin umuma aÃ§Ä±k alanlarda 24 saat devriye gezmesini ve araÃ§larÄ±n camlarÄ±na siyah film Ã§ekilmesine yasak getirilmesini de istedi.

Azez, 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana askeri muhalifler tarafÄ±ndan kontrol ediliyor.

Yerel nÃ¼fusu 150 bini bulan Azezâ€™de ayrÄ±ca Ã§ok sayÄ±da kampta toplam 200 bin civarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± barÄ±nÄ±yor.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusuâ€™nun 2016 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla, Azezâ€™in doÄŸusundan Cerablusâ€™a uzanan hat terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±larak buraya yÃ¶nelik tehditler ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡ok sayÄ±da askeri muhalif grubun bulunduÄŸu Azezâ€™de, asayiÅŸi genel olarak emniyet teÅŸkilatÄ± saÄŸlÄ±yor. Ancak emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n, askeri gruplar Ã¼zerinde bir kontrolÃ¼ bulunmuyor.

TÃ¼rk gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinin yanÄ± sÄ±ra Azezâ€™de iÃ§ gÃ¼venliÄŸin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in de bin kadar Ã–SO polisini eÄŸiterek teÃ§hizat saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.