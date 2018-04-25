22:44, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Sivillerin evlerine dÃ¶nmelerine izin yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye KÃ¼rt Ulusal KonseyiÂ (ENKS) ÃœyesiÂ Nuri Brimo,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n sivillerinÂ Afrin'deki evlerine dÃ¶nmesine izin vermediÄŸini, dÃ¶nmek isteyenleri de hain ilan ettiÄŸini belirtti.

Brimo, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki ENKS bÃ¼rosunda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, PYD/PKK'nÄ±n Suriye'nin kuzeyindeki hak ihlalleri ve Afrin'in durumu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BeÅŸÅŸar Esed Rejimi'nden Suriye'nin kuzeyini 2011 yÄ±lÄ±nda bir mermi bile patlatmadan devir alan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, son 7 yÄ±l iÃ§erisinde elinde tuttuÄŸu bÃ¶lgeleri adeta bir zindana Ã§evirdiÄŸini dile getiren Brimo, PYD'nin bu sÃ¼re zarfÄ±nda ENKS Ã¼yelerine saldÄ±rÄ±p, bÃ¼rolarÄ± kapatÄ±p siyasi hayatÄ± dayanÄ±lmaz hale getirdiÄŸini ifade etti.

TÃ¼rkiye'de halkÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'yÄ± dinlemediÄŸini, artÄ±k Ã¶rgÃ¼tÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ± bir yerlere asmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Brimo, "PYD kalkÄ±p TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± Ã¼zerindeki Afrin'in tÃ¼m daÄŸlarÄ±na Ã–calan'Ä±n posterlerini asÄ±p, provokasyon yaptÄ±." dedi.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'de Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± zaman Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sivillerin bÃ¶lgeden Ã§ekilmesine izin vermediÄŸini hatÄ±rlatan Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." diye konuÅŸtu.

PYD/PKK'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin Afrin'de demografik yapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k yalanÄ±na da deÄŸinen Brimo, "PYD'nin kendisi sivillerin Afrin'deki evlerine dÃ¶nmesine izin vermiyor. Yani yalan sÃ¶ylÃ¼yorlar." dedi.

Son olarak Brimo, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye'nin kuzeyinde kurduÄŸu karanlÄ±k zindanlardaki ENKS tutuklularÄ±nÄ± Halep'te Esed Rejimi'ne teslim ettiÄŸini kaydetti.