Sivillerin evlerine dÃ¶nmelerine izin yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye KÃ¼rt Ulusal KonseyiÂ (ENKS) ÃœyesiÂ Nuri Brimo,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n sivillerinÂ Afrin'deki evlerine dÃ¶nmesine izin vermediÄŸini, dÃ¶nmek isteyenleri de hain ilan ettiÄŸini belirtti.
Brimo, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki ENKS bÃ¼rosunda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, PYD/PKK'nÄ±n Suriye'nin kuzeyindeki hak ihlalleri ve Afrin'in durumu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
BeÅŸÅŸar Esed Rejimi'nden Suriye'nin kuzeyini 2011 yÄ±lÄ±nda bir mermi bile patlatmadan devir alan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, son 7 yÄ±l iÃ§erisinde elinde tuttuÄŸu bÃ¶lgeleri adeta bir zindana Ã§evirdiÄŸini dile getiren Brimo, PYD'nin bu sÃ¼re zarfÄ±nda ENKS Ã¼yelerine saldÄ±rÄ±p, bÃ¼rolarÄ± kapatÄ±p siyasi hayatÄ± dayanÄ±lmaz hale getirdiÄŸini ifade etti.
TÃ¼rkiye'de halkÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'yÄ± dinlemediÄŸini, artÄ±k Ã¶rgÃ¼tÃ¼n paÃ§avralarÄ±nÄ± bir yerlere asmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Brimo, "PYD kalkÄ±p TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± Ã¼zerindeki Afrin'in tÃ¼m daÄŸlarÄ±na Ã–calan'Ä±n posterlerini asÄ±p, provokasyon yaptÄ±." dedi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Afrin'de Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± zaman Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sivillerin bÃ¶lgeden Ã§ekilmesine izin vermediÄŸini hatÄ±rlatan Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." diye konuÅŸtu.
PYD/PKK'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin Afrin'de demografik yapÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k yalanÄ±na da deÄŸinen Brimo, "PYD'nin kendisi sivillerin Afrin'deki evlerine dÃ¶nmesine izin vermiyor. Yani yalan sÃ¶ylÃ¼yorlar." dedi.
Son olarak Brimo, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Suriye'nin kuzeyinde kurduÄŸu karanlÄ±k zindanlardaki ENKS tutuklularÄ±nÄ± Halep'te Esed Rejimi'ne teslim ettiÄŸini kaydetti.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilÃ§esinde bir binada art arda patlamalar meydana geldi.
BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
Ã‡inli araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ermenistan'da Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeniden toplanan muhalifler, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
ENKS Ãœyesi Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde halk, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Ã¼lkesinin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettireceÄŸini belirterek, "Bizim amacÄ±mÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. Ä°ran, asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemelidir. Ne ÅŸimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla." dedi.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ve ordunun baskÄ±sÄ± nedeniyle yerel medya, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarla ilgili haberleri aktarma konusunda yetersiz kalÄ±yor.
AB, yapay zeka alanÄ±ndaki Ar-Ge programlarÄ±na 2020 yÄ±lÄ±na kadar 1,5 milyar avro yatÄ±rÄ±m yapacak.
ABD'nin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n "yeniden mÃ¼zakere edilmesi", "yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±" veya "ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinden" yana olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Airtour HavayollarÄ±, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n aldÄ±
Edirne ValiliÄŸi ile Bulgaristan'Ä±n Edirne BaÅŸkonsolosluÄŸu iÅŸ birliÄŸi ile Edirne'de "Madam Butterfly" operasÄ± sahnelenecek
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n BatÄ± Åžeria ve Filistin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
UluslararasÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldÄ±rÄ±lardan sakÄ±nÄ±lmalÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸan tÃ¼m taraflar, sivillerin korunmasÄ± ilkesine baÄŸlÄ± kalmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Bulgaristanâ€™da, sadece 7 milyon nÃ¼fusa karÅŸÄ±lÄ±k, Ã¼lkenin 28 yÄ±llÄ±k demokrasi tarihinde Ã§ok fazla siyasi parti olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor. Son olarak geÃ§en hafta "Demokratik Bulgaristan" adÄ±yla siyasete atÄ±lan bir parti ile Ã¼lkedeki toplam kayÄ±tlÄ± siyasi parti sayÄ±sÄ± 200 oldu.