GÃ¼ncelleme: 00:19, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ermenistanâ€™da gerginlik had safhada

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ermenistan'daÂ Serj Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili Nikol PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde tekrar toplananÂ muhaliflerÂ protesto eylemlerini gÃ¼n boyunca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

HÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Cumhuriyet MeydanÄ±â€™nda geÃ§ saatlere kadar sÃ¼renÂ protesto mitingine binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.Â

SÄ±k sÄ±k mevcut yÃ¶netimin istifasÄ± yÃ¶nÃ¼nde sloganlar atÄ±lan mitingde bir konuÅŸma yapan PaÅŸinyan, muhalefet olarak Ermenistanâ€™da geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metin oluÅŸturulmasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirdi.Â

GeÃ§ici BaÅŸbakan Karen Karapetyan'Ä±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine Ã¼lkede "olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal" ilan edilmesi isteÄŸinde bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klayan PaÅŸinyan, Karapetyanâ€™Ä±n bu yÃ¶nde bir kararÄ± imzalasa bile uygulayamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Karapetyan'Ä±n geÃ§ici baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu iddia eden PaÅŸinyan, baÅŸbakanÄ±n istifasÄ± sonrasÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yelerinin hepsinin istifa etmiÅŸ sayÄ±lacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti. PaÅŸinyan, ''Bizim tek bir isteÄŸimiz var. O da acilen Ermenistan Cumhuriyet Partisinin yÃ¶netimi ÅŸartsÄ±z bir ÅŸekilde teslim etmesidir.'' diye konuÅŸtu.

PaÅŸinyan, 26 Nisanâ€™da da protesto eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

Daha Ã¶nce muhalif lider PaÅŸinyan, geÃ§ici hÃ¼kÃ¼met ve erken seÃ§im taleplerinin yerine getirilmesine kadar protesto mitinglerini sÃ¼rdÃ¼receklerini sÃ¶ylemiÅŸti.