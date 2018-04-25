Ermenistanâ€™da gerginlik had safhada

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ermenistan'daÂ Serj Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili Nikol PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde tekrar toplananÂ muhaliflerÂ protesto eylemlerini gÃ¼n boyunca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
HÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Cumhuriyet MeydanÄ±â€™nda geÃ§ saatlere kadar sÃ¼renÂ protesto mitingine binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.Â
SÄ±k sÄ±k mevcut yÃ¶netimin istifasÄ± yÃ¶nÃ¼nde sloganlar atÄ±lan mitingde bir konuÅŸma yapan PaÅŸinyan, muhalefet olarak Ermenistanâ€™da geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metin oluÅŸturulmasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± bildirdi.Â
GeÃ§ici BaÅŸbakan Karen Karapetyan'Ä±n gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine Ã¼lkede "olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal" ilan edilmesi isteÄŸinde bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klayan PaÅŸinyan, Karapetyanâ€™Ä±n bu yÃ¶nde bir kararÄ± imzalasa bile uygulayamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Karapetyan'Ä±n geÃ§ici baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu iddia eden PaÅŸinyan, baÅŸbakanÄ±n istifasÄ± sonrasÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yelerinin hepsinin istifa etmiÅŸ sayÄ±lacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti. PaÅŸinyan, ''Bizim tek bir isteÄŸimiz var. O da acilen Ermenistan Cumhuriyet Partisinin yÃ¶netimi ÅŸartsÄ±z bir ÅŸekilde teslim etmesidir.'' diye konuÅŸtu.
PaÅŸinyan, 26 Nisanâ€™da da protesto eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
Daha Ã¶nce muhalif lider PaÅŸinyan, geÃ§ici hÃ¼kÃ¼met ve erken seÃ§im taleplerinin yerine getirilmesine kadar protesto mitinglerini sÃ¼rdÃ¼receklerini sÃ¶ylemiÅŸti.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ve ordunun baskÄ±sÄ± nedeniyle yerel medya, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda "gÃ¶rmedim, duymadÄ±m, bilmiyorum" diyerek Ã¼Ã§ maymunu oynuyor
Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilÃ§esinde bir binada art arda patlamalar meydana geldi.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ermenistan'da Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeniden toplanan muhalifler, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
Ã‡inli araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
ENKS Ãœyesi Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde halk, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Ã¼lkesinin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettireceÄŸini belirterek, "Bizim amacÄ±mÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. Ä°ran, asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemelidir. Ne ÅŸimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla." dedi.
AB, yapay zeka alanÄ±ndaki Ar-Ge programlarÄ±na 2020 yÄ±lÄ±na kadar 1,5 milyar avro yatÄ±rÄ±m yapacak.
ABD'nin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n "yeniden mÃ¼zakere edilmesi", "yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±" veya "ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinden" yana olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Airtour HavayollarÄ±, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n aldÄ±
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UluslararasÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldÄ±rÄ±lardan sakÄ±nÄ±lmalÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸan tÃ¼m taraflar, sivillerin korunmasÄ± ilkesine baÄŸlÄ± kalmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Bulgaristanâ€™da, sadece 7 milyon nÃ¼fusa karÅŸÄ±lÄ±k, Ã¼lkenin 28 yÄ±llÄ±k demokrasi tarihinde Ã§ok fazla siyasi parti olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor. Son olarak geÃ§en hafta "Demokratik Bulgaristan" adÄ±yla siyasete atÄ±lan bir parti ile Ã¼lkedeki toplam kayÄ±tlÄ± siyasi parti sayÄ±sÄ± 200 oldu.