23:24, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡inli bilim adamlarÄ±,Â Kuzey Kore'ninÂ nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n kÄ±smi olarak Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kullanÄ±lamaz halde olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

South China Morning Post'un haberine gÃ¶re, Ã‡in Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesinden deprem bilimciler Kuzey Kore'deki nÃ¼kleer deneme alanÄ± Punggye-ri'nin kÄ±smi olarak hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tespit edildiÄŸini belirterek, burada bir kez daha test yapÄ±lmasÄ± durumunda bunun "Ã§evresel bir facia"ya neden olabileceÄŸini iddia etti.

Bilim adamlarÄ±, Kuzey Kore'nin son nÃ¼kleer denemesinin Mantap DaÄŸÄ± altÄ±nda test alanÄ±nda kÄ±smi Ã§Ã¶kmeye neden olduÄŸunun sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Kuzey Kore, Seul ve Washington yÃ¶netimleriyle yapacaÄŸÄ± zirvelerden Ã¶nce nÃ¼kleer ve kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼ze denemelerini durduracaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Kuzey Kore'de geÃ§en ekim ayÄ±nda nÃ¼kleer deneme alanÄ±nda bir tÃ¼nelin Ã§Ã¶kmesi sonucu yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edilmiÅŸti.

Pyongyang yÃ¶netimi, 3 EylÃ¼l'de, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana en gÃ¼Ã§lÃ¼ ve 6. nÃ¼kleer denemesini yapmÄ±ÅŸtÄ±. Uydu fotoÄŸraflarÄ±, nÃ¼kleer denemenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Punggye-ri tesisi ve yakÄ±nlarÄ±nda toprak kaymasÄ± meydana geldiÄŸini ortaya koymuÅŸtu.