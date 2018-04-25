Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ mÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡inli bilim adamlarÄ±,Â Kuzey Kore'ninÂ nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n kÄ±smi olarak Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kullanÄ±lamaz halde olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
South China Morning Post'un haberine gÃ¶re, Ã‡in Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesinden deprem bilimciler Kuzey Kore'deki nÃ¼kleer deneme alanÄ± Punggye-ri'nin kÄ±smi olarak hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tespit edildiÄŸini belirterek, burada bir kez daha test yapÄ±lmasÄ± durumunda bunun "Ã§evresel bir facia"ya neden olabileceÄŸini iddia etti.
Bilim adamlarÄ±, Kuzey Kore'nin son nÃ¼kleer denemesinin Mantap DaÄŸÄ± altÄ±nda test alanÄ±nda kÄ±smi Ã§Ã¶kmeye neden olduÄŸunun sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Kuzey Kore, Seul ve Washington yÃ¶netimleriyle yapacaÄŸÄ± zirvelerden Ã¶nce nÃ¼kleer ve kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼ze denemelerini durduracaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Kuzey Kore'de geÃ§en ekim ayÄ±nda nÃ¼kleer deneme alanÄ±nda bir tÃ¼nelin Ã§Ã¶kmesi sonucu yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edilmiÅŸti.
Pyongyang yÃ¶netimi, 3 EylÃ¼l'de, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana en gÃ¼Ã§lÃ¼ ve 6. nÃ¼kleer denemesini yapmÄ±ÅŸtÄ±. Uydu fotoÄŸraflarÄ±, nÃ¼kleer denemenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Punggye-ri tesisi ve yakÄ±nlarÄ±nda toprak kaymasÄ± meydana geldiÄŸini ortaya koymuÅŸtu.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ve ordunun baskÄ±sÄ± nedeniyle yerel medya, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda "gÃ¶rmedim, duymadÄ±m, bilmiyorum" diyerek Ã¼Ã§ maymunu oynuyor
Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilÃ§esinde bir binada art arda patlamalar meydana geldi.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ermenistan'da Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeniden toplanan muhalifler, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
Ã‡inli araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
ENKS Ãœyesi Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde halk, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Ã¼lkesinin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettireceÄŸini belirterek, "Bizim amacÄ±mÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. Ä°ran, asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemelidir. Ne ÅŸimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla." dedi.
AB, yapay zeka alanÄ±ndaki Ar-Ge programlarÄ±na 2020 yÄ±lÄ±na kadar 1,5 milyar avro yatÄ±rÄ±m yapacak.
ABD'nin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n "yeniden mÃ¼zakere edilmesi", "yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±" veya "ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinden" yana olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Airtour HavayollarÄ±, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n aldÄ±
Edirne ValiliÄŸi ile Bulgaristan'Ä±n Edirne BaÅŸkonsolosluÄŸu iÅŸ birliÄŸi ile Edirne'de "Madam Butterfly" operasÄ± sahnelenecek
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n BatÄ± Åžeria ve Filistin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
UluslararasÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldÄ±rÄ±lardan sakÄ±nÄ±lmalÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸan tÃ¼m taraflar, sivillerin korunmasÄ± ilkesine baÄŸlÄ± kalmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Bulgaristanâ€™da, sadece 7 milyon nÃ¼fusa karÅŸÄ±lÄ±k, Ã¼lkenin 28 yÄ±llÄ±k demokrasi tarihinde Ã§ok fazla siyasi parti olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor. Son olarak geÃ§en hafta "Demokratik Bulgaristan" adÄ±yla siyasete atÄ±lan bir parti ile Ã¼lkedeki toplam kayÄ±tlÄ± siyasi parti sayÄ±sÄ± 200 oldu.