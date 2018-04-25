BrÃ¼ksel'den TÃ¼rkiye'ye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¼nyada en fazlaÂ mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rkiye'nin politikalarÄ± uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
BrÃ¼ksel'de 85 Ã¼lkenin temsilcileri ve onlarca sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla iki gÃ¼ndÃ¼r devam eden "Suriye'nin ve BÃ¶lgenin GeleceÄŸinin Desteklenmesi" konulu konferansÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±mlanan "TÃ¼rkiye ortaklÄ±k belgesi"nde Ã¶vgÃ¼lere yer verildi.
TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyada en Ã§ok mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapan Ã¼lke olduÄŸu belirtilen belgede, "Suriye krizi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana TÃ¼rk halkÄ± ve hÃ¼kÃ¼meti mÃ¼ltecileri destekleme konusunda benzersiz bir cÃ¶mertlik gÃ¶sterdi. AynÄ± Ã§abayÄ± TÃ¼rkiye mÃ¼ltecilerin ulusal saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, istihdam ve diÄŸer sosyal hizmetlere uyum saÄŸlamalarÄ± iÃ§in de gÃ¶sterdi." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Belgede, neredeyse yarÄ±sÄ± Ã§ocuk olmak Ã¼zere 3,5 milyonun Ã¼zerinde mÃ¼ltecinin TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan misafir edinildiÄŸi belirtilerek, Suriye'de krizin devam ettiÄŸi, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±na yÃ¶nelik uluslararasÄ± toplumun desteÄŸinin sÃ¼rmesi gerektiÄŸi kaydedildi.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ve ordunun baskÄ±sÄ± nedeniyle yerel medya, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda "gÃ¶rmedim, duymadÄ±m, bilmiyorum" diyerek Ã¼Ã§ maymunu oynuyor
Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilÃ§esinde bir binada art arda patlamalar meydana geldi.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ermenistan'da Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeniden toplanan muhalifler, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
Ã‡inli araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
ENKS Ãœyesi Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde halk, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Ã¼lkesinin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± devam ettireceÄŸini belirterek, "Bizim amacÄ±mÄ±z Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortada. Ä°ran, asla nÃ¼kleer silah geliÅŸtirmemelidir. Ne ÅŸimdi, ne 5, ne de 10 sene sonra, asla." dedi.
AB, yapay zeka alanÄ±ndaki Ar-Ge programlarÄ±na 2020 yÄ±lÄ±na kadar 1,5 milyar avro yatÄ±rÄ±m yapacak.
ABD'nin, Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n "yeniden mÃ¼zakere edilmesi", "yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±" veya "ÅŸartlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesinden" yana olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ran Airtour HavayollarÄ±, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n aldÄ±
Edirne ValiliÄŸi ile Bulgaristan'Ä±n Edirne BaÅŸkonsolosluÄŸu iÅŸ birliÄŸi ile Edirne'de "Madam Butterfly" operasÄ± sahnelenecek
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n BatÄ± Åžeria ve Filistin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
UluslararasÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar Ã–rgÃ¼tÃ¼ Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldÄ±rÄ±lardan sakÄ±nÄ±lmalÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸan tÃ¼m taraflar, sivillerin korunmasÄ± ilkesine baÄŸlÄ± kalmalÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Bulgaristanâ€™da, sadece 7 milyon nÃ¼fusa karÅŸÄ±lÄ±k, Ã¼lkenin 28 yÄ±llÄ±k demokrasi tarihinde Ã§ok fazla siyasi parti olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor. Son olarak geÃ§en hafta "Demokratik Bulgaristan" adÄ±yla siyasete atÄ±lan bir parti ile Ã¼lkedeki toplam kayÄ±tlÄ± siyasi parti sayÄ±sÄ± 200 oldu.