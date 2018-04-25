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'TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere desteÄŸi benzersiz'
'TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere desteÄŸi benzersiz'

BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyada en fazlaÂ mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rkiye'nin politikalarÄ± uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.

BrÃ¼ksel'de 85 Ã¼lkenin temsilcileri ve onlarca sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla iki gÃ¼ndÃ¼r devam eden "Suriye'nin ve BÃ¶lgenin GeleceÄŸinin Desteklenmesi" konulu konferansÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±mlanan "TÃ¼rkiye ortaklÄ±k belgesi"nde Ã¶vgÃ¼lere yer verildi.

TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyada en Ã§ok mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapan Ã¼lke olduÄŸu belirtilen belgede, "Suriye krizi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana TÃ¼rk halkÄ± ve hÃ¼kÃ¼meti mÃ¼ltecileri destekleme konusunda benzersiz bir cÃ¶mertlik gÃ¶sterdi. AynÄ± Ã§abayÄ± TÃ¼rkiye mÃ¼ltecilerin ulusal saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, istihdam ve diÄŸer sosyal hizmetlere uyum saÄŸlamalarÄ± iÃ§in de gÃ¶sterdi." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Belgede, neredeyse yarÄ±sÄ± Ã§ocuk olmak Ã¼zere 3,5 milyonun Ã¼zerinde mÃ¼ltecinin TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan misafir edinildiÄŸi belirtilerek, Suriye'de krizin devam ettiÄŸi, TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti ve halkÄ±na yÃ¶nelik uluslararasÄ± toplumun desteÄŸinin sÃ¼rmesi gerektiÄŸi kaydedildi.



Ä°lgili Konular MÃ¼lteci Suriye
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