00:01, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Trump, Apple CEO'su Cook ile ticareti gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, AmerikalÄ± teknoloji deviÂ Apple'Ä±n Ãœst DÃ¼zey YÃ¶neticisi (CEO)Â Tim CookÂ ile ticaret Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°kili arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin birkaÃ§ hafta Ã¶nce ayarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sanders, "ToplantÄ±nÄ±n odak noktasÄ± ve amacÄ± ticareti tartÄ±ÅŸmaktÄ±" diye konuÅŸtu. Cook'un, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Beyaz Saray Ekonomi Konseyi DirektÃ¶rÃ¼ Larry Kudlow ile bir araya geldiÄŸi de vurgulandÄ±. Apple CEO'su ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ve ticaret yÃ¶netiminin Ã¶nde gelen isimlerinin Ã‡in'le ticaret geriliminin yÃ¼ksek olduÄŸu bir dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸmesi dikkati Ã§ekti. Trump, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin liderliÄŸindeki bir heyetin ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± mÃ¼zakere etmek iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã‡in'e gideceÄŸini duyurmuÅŸtu. Trump yÃ¶netiminin kurumsal vergi oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 35'ten yÃ¼zde 21'e dÃ¼ÅŸÃ¼rmesini takiben Amerikan ekonomisine gelecek 5 yÄ±lda 350 milyar dolar katkÄ±da bulunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Apple, Beyaz Saray'Ä±n iyi iliÅŸkilere sahip olduÄŸu ÅŸirketler arasÄ±nda bulunuyor. Â

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