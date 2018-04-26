00:21, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

'Anayasa deÄŸiÅŸiklik uyum paketi' Resmi Gazete'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ Â

SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair, 7140 SayÄ±lÄ± Kanun,Â Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Kanunla, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlar, TÃ¼rkiye'deki oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼ne kadar oy kullanabilecek. Kanunla, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlerin randevu ile oy kullanmasÄ± usulÃ¼nden vazgeÃ§ildi.

Oy kullanma sÃ¼resinin uzunluÄŸu nedeniyle uygulamada ortaya Ã§Ä±kan zorluklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi amacÄ±yla, siyasi partiler yurt dÄ±ÅŸÄ±nda her oy verme gÃ¼nÃ¼ iÃ§in ayrÄ± sandÄ±k kurulu Ã¼yesi bildirebilecek.

Kanunla, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun'a uyum amacÄ±yla; SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun, Milletvekili SeÃ§imi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi Kanunu'nda dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, yeni hÃ¼kÃ¼met sisteminde sert kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesinin benimsenmesine baÄŸlÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tme yetkisi cumhurbaÅŸkanÄ±na, yasama yetkisi de TBMM'ye ait olacaÄŸÄ±ndan, bir kimse aynÄ± zamanda hem cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± hem de milletvekili adayÄ± olamayacak ve aday gÃ¶sterilemeyecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM seÃ§imleri beÅŸ yÄ±lda bir aynÄ± gÃ¼nde yapÄ±lacak.

Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilebilecek ancak cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde Meclis tarafÄ±ndan seÃ§imlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaÅŸkanÄ± bir defa daha aday olabilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM'nin gÃ¶rev sÃ¼relerinin dolmasÄ±ndan Ã¶nceki son pazar gÃ¼nÃ¼ oy verme gÃ¼nÃ¼ olacak. GÃ¶rev sÃ¼resi, birlikte yapÄ±lan bir Ã¶nceki seÃ§im tarihi esas alÄ±narak belirlenecek. Oy verme gÃ¼nÃ¼nden geriye doÄŸru hesaplanacak 60 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼renin ilk gÃ¼nÃ¼ seÃ§imin baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi olacak.

SeÃ§imlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat iÃ§inde Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak ilan olunacak. Bu kararÄ±n verildiÄŸi gÃ¼nden sonra gelen 60. gÃ¼nÃ¼ takip eden ilk pazar gÃ¼nÃ¼ cumhurbaÅŸkanÄ± ile TBMM genel seÃ§imi birlikte yapÄ±lacak.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI MAKAMININ BOÅžALMASI

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n herhangi bir nedenle boÅŸalmasÄ± ve genel seÃ§ime bir yÄ±l veya daha az sÃ¼re kalmasÄ± halinde cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi makamÄ±n boÅŸaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden sonra gelen 60. gÃ¼nÃ¼ takip eden ilk pazar gÃ¼nÃ¼ TBMM genel seÃ§imiyle birlikte yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n herhangi bir nedenle boÅŸalmasÄ± ve genel seÃ§ime bir yÄ±ldan fazla sÃ¼re kalmasÄ± halinde cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi, makamÄ±n boÅŸaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden sonra gelen 45 gÃ¼n iÃ§indeki son pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu ÅŸekilde seÃ§ilen cumhurbaÅŸkanÄ± TBMM seÃ§im tarihine kadar gÃ¶revine devam edecek. Kalan sÃ¼reyi tamamlayan cumhurbaÅŸkanÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bu sÃ¼re dÃ¶nemden sayÄ±lmayacak.

Bu sÃ¼reler iÃ§inde seÃ§imin tamamlanmasÄ± amacÄ±yla YSK tarafÄ±ndan seÃ§im takvimi resen belirlenecek ve ilan edilecek.

Genel oyla yapÄ±lacak seÃ§imde geÃ§erli oylarÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunu alan aday cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilecek. Ä°lk oylamada bu Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamazsa bu oylamayÄ± izleyen ikinci pazar gÃ¼nÃ¼ ikinci oylama yapÄ±lacak. Bu oylamaya ilk oylamada en Ã§ok oy alan iki aday katÄ±lacak ve geÃ§erli oylarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu alan aday cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilecek.

ADAYLARIN Ä°KÄ°NCÄ° OYLAMAYA KATILMAMASI

Ä°kinci oylamaya katÄ±lmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seÃ§ime katÄ±lmamasÄ± halinde; ikinci oylama, boÅŸalan adaylÄ±ÄŸÄ±n birinci oylamadaki sÄ±raya gÃ¶re ikame edilmesi suretiyle olacak ancak ikame, geÃ§ici sonuÃ§larÄ±n ilanÄ±nÄ± takip eden gÃ¼n saat 17.00'ye kadar yapÄ±labilecek.

Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum ÅŸeklinde yapÄ±lacak. GeÃ§erli oylarÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunu alan aday cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilecek. Oylamada, adayÄ±n geÃ§erli oylarÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunu alamamasÄ± halinde seÃ§im yenilenecek ve kesin sonuÃ§larÄ±n ilanÄ±ndan sonra gelen 45. gÃ¼nÃ¼ takip eden ilk pazar gÃ¼nÃ¼ sadece cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ±, seÃ§imlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seÃ§imlerin tamamlanamamasÄ± hallerinde yenisi gÃ¶reve baÅŸlayÄ±ncaya kadar mevcut cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revi devam edecek.

TBMM ÃœYELÄ°ÄžÄ° BÄ°TECEK

CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilenin varsa TBMM Ã¼yeliÄŸi sona erecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan milletvekili genel seÃ§iminde toplam geÃ§erli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikte en az yÃ¼zde 5'ini alan siyasi partiler ya da en az 100 bin seÃ§men aday gÃ¶sterebilecek.

Aday gÃ¶sterilmek kiÅŸinin yazÄ±lÄ± muvafakatine baÄŸlÄ± olacak.

Aday gÃ¶sterme sÃ¼resinin sona erdiÄŸi tarihten itibaren hiÃ§bir ÅŸekilde yeni aday gÃ¶sterilemeyecek.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler grup kararÄ±yla, diÄŸer siyasi partiler ise tÃ¼zÃ¼klerinde gÃ¶sterilen yetkili organlarÄ±nÄ±n kararÄ±yla cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterebilecek.

YSK tarafÄ±ndan ilan edilen sÃ¼re iÃ§inde, adaylarÄ±n isimleri, muvafakat belgeleri ve gerekli diÄŸer belgelerle YSK'ya baÅŸvurularak aday gÃ¶sterilmiÅŸ olacak. Her siyasi parti veya parti grubu ancak bir aday iÃ§in baÅŸvuruda bulunabilecek.

Bir kiÅŸiyi birden fazla siyasi parti grubu veya siyasi parti aday gÃ¶sterebilecek.

Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde YSK tarafÄ±ndan, ilgili siyasi partilere eksikliklerin giderilmesi iÃ§in 5 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re verilecek. Eksiklikleri verilen sÃ¼re iÃ§inde gidermeyen siyasi partiler, aday gÃ¶stermekten vazgeÃ§miÅŸ sayÄ±lacak.

100 BÄ°N SEÃ‡MENLE ADAY

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na en az 100 bin seÃ§menin yazÄ±lÄ± teklifiyle aday gÃ¶sterilebilecek.

SeÃ§menlerce aday gÃ¶sterilmek istenen kiÅŸi, kimlik ve aÃ§Ä±k adres bilgilerini ihtiva eden baÅŸvuru dilekÃ§esi ve seÃ§ilme yeterliliÄŸine iliÅŸkin belgelerle, en yÃ¼ksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamÄ±nda yapÄ±lan her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶demelerin bir aylÄ±k brÃ¼t tutarÄ±nÄ±n 10 katÄ±nÄ±n ilgili maliye veznesine emaneten yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair makbuzla YSK'ya bizzat baÅŸvuracak.

SEÃ‡Ä°LME YETERLÄ°LÄ°ÄžÄ°

YSK, baÅŸvuru dilekÃ§esi ve eklerini iki gÃ¼n iÃ§inde inceleyecek, inceleme sonucunda, baÅŸvuranÄ±n seÃ§ilme yeterliÄŸinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi halinde baÅŸvuru reddedilecek.

BaÅŸvuran bu kararÄ±n bildirilmesinden itibaren iki gÃ¼n iÃ§inde yeniden inceleme talebinde bulunabilecek; YSK, bu talebi Ã¼Ã§ gÃ¼n iÃ§inde karara baÄŸlayacak. Bilgi ve belgelerde eksiklik bulunmasÄ± halinde, eksikliklerin tamamlanmasÄ± iÃ§in iki gÃ¼n sÃ¼re verilecek. Bu sÃ¼re iÃ§inde eksiklikler tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± takdirde baÅŸvuru kabul edilmeyecek.

YSK, baÅŸvurusu kabul edilen kiÅŸileri ilan edecek. SeÃ§menler ancak bu ilanda belirtilen kiÅŸilerden sadece biri iÃ§in bir kez teklifte bulunabilecek.

SeÃ§menler, adaylÄ±k teklifi iÃ§in kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± ilÃ§e seÃ§im kuruluna bizzat baÅŸvuracak. BaÅŸvuranÄ±n, seÃ§men niteliÄŸine sahip olduÄŸu ve daha Ã¶nce aday teklifinde bulunmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kiÅŸiler arasÄ±ndan tercih yaptÄ±rÄ±larak adayÄ±n bilgilerini ihtiva eden form imzalatÄ±lacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

BaÅŸvuran seÃ§mene, aday teklifinde bulunduÄŸuna dair belge verilecek. Aday gÃ¶sterme formlarÄ±, elektronik ortamda YSK'ya iletilecek ve fiziki olarak ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nda saklanacak.

Aday gÃ¶sterilmek isteyen kiÅŸinin talebi halinde, kendisi hakkÄ±nda aday teklifinde bulunanlara iliÅŸkin formlar ve diÄŸer bilgiler kendisine verilecek. Ä°tiraza iliÅŸkin hususlar YSK tarafÄ±ndan belirlenecek.

Ã–LÃœM HALÄ°NDE PARA Ä°ADE

Belirlenen sÃ¼re iÃ§inde 100 bin seÃ§men tarafÄ±ndan teklif edilen kiÅŸiler, geÃ§ici aday listesinde gÃ¶sterilecek. 100 bin seÃ§men tarafÄ±ndan aday teklifinde bulunulmasÄ± veya Ã¶lÃ¼m hallerinde maliye veznesine emaneten yatÄ±rÄ±lan tutar, seÃ§imden sonra talep Ã¼zerine ilgiliye iade edilecek. DiÄŸer hallerde bu tutar Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Aday teklifine iliÅŸkin iÅŸlemler iÃ§in, ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nda yeteri kadar personel gÃ¶revlendirilecek ve gerekli tedbirler alÄ±nacak.

Aday teklifine iliÅŸkin baÅŸvuru ve formlarÄ±n ÅŸekli ile yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± seÃ§menlerin aday gÃ¶stermeleri dahil, bu dÃ¼zenlemenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin diÄŸer usul ve esaslar YSK tarafÄ±ndan belirlenecek.

YSK, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rev yapanlara 4 katÄ±na kadar gÃ¼ndelik Ã¶denmesine karar verebilecek.

Milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

TBMM seÃ§imleri 4 yÄ±lda bir yerine, 5 yÄ±lda bir cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imiyle aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lacak. Milletvekili seÃ§ilebilme yaÅŸÄ± 25'ten 18'e indirildi.

Bir Ã¶nceki seÃ§imin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren, 5 yÄ±lÄ±n dolmasÄ±ndan Ã¶nceki son pazar gÃ¼nÃ¼ oy verilecek. Oy verme gÃ¼nÃ¼nden geriye doÄŸru hesaplanarak 60 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼renin ilk gÃ¼nÃ¼, seÃ§imin baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi olarak belirlendi.