09:20, 26 Nisan 2018 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 26 Nisan 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ayrı ayrı kabul edecek, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/12.00/15.00/14.00)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşecek.

(TBMM/11.30/13.00)

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.30)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü’nde KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüşecek.

(Ankara/15.00)



2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü" etkinliği ile "Yeni Sisteme Doğru Güncel Politika" konulu konferansa iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/14.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İstihdam Fuarı'na, bazı hizmet binalarının açılışına, MÜSİAD tarafından gerçekleştirilecek "Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatına Etkileri” konulu programa ve SESOB Mesleki Sınav Merkezi açılışına katılacak.

(Sakarya/11.00/13.30/15.00/16.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mardin’de geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Kubilay Karaman’ın Erzurum’un Yakutiye ilçesinde gerçekleştirilecek cenaze törenine iştirak edecek.

(Erzurum/12.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İleri Teknoloji Okulları Tanıtım Programı"nda konuşacak.

(İstanbul/14.00)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu'na katılacak.

- Eroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, DKMP Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Projeleri dahil temel atma ve sertifika dağıtım törenlerinde yer alacak.

(Muş/09.15-16.30)

7- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında Green Park Otel'de, "Türkiye Sağlık Sanayi Zirvesi "ne katılacak.

(Ankara/09.30)

8- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayii Zirvesi ile Üniversitelere Yönelik Patent Yarışması'na katılacak.

(Ankara/09.30/14.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğinde düzenlenen İhracat ve Yatırım Zirvesi ile Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği 7. Ticareti Geliştirme Ege Bölge Fuarı açılışına iştirak edecek.

(İzmir/10.00/11.00)

3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Akmecit köyünde "Yem Bitkileri Ekim Projesi' tanıtım toplantısına ve Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde "Urfa Tarım Fuarı"na katılacak.

(Şanlıurfa/11.00-14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)