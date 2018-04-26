09:35, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

YouTube'dan 'Ä°srail ÅŸiddetini gÃ¶steren video'ya sansÃ¼r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyanÄ±n en yaygÄ±n video paylaÅŸÄ±m sitesiÂ YouTube'un, Filistinli Sana Kassem'in "Gazze gettolarÄ± yÄ±kÄ±ma direnirkenÂ Ä°srailÂ Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in ateÅŸ ediyor" baÅŸlÄ±klÄ± videosunu 22 Nisan tarihinde yayÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BaÅŸta ABD'de yaÅŸayan Yahudi ProfesÃ¶r Norman Finkelstein olmak Ã¼zere videonun yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±daki baÅŸvuru Ã¼zerineÂ YouTube, 25 Nisan'da aynÄ± videoyuÂ yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ± koyarak yeniden yayÄ±nladÄ±.

"GAZZE'DEKÄ° TÃœM Ã‡OCUKLAR Ã–LDÃœRÃœLENE KADAR BEKLEYECEKLER"

SÃ¶z konusu videonun yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶steren ProfesÃ¶r Finkelstein, yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã§ocuklarla ilgili videolarÄ±Â YouTube'un kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± pek gÃ¶rmediÄŸini dile getirdi.

Finkelstein, "Gazze'deki tÃ¼m Ã§ocuklar Ä°srail tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lene kadar sabÄ±rla bekleyecekler, ondan sonra bu videoyu yeniden yayÄ±nlayacaklar." ifadelerini kullandÄ±.

YENÄ°DEN PAYLAÅžIMDA "YAÅž SINIRLAMASI"

YaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamadan kÄ±sa bir sÃ¼re sonraÂ YouTube'a yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya cevap alan Finkelstein, sÃ¶z konusu videonun, "tÃ¼m yaÅŸ gruplarÄ±na uygun olmayan" kategoride gÃ¶rÃ¼lerek yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ±yla yeniden yayÄ±na konduÄŸunu belirtti.

YouTube'dan aldÄ±ÄŸÄ± cevabÄ± kamuoyu ile paylaÅŸan Yahudi ProfesÃ¶r, "YouTube,Â Gazze videosunu yeniden paylaÅŸtÄ±, ancak videoyu pornografi olarak tasnif etti" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Buna gÃ¶re kullanÄ±cÄ±lar, sÃ¶z konusu videoya ancak YouTube'a kullanÄ±cÄ± adlarÄ±yla giriÅŸ yaptÄ±ktan ve yaÅŸlarÄ±nÄ± teyit ettikten sonra ulaÅŸabiliyor.

Sana Kassem'in 4 dakika 40 saniyelik videosunda,Â Ä°srail askerlerinin,Â Gazze Åžeridi'nde gÃ¶steri yapan Filistinlileri hedef aldÄ±ÄŸÄ± olaylarÂ kÄ±saca anlatÄ±lÄ±yor.

"BÃœYÃœK DÃ–NÅž YÃœRÃœYÃœÅžÃœ"

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor. Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana 41 Filistinli, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi, 4 bine yakÄ±n gÃ¶sterici yaralandÄ±.