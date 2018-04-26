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09:45, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Katar'dan Suudi Arabistan'a 'Suriye' cevabÄ±
Katar'dan Suudi Arabistan'a 'Suriye' cevabÄ±

Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr'in "ABD'nin Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini Katar'Ä±n Ã¶demesi gerekir." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na "Suriye uluslararasÄ± toplum olarak hepimizin sorumluluÄŸundadÄ±r." cevabÄ±nÄ± verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr'in "ABD'nin Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini Katar'Ä±n Ã¶demesi gerekir." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

"Suriye dÃ¼nya Ã¼zerindeki en kÃ¶tÃ¼ insani felaketlerden biri halini almaya baÅŸladÄ±. Suriye uluslararasÄ± toplum olarak hepimizin sorumluluÄŸundadÄ±r." ifadelerini kullanan Al Sani, krize siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ haberinde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray'da Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaki ifadelerine iÅŸaret ederek, Katar'Ä±n Suriye'deki ABD askerleri iÃ§in bedel Ã¶demek zorunda olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.



Ä°lgili Konular Katar Suudi Arabistan Suriye
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