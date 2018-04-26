Katar'dan Suudi Arabistan'a 'Suriye' cevabÄ±

Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr'in "ABD'nin Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini Katar'Ä±n Ã¶demesi gerekir." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.
"Suriye dÃ¼nya Ã¼zerindeki en kÃ¶tÃ¼ insani felaketlerden biri halini almaya baÅŸladÄ±. Suriye uluslararasÄ± toplum olarak hepimizin sorumluluÄŸundadÄ±r." ifadelerini kullanan Al Sani, krize siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n Ã¶nceki gÃ¼nkÃ¼ haberinde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cubeyr, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray'da Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndaki ifadelerine iÅŸaret ederek, Katar'Ä±n Suriye'deki ABD askerleri iÃ§in bedel Ã¶demek zorunda olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
Ã‡in'de erken uyarÄ±, keÅŸif ve H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Tayvan BoÄŸazÄ±'nda devriye uÃ§uÅŸu ve tatbikat baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã‡in donanmasÄ± geÃ§en hafta da Tayvan BoÄŸazÄ±'nda gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlemiÅŸ, tatbikatÄ±n Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
"Arap BaharÄ±" sÃ¼recinden demokratik kazanÄ±mlarla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Tunus, 6 MayÄ±s'ta devrimden sonraki ilk yerel seÃ§imler iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidiyor.
Ã–zbekistan'da 5 bin 366 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¶dÃ¼ller sahibini buldu
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 180 Ã¼lke kapsamÄ±nda deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± "BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼" kriterlerinde KÄ±rgÄ±zistan 9 sÄ±ra geriledi
Hindistan'da bir yolcu treninin okul servisine Ã§arpmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4'Ã¼ aÄŸÄ±r, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
HÃ¼kÃ¼metle yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±yla Kolombiya Kongresinde 10 sandalye elde eden eski FARC yÃ¶neticisi ve baÅŸmÃ¼zakerecisi Ivan Marquez, senatÃ¶r olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr'in "ABD'nin Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini Katar'Ä±n Ã¶demesi gerekir." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na "Suriye uluslararasÄ± toplum olarak hepimizin sorumluluÄŸundadÄ±r." cevabÄ±nÄ± verdi.
IMF, Ã–zbekistan'daki mevcut ulusal hesaplar hakkÄ±nda bilgi sahibi olmak ve Devlet Ä°statistik Komitesi kadrolarÄ± iÃ§in eÄŸitim oturumlarÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
YouTube'un, Ä°srail askerlerinin Filistinli gÃ¶stericileri hedef alan ÅŸiddetini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren videoyu kaldÄ±rmasÄ± tepkilere neden oldu. Tepkiler Ã¼zerine video, yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilerek 3 gÃ¼n sonra yeniden yayÄ±na alÄ±ndÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ve ordunun baskÄ±sÄ± nedeniyle yerel medya, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda "gÃ¶rmedim, duymadÄ±m, bilmiyorum" diyerek Ã¼Ã§ maymunu oynuyor
Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki Haseke iline baÄŸlÄ± KamÄ±ÅŸlÄ± ilÃ§esinde bir binada art arda patlamalar meydana geldi.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanders, Trump'Ä±n Apple CEO'su Cook'u Oval Ofis'te kabul ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ermenistan'da Sarkisyanâ€™Ä±n baÅŸbakanlÄ±ktan istifa etmesinin ardÄ±ndan milletvekili PaÅŸinyanâ€™Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde yeniden toplanan muhalifler, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
Ã‡inli araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer test alanÄ±nÄ±n Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
ENKS Ãœyesi Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.