09:38, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

IMF misyonu Ã–zbekistan'da Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) Ä°statistik BÃ¶lÃ¼mÃ¼, Ã–zbekistan'da 23 Nisan - 4 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ã–zbekistan Devlet Ä°statistik Komitesi basÄ±n servisinde yer alan habere gÃ¶re, bu Ã§alÄ±ÅŸmalar IMF Ä°statistik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Real SektÃ¶r grubu ekonomisti Levan Gogoberishvili tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor.Â

IMF Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ana amacÄ± Ã–zbekistan'daki mevcut ulusal hesaplar hakkÄ±nda bilgi sahibi olmak, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n daha da mÃ¼kemmelleÅŸtirilmesi ve Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti ile iÅŸbirliÄŸi iÃ§in plan geliÅŸtirmek ve Devlet Ä°statistik Komitesi kadrolarÄ± iÃ§in eÄŸitim oturumlarÄ± dÃ¼zenlemek.

Buna ek olarak, IMF yetkilileri Ã–zbekistan Ekonomi ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Merkez BankasÄ± temsilcileri ile Ã§eÅŸitli toplantÄ±lar yapacaklar.

Ã‡alÄ±ÅŸma programÄ±nda Ã–zbekistan Ä°statistik Komitesinin ilgili birimi personeli iÃ§in bir tanÄ±tÄ±m semineri de dÃ¼zenlenecek.

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