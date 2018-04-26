09:54, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

SeÃ§im takvimi bugÃ¼n aÃ§Ä±klanÄ±yor





YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, seÃ§im takvimini bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK)Â BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, "BugÃ¼n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§abuk ÅŸekildeÂ seÃ§im takvimini yayÄ±mlayacaÄŸÄ±z. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z genelgeleri de yayÄ±mlamaya devam edeceÄŸiz." dedi. GÃ¼ven, YSK binasÄ±na giriÅŸinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapÄ±lmasÄ± planlanan cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili genel seÃ§imleriyle ilgili sÃ¼reÃ§ hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu. BugÃ¼n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§abuk ÅŸekilde seÃ§im takvimini yayÄ±mlayacaklarÄ±nÄ± bildiren GÃ¼ven, "HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z genelgeleri de yayÄ±mlamaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

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