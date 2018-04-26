SeÃ§im takvimi bugÃ¼n aÃ§Ä±klanÄ±yor

YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK)Â BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, "BugÃ¼n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§abuk ÅŸekildeÂ seÃ§im takvimini yayÄ±mlayacaÄŸÄ±z. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z genelgeleri de yayÄ±mlamaya devam edeceÄŸiz." dedi.
GÃ¼ven, YSK binasÄ±na giriÅŸinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapÄ±lmasÄ± planlanan cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili genel seÃ§imleriyle ilgili sÃ¼reÃ§ hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu.
BugÃ¼n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca Ã§abuk ÅŸekilde seÃ§im takvimini yayÄ±mlayacaklarÄ±nÄ± bildiren GÃ¼ven, "HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z genelgeleri de yayÄ±mlamaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.
EskiÅŸehir merkezli 8 ilde FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'sinin dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DolaÅŸÄ±m sistemi kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'si iskemik kalp hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±. Ä°kamet edilen ile gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenleri incelendiÄŸinde ise dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il sÄ±rasÄ±yla Denizli, AydÄ±n, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Afyonkarahisar oldu.
TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli teknoloji ÅŸirketleri TAI ve ASELSAN, Milli Muharip UÃ§ak Projesi'nin kritik sistemleri iÃ§in gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtiriyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Astana platformunun garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Moskova'da bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, seÃ§im takvimini bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
7140 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Afrin'in kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± iÃ§erisine sinsice yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±lar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK mensuplarÄ±nÄ±n insan yaÅŸamÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.
TSK tarafÄ±ndan, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan ve Kandil bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait 10 hedef imha edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde kabul etti.
DÃ¶rdÃ¼ vakÄ±f olmak Ã¼zere 20 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n, TBMM Milli EÄŸitim Komisyonu'nda kabul edildiÄŸi bildirildi.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezince, 22 Nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) ait temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri ile ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni projeleri hayata geÃ§ireceÄŸiz. Tabii bunlardan en Ã¶nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geÃ§iÅŸ olacak." dedi.
MHP'de 24 Haziran'daki seÃ§imde milletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±n sabah saat 09.00'da baÅŸlayacak baÅŸvurular, 3 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: "Son aylarda Ã¶zellikle Afganistan kÃ¶kenli yeni bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 2018 yÄ±lÄ±ndaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin iÃ§inde 29 bin 899 kiÅŸi Afganistan kÃ¶kenlidir. 2017â€™nin tamamÄ±nda Afgan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 45 bin 259 kiÅŸidir."
Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±