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12:17, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe
Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
GÃ¼ncelleme: 09:58, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

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AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim bahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anadolu Ãœniversitesi (AÃœ) AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltelerinin bahar dÃ¶nem sonu sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

AÃœ'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme FakÃ¼lteleri Ã¶ÄŸrencilerinin, 2017-2018 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nem sonu sÄ±navlarÄ±nÄ±n deÄŸerlendirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Ã–ÄŸrenciler, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± https://aof.anadolu.edu.tr/Â  internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ±yla Ã¶ÄŸrenebilecek.



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