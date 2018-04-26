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12:17, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
09:57, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

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TÃ¼rkiye-Ä°ran-Rusya dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Moskova'da toplanacak
TÃ¼rkiye-Ä°ran-Rusya dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Moskova'da toplanacak

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Astana platformunun garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Moskova'da bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸÄ±Â Cevad Zarif ve Rus mevkidaÅŸÄ±Â Sergey Lavrov'un 28 Nisan'da Moskova'da bir araya geleceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "ToplantÄ±da, Astana mekanizmasÄ± bÃ¼nyesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÅŸ birliÄŸinin bÃ¼tÃ¼n boyutlarÄ± ele alÄ±nacak ve bundan sonra atÄ±labilecek adÄ±mlar Ã¼zerinde durulacaktÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Astana sÃ¼reci, ilk olarak, Suriye'deki krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Ã¼Ã§ Ã¼lkenin giriÅŸimiyle Ocak 2017'de Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Zarif ve Lavrov, son olarak Astana'da 15 Mart'ta yapÄ±lan Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±nda bir araya gelmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Astana iran rusya TÃ¼rkiye
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