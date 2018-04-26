10:03, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Milli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in TAI ve ASELSAN'dan gÃ¼Ã§ birliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TAI ve ASELSAN arasÄ±nda Milli Muharip UÃ§ak Projesi iÃ§in Ã¶n mutabakat imzalandÄ±. Buna gÃ¶re, uÃ§ak iÃ§in milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliÅŸtirilecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesindeki, Anadolu AjansÄ±'nÄ±n "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu TÃ¼rkiye'nin ÅŸova dayalÄ± ilk havacÄ±lÄ±k fuarÄ± Eurasia Airshow'da, MMU Projesi'ne yÃ¶nelik Ã¶nemli bir iÅŸ birliÄŸinin temeli atÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii AÅž (TUSAÅž/TAI), TÃ¼rk Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± envanterinde bulunan ve 2030'lu yÄ±llardan itibaren kademeli devreden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len F-16 uÃ§aklarÄ±nÄ±n yerini alabilecek yurt iÃ§i imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uÃ§aklarÄ±n Ã¼retilmesine yÃ¶nelik Ã¶n tasarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Proje iÃ§in Ã§eÅŸitli iÅŸ birliklerine giden TAI, ASELSAN ile bir anlaÅŸmaya imza attÄ±.

TÃ¼rk savunma sanayisinde alanlarÄ±na liderlik eden iki ÅŸirket arasÄ±nda MMU Projesi'ne yÃ¶nelik Ã¶n mutabakat imzalandÄ±.

RADAR, ELEKTRONÄ°K HARP VE ELEKTRO OPTÄ°K SÄ°STEMLER GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LECEK

Ã–n mutabakat metnine gÃ¶re, uÃ§ak iÃ§in milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliÅŸtirilecek.

Proje kapsamÄ±nda, MMU iÃ§in ihtiyaÃ§ duyulan kritik gÃ¶rev sistemlerinin milli olarak geliÅŸtirilmesi ve projenin ilerleyen sÃ¼reÃ§lerinde uygun aÅŸamalarda tam harekat yeteneÄŸi kazanacak ÅŸekilde uÃ§aÄŸa entegre edilmesi hedefleniyor.

SÃ¶z konusu sistemler, Ã¼rÃ¼n ve teknoloji geliÅŸtirme aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ve zorlu Ar-Ge projesi olan MMU'nun baÅŸarÄ±sÄ±nda kritik Ã¶nemde bulunuyor.

MÃ¼hendislik alanÄ±nda en zor problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼lmesini gerektiren proje, iÃ§inde yer alacak tÃ¼m paydaÅŸlara teknolojik olarak sÄ±nÄ±f atlatacak.

Projede yeni nesil bir uÃ§akta olmasÄ± gereken dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼k, dahili silah yuvasÄ±, yÃ¼ksek manevra kabiliyeti, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumsal farkÄ±ndalÄ±k ve sensÃ¶r fÃ¼zyonu gibi teknoloji alanlarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda TÃ¼rkiye, dÃ¼nyada ABD, Rusya ve Ã‡in'den sonra 5. nesil bir muharip uÃ§aÄŸÄ± Ã¼retebilecek alt yapÄ± ve teknolojiye sahip Ã¼lkeler arasÄ±nda yerini alacak.

TAI'nin, MMU Ã¶n tasarÄ±mÄ± iÃ§in yapacaÄŸÄ± 4 milyar 817 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m Proje BazlÄ± TeÅŸvik Sistemi kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Projeyle 3 bin 200 kiÅŸinin doÄŸrudan, 11 bin 200 kiÅŸinin dolaylÄ± istihdamÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.