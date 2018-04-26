Milli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in TAI ve ASELSAN'dan gÃ¼Ã§ birliÄŸi

TAI ve ASELSAN arasÄ±nda Milli Muharip UÃ§ak Projesi iÃ§in Ã¶n mutabakat imzalandÄ±. Buna gÃ¶re, uÃ§ak iÃ§in milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliÅŸtirilecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesindeki, Anadolu AjansÄ±'nÄ±n "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu TÃ¼rkiye'nin ÅŸova dayalÄ± ilk havacÄ±lÄ±k fuarÄ± Eurasia Airshow'da, MMU Projesi'ne yÃ¶nelik Ã¶nemli bir iÅŸ birliÄŸinin temeli atÄ±ldÄ±.
TÃ¼rk HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Sanayii AÅž (TUSAÅž/TAI), TÃ¼rk Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± envanterinde bulunan ve 2030'lu yÄ±llardan itibaren kademeli devreden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len F-16 uÃ§aklarÄ±nÄ±n yerini alabilecek yurt iÃ§i imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uÃ§aklarÄ±n Ã¼retilmesine yÃ¶nelik Ã¶n tasarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Proje iÃ§in Ã§eÅŸitli iÅŸ birliklerine giden TAI, ASELSAN ile bir anlaÅŸmaya imza attÄ±.
TÃ¼rk savunma sanayisinde alanlarÄ±na liderlik eden iki ÅŸirket arasÄ±nda MMU Projesi'ne yÃ¶nelik Ã¶n mutabakat imzalandÄ±.
Ã–n mutabakat metnine gÃ¶re, uÃ§ak iÃ§in milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliÅŸtirilecek.
Proje kapsamÄ±nda, MMU iÃ§in ihtiyaÃ§ duyulan kritik gÃ¶rev sistemlerinin milli olarak geliÅŸtirilmesi ve projenin ilerleyen sÃ¼reÃ§lerinde uygun aÅŸamalarda tam harekat yeteneÄŸi kazanacak ÅŸekilde uÃ§aÄŸa entegre edilmesi hedefleniyor.
SÃ¶z konusu sistemler, Ã¼rÃ¼n ve teknoloji geliÅŸtirme aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ve zorlu Ar-Ge projesi olan MMU'nun baÅŸarÄ±sÄ±nda kritik Ã¶nemde bulunuyor.
MÃ¼hendislik alanÄ±nda en zor problemlerin Ã§Ã¶zÃ¼lmesini gerektiren proje, iÃ§inde yer alacak tÃ¼m paydaÅŸlara teknolojik olarak sÄ±nÄ±f atlatacak.
Projede yeni nesil bir uÃ§akta olmasÄ± gereken dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶rÃ¼nÃ¼rlÃ¼k, dahili silah yuvasÄ±, yÃ¼ksek manevra kabiliyeti, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumsal farkÄ±ndalÄ±k ve sensÃ¶r fÃ¼zyonu gibi teknoloji alanlarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda TÃ¼rkiye, dÃ¼nyada ABD, Rusya ve Ã‡in'den sonra 5. nesil bir muharip uÃ§aÄŸÄ± Ã¼retebilecek alt yapÄ± ve teknolojiye sahip Ã¼lkeler arasÄ±nda yerini alacak.
TAI'nin, MMU Ã¶n tasarÄ±mÄ± iÃ§in yapacaÄŸÄ± 4 milyar 817 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m Proje BazlÄ± TeÅŸvik Sistemi kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Projeyle 3 bin 200 kiÅŸinin doÄŸrudan, 11 bin 200 kiÅŸinin dolaylÄ± istihdamÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
EskiÅŸehir merkezli 8 ilde FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'sinin dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DolaÅŸÄ±m sistemi kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'si iskemik kalp hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±. Ä°kamet edilen ile gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenleri incelendiÄŸinde ise dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il sÄ±rasÄ±yla Denizli, AydÄ±n, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Afyonkarahisar oldu.
TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli teknoloji ÅŸirketleri TAI ve ASELSAN, Milli Muharip UÃ§ak Projesi'nin kritik sistemleri iÃ§in gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtiriyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Astana platformunun garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Moskova'da bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, seÃ§im takvimini bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
7140 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Afrin'in kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± iÃ§erisine sinsice yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±lar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK mensuplarÄ±nÄ±n insan yaÅŸamÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.
TSK tarafÄ±ndan, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan ve Kandil bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait 10 hedef imha edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde kabul etti.
DÃ¶rdÃ¼ vakÄ±f olmak Ã¼zere 20 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n, TBMM Milli EÄŸitim Komisyonu'nda kabul edildiÄŸi bildirildi.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezince, 22 Nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) ait temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri ile ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni projeleri hayata geÃ§ireceÄŸiz. Tabii bunlardan en Ã¶nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geÃ§iÅŸ olacak." dedi.
MHP'de 24 Haziran'daki seÃ§imde milletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±n sabah saat 09.00'da baÅŸlayacak baÅŸvurular, 3 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: "Son aylarda Ã¶zellikle Afganistan kÃ¶kenli yeni bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 2018 yÄ±lÄ±ndaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin iÃ§inde 29 bin 899 kiÅŸi Afganistan kÃ¶kenlidir. 2017â€™nin tamamÄ±nda Afgan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 45 bin 259 kiÅŸidir."
Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±