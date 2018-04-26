FARC yÃ¶neticisi Marquez senatÃ¶r olmayacak

HÃ¼kÃ¼metle yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±yla Kolombiya Kongresinde 10 sandalye elde eden eski Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) yÃ¶neticisi ve baÅŸmÃ¼zakerecisi Ivan Marquez, bu haktan yararlanmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Eski FARC ve siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci GÃ¼cÃ¼ (FARC) yÃ¶neticisi Marquez, Ã¼lkedeki medya kuruluÅŸlarÄ±ndan CM&'ye aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Partinin, 20 Temmuz'da kongrenin iki kanadÄ±ndan senatoda gÃ¶reve baÅŸlayacak 5 Ã¼yesinden biri olan Marquez, senatÃ¶r olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Marquez, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BarÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±yla gelen bu senato Ã¼yeliÄŸiyle ben ne yapacaÄŸÄ±m? Orada nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m? Orada bana 'uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±' mÄ± diyecekler yani? Ben bu iÅŸte yokum. Bize saygÄ± gÃ¶sterilmesi lazÄ±m. Bu eÄŸlenceyi burada bÄ±rakmayÄ± tercih ediyorum."
Ivan Marquez, ayrÄ±ca geÃ§en hafta EÄŸitim ve Topluma DÃ¶nÃ¼ÅŸ AlanÄ±'ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan eski FARC'Ä±n sÃ¶zde komutanlarÄ±ndan "El Paisa"nÄ±n yeniden silaha sarÄ±lmasÄ± ya da FARC muhaliflerine katÄ±lmasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n bir diÄŸer Ã¼st dÃ¼zey ismi Jesus Santrich'in uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Marquez, gerÃ§ek ismi Hernan Dario Velasquez Saldarriaga olan "El Paisa"nÄ±n da hem bundan hem de can gÃ¼venliÄŸi endiÅŸesi taÅŸÄ±masÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kamptan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Marquez, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce baÅŸkent Bogota'dan ayrÄ±larak FARC'Ä±n uzun yÄ±llar hakimiyet saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yerlerden Caqueta yÃ¶netim bÃ¶lgesinde yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
FARC'Ä±n kongredeki diÄŸer isimlerinden Santrich ise 9 Nisan'da "uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Bogota'daki La Picota cezaevinde tutulan ve gerÃ§ek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich'in yasal sÃ¼reÃ§ sonunda ABD'ye gÃ¶nderilmesi ihtimali bulunuyor.
"Arap BaharÄ±" sÃ¼recinden demokratik kazanÄ±mlarla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Tunus, 6 MayÄ±s'ta devrimden sonraki ilk yerel seÃ§imler iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidiyor.
Ã–zbekistan'da 5 bin 366 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¶dÃ¼ller sahibini buldu
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 180 Ã¼lke kapsamÄ±nda deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± "BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼" kriterlerinde KÄ±rgÄ±zistan 9 sÄ±ra geriledi
Hindistan'da bir yolcu treninin okul servisine Ã§arpmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4'Ã¼ aÄŸÄ±r, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
HÃ¼kÃ¼metle yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±yla Kolombiya Kongresinde 10 sandalye elde eden eski FARC yÃ¶neticisi ve baÅŸmÃ¼zakerecisi Ivan Marquez, senatÃ¶r olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr'in "ABD'nin Suriye'deki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini Katar'Ä±n Ã¶demesi gerekir." ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±na "Suriye uluslararasÄ± toplum olarak hepimizin sorumluluÄŸundadÄ±r." cevabÄ±nÄ± verdi.
IMF, Ã–zbekistan'daki mevcut ulusal hesaplar hakkÄ±nda bilgi sahibi olmak ve Devlet Ä°statistik Komitesi kadrolarÄ± iÃ§in eÄŸitim oturumlarÄ± dÃ¼zenlemek iÃ§in Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±
YouTube'un, Ä°srail askerlerinin Filistinli gÃ¶stericileri hedef alan ÅŸiddetini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren videoyu kaldÄ±rmasÄ± tepkilere neden oldu. Tepkiler Ã¼zerine video, yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilerek 3 gÃ¼n sonra yeniden yayÄ±na alÄ±ndÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ve ordunun baskÄ±sÄ± nedeniyle yerel medya, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zulÃ¼m karÅŸÄ±sÄ±nda "gÃ¶rmedim, duymadÄ±m, bilmiyorum" diyerek Ã¼Ã§ maymunu oynuyor
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BrÃ¼ksel'de iki gÃ¼n sÃ¼ren Suriye konferansÄ±nda TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi "benzersiz bir cÃ¶mertlik" olarak nitelendirildi.
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ENKS Ãœyesi Brimo, "Afrin'den Ã§Ä±kmak isteyenlere hain ve Ã§ete ithamÄ±nda bulunuyorlardÄ±. Åžimdi ise Afrin'e evlerine dÃ¶nmek isteyenlere hain diyorlar." dedi.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde halk, emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi talebiyle gÃ¶steri dÃ¼zenledi