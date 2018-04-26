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10:16, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

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FARC yÃ¶neticisi Marquez senatÃ¶r olmayacak
FARC yÃ¶neticisi Marquez senatÃ¶r olmayacak

HÃ¼kÃ¼metle yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±yla Kolombiya Kongresinde 10 sandalye elde eden eski FARC yÃ¶neticisi ve baÅŸmÃ¼zakerecisi Ivan Marquez, senatÃ¶r olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HÃ¼kÃ¼metle yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±yla Kolombiya Kongresinde 10 sandalye elde eden eski Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri (FARC) yÃ¶neticisi ve baÅŸmÃ¼zakerecisi Ivan Marquez, bu haktan yararlanmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Eski FARC ve siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci GÃ¼cÃ¼ (FARC) yÃ¶neticisi Marquez, Ã¼lkedeki medya kuruluÅŸlarÄ±ndan CM&'ye aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Partinin, 20 Temmuz'da kongrenin iki kanadÄ±ndan senatoda gÃ¶reve baÅŸlayacak 5 Ã¼yesinden biri olan Marquez, senatÃ¶r olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"BU EÄžLENCEYÄ° BURADA BIRAKMAYI TERCÄ°H EDÄ°YORUM"

Marquez, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BarÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±yla gelen bu senato Ã¼yeliÄŸiyle ben ne yapacaÄŸÄ±m? Orada nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m? Orada bana 'uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±' mÄ± diyecekler yani? Ben bu iÅŸte yokum. Bize saygÄ± gÃ¶sterilmesi lazÄ±m. Bu eÄŸlenceyi burada bÄ±rakmayÄ± tercih ediyorum."

Ivan Marquez, ayrÄ±ca geÃ§en hafta EÄŸitim ve Topluma DÃ¶nÃ¼ÅŸ AlanÄ±'ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan eski FARC'Ä±n sÃ¶zde komutanlarÄ±ndan "El Paisa"nÄ±n yeniden silaha sarÄ±lmasÄ± ya da FARC muhaliflerine katÄ±lmasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n bir diÄŸer Ã¼st dÃ¼zey ismi Jesus Santrich'in uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Marquez, gerÃ§ek ismi Hernan Dario Velasquez Saldarriaga olan "El Paisa"nÄ±n da hem bundan hem de can gÃ¼venliÄŸi endiÅŸesi taÅŸÄ±masÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kamptan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Marquez, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce baÅŸkent Bogota'dan ayrÄ±larak FARC'Ä±n uzun yÄ±llar hakimiyet saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yerlerden Caqueta yÃ¶netim bÃ¶lgesinde yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

FARC'Ä±n kongredeki diÄŸer isimlerinden Santrich ise 9 Nisan'da "uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Bogota'daki La Picota cezaevinde tutulan ve gerÃ§ek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan Santrich'in yasal sÃ¼reÃ§ sonunda ABD'ye gÃ¶nderilmesi ihtimali bulunuyor.



Ä°lgili Konular farc Ivan Marquez Kolombiya
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