10:30, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Hindistan'da tren okul servisini biÃ§ti: 14 Ã¶lÃ¼





Hindistan'da bir yolcu treninin okul servisine Ã§arpmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4'Ã¼ aÄŸÄ±r, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'da bir yolcu treninin okul servisine Ã§arpmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yerel medyada yer alan haberlere gÃ¶re, Uttar Pradesh eyaletinde bir yolcu treninin hemzemin geÃ§itte 22 Ã¶ÄŸrenci taÅŸÄ±yan okul servisine Ã§arpmasÄ± sonucuÂ servis ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve 13 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Kazada 4'Ã¼ aÄŸÄ±r, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.Â KazanÄ±nÂ nedeni ise henÃ¼z bilinmiyor. Ay baÅŸÄ±nda bir okul servisininÂ daÄŸ yolunda uÃ§uruma yuvarlanmasÄ± sonucu 24'Ã¼ Ã§ocuk 27 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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