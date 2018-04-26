10:33, 26 Nisan 2018 Perşembe

Kırgızistan düşünce özgürlüğünde 9 sıra geriledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu olan “Sınır Tanımayan Gazeteciler” örgütü 180 ülkede ifade özgürlüğü düzeyinin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yayınladı.

Rapora göre, Norveç ve İsveç düşünce özgürlüğünde birinci ve ikinci sırayı aldı. Hollanda daha önce üçüncü olan Finlandiya’nın yerine geçti.

Çalışmadaki en kötü pozisyon 180'inci sırada olan Kuzey Kore’ye verildi. Eritre ve Türkmenistan sırasıyla 178 ve 179'ncu sırada yerlerini aldılar. Güney Kore 2017'ye kıyasla 63'ncü sıradan 43'ncü sıraya yükseldi. ABD iki sıra gerileyerek 45'inci oldu.

Kırgızistan sıralamada 89'dan 98'e düştü. Raporu hazırlayanlar bu gerilemeyi "basına baskı" ve "basına çok yüksek para cezaları" verilmesi ile bağlantılı olduğu şeklinde yorumladı.

Kazakistan, geçen yılki reytinge göre bir puan gerileyerek 158'nci sırada yer alıyor. Rusya, 2016 ve 2017 yıllarındaki 148'inci sırasını korudu.



