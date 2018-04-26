10:55, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Elektronik haberleÅŸmede yeni dÃ¶nem 28 Nisan'da baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, elektronik haberleÅŸmeÂ hizmetleri kapsamÄ±nda tÃ¼ketici hak ve menfaatlerine Ã¶ncelik verildiÄŸini, gerekli hukuki ve teknik dÃ¼zenlemelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu kapsamda hazÄ±rlanan "Elektronik HaberleÅŸme SektÃ¶rÃ¼ne Ä°liÅŸkin TÃ¼ketici HaklarÄ± YÃ¶netmeliÄŸi"nin 28 Nisan'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gireceÄŸini ifade eden Arslan, yeni yÃ¶netmelikle gÃ¼ncel tÃ¼ketici ihtiyaÃ§larÄ±na cevap verecek pek Ã§ok hususun dÃ¼zenlendiÄŸini dile getirdi.

YapÄ±lan dÃ¼zenlemelerle abonelik sÃ¶zleÅŸme sÃ¼recinden baÅŸlayarak her aÅŸamada uluslararasÄ± standartlarda hizmet sunulmasÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Arslan, "Hizmetin devamlÄ± olmasÄ±, zaruri kesintilerde dahi tÃ¼keticinin maÄŸdur edilmemesi, bilgilendirilmesi, model ve yÃ¶ntemler geliÅŸtirilerek tÃ¼keticinin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± hizmet hakkÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ bilgiye anÄ±nda ulaÅŸmasÄ± ve bu yolla kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rprizlerle karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi garanti altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

Bakan Arslan, iÅŸletmecinin abonelik nakli, iptali, bunun yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± gibi sÃ¼reÃ§lerde hakkaniyet esasÄ±yla hareket etmesi, tÃ¼keticinin aldÄ±ÄŸÄ± hizmetin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± haricinde bedeller Ã¶demek zorunda kalmamasÄ± iÃ§in gerekli dÃ¼zenlemelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"GÃ–Ã‡MEN NÃœFUSA ELEKTRONÄ°K HABERLEÅžME HÄ°ZMETÄ° SAÄžLANACAK"

TÃ¼rkiye'de geÃ§ici sÃ¼reyle bulunan gÃ¶Ã§men nÃ¼fusun da bu dÃ¼zenleme kapsamÄ±nda elektronik haberleÅŸme hizmeti alabileceÄŸine dikkati Ã§eken Arslan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bilgilendirme, sorgulama, iade gibi sÃ¼reÃ§lerin mutlak bir disiplin ve iÅŸ ahlakÄ±yla iÅŸleyiÅŸi temin edilerek tÃ¼keticinin maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in gerekli her Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶zenle ve titizlikle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Hem iÅŸletmecinin iÅŸlerini daha kontrollÃ¼ ve kaliteli yapmasÄ± hem de asÄ±l muhatabÄ±mÄ±z olan vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hizmet ve bilgiye daha kolay, daha gÃ¼venli ÅŸekilde ulaÅŸmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± hedeflenmiÅŸtir."

Arslan, dÃ¼zenlemeyle elektronik ortamda abonelik tesis edilmesinin, abone onayÄ±yla tesis edilen iÅŸlemlerde ispat yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n iÅŸletmecide olduÄŸunu belirterek, bir takvim yÄ±lÄ±ndaki ilk aÃ§ma-kapama iÅŸlemi iÃ§in aboneden Ã¼cret alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TaahhÃ¼tnameler kapsamÄ±nda tÃ¼keticilerin korunacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Arslan, tÃ¼keticilerin bilgi ve onaylarÄ± alÄ±nmadan abonelik yapÄ±lmamasÄ± dahil pek Ã§ok alanda tÃ¼keticinin korunduÄŸunu dile getirdi.

Arslan, bakanlÄ±k olarak Ã§ok Ã¶nem verdikleri engelli vatandaÅŸlarÄ±n, gerek tÃ¼ketici yÃ¶netmeliÄŸi gerekse diÄŸer ikincil mevzuatlarla bu sektÃ¶rde de korunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.