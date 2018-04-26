Özbekistan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması sonuçlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan 'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında birincilik ödülünü Karakalpakstan Özerk bölgesinden hafız Yuldashbek Nuriddinov’un kazandığı bildirildi.
Özbekistan Dini İdare basın servisi " Yarışmada birinciliği alan Yuldashbek Nuriddinov’a Cumhurbaşkanı adına Lacetti arabası ödül olarak verildi. Bunun yanında “Kuran-ı Kerim'i yüzünden en güzel okuyan ve “en genç yarışmacı” ödüllerinin sahipleri de belirlendiği belirtti.
Kuran-ı Kerim yarışması Devlet Başkanı Şevket Mirziyayev tarafından yılın başında başlatılmış ve Kuran'ı yüzüne bakarak güzel okuma ve hafızların ezberden okuması olarak iki dalda yapılmıştı. Yarışmaya 2 bini kadın olmak üzere 5 bin 366 kişi katılma dilekçesi vermişti.
Özbek yetkiliklerin verdiği bilgiye göre, yarışma jürisine sadece Özbekistan'ın değil, diğer ülkelerin de dini otoriteleri üye olarak katıldılar.
Resmi verilere göre, 32 milyonu aşan Özbekistan nüfusunun yüzde 94'ü Müslüman, yüzde 3,5 'i Ortodoks Hıristiyan, geri kalanı ise diğer dini mezheplere mensuptur.
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