En fazla kalbine yenik dÃ¼ÅŸen 5 il belli oldu

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin Ã¶lÃ¼m nedeni istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±lÂ dolaÅŸÄ±m sistemiÂ kaynaklÄ± 165 bin 323 Ã¶lÃ¼m gerÃ§ekleÅŸti.
Ã–lÃ¼m nedenleri incelediÄŸinde en fazla yÃ¼zde 39,7 ile dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±, yÃ¼zde 19,6 ile iyi ve kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rler dikkati Ã§ekti. BunlarÄ± sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 12 ile solunum sistemi, yÃ¼zde 4,9 ile sinir sistemi ve duyu organlarÄ± hastalÄ±klarÄ±, yÃ¼zde 4,8 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalÄ±klar ve yÃ¼zde 4,5 ile dÄ±ÅŸsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler izledi.
DolaÅŸÄ±m sistemi kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'si iskemik kalp hastalÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼zde 22,9'u ise serebro-vaskÃ¼ler hastalÄ±klardan kaynaklandÄ±.
DolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±n en Ã§ok 55 bin 284 kiÅŸiyle 75-84 yaÅŸ grubunda, iyi ve kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rlerin ise en fazla 22 bin 982 kiÅŸiyle 65-74 yaÅŸ grubunda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
KÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶r nedeniyle gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlerin toplam sayÄ±sÄ± 2017'de 79 bin 889 kiÅŸi olarak tespit edildi. Bu Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 31'i gÄ±rtlak ve soluk borusu/bronÅŸ/akciÄŸerin kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rÃ¼nden kaynaklandÄ±. Bunu yÃ¼zde 8,4 ile mide, yÃ¼zde 8 ile lenfoid ve hematopoetik, yÃ¼zde 7,6 ile kolon ve yÃ¼zde 6,2 ile pankreasÄ±n kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rleri izledi.
Ä°kamet edilen ile gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenleri incelendiÄŸinde ise bu dÃ¶nemde dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 49,6 ile Denizli, yÃ¼zde 48,9 ile AydÄ±n, yÃ¼zde 47,8 ile BalÄ±kesir, yÃ¼zde 47,2 ile Ã‡anakkale ve yÃ¼zde 46,8 ile Afyonkarahisar oldu. Ä°yi ve kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rler nedeniyle gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il ise sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 23,3 ile KÄ±rklareli, Rize ve Kocaeli, yÃ¼zde 23,2 ile TekirdaÄŸ ve yÃ¼zde 23 ile Ä°stanbul olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
EskiÅŸehir merkezli 8 ilde FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'sinin dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DolaÅŸÄ±m sistemi kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'si iskemik kalp hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±. Ä°kamet edilen ile gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenleri incelendiÄŸinde ise dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il sÄ±rasÄ±yla Denizli, AydÄ±n, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Afyonkarahisar oldu.
TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli teknoloji ÅŸirketleri TAI ve ASELSAN, Milli Muharip UÃ§ak Projesi'nin kritik sistemleri iÃ§in gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtiriyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Astana platformunun garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Moskova'da bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, seÃ§im takvimini bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
7140 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Afrin'in kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± iÃ§erisine sinsice yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±lar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK mensuplarÄ±nÄ±n insan yaÅŸamÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.
TSK tarafÄ±ndan, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan ve Kandil bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait 10 hedef imha edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde kabul etti.
DÃ¶rdÃ¼ vakÄ±f olmak Ã¼zere 20 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n, TBMM Milli EÄŸitim Komisyonu'nda kabul edildiÄŸi bildirildi.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezince, 22 Nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) ait temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri ile ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni projeleri hayata geÃ§ireceÄŸiz. Tabii bunlardan en Ã¶nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geÃ§iÅŸ olacak." dedi.
MHP'de 24 Haziran'daki seÃ§imde milletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±n sabah saat 09.00'da baÅŸlayacak baÅŸvurular, 3 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: "Son aylarda Ã¶zellikle Afganistan kÃ¶kenli yeni bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 2018 yÄ±lÄ±ndaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin iÃ§inde 29 bin 899 kiÅŸi Afganistan kÃ¶kenlidir. 2017â€™nin tamamÄ±nda Afgan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 45 bin 259 kiÅŸidir."
Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±