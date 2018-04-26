11:12, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

En fazla kalbine yenik dÃ¼ÅŸen 5 il belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin Ã¶lÃ¼m nedeni istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±lÂ dolaÅŸÄ±m sistemiÂ kaynaklÄ± 165 bin 323 Ã¶lÃ¼m gerÃ§ekleÅŸti.

Ã–LÃœME EN FAZLA KALP YOL AÃ‡TI

Ã–lÃ¼m nedenleri incelediÄŸinde en fazla yÃ¼zde 39,7 ile dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±, yÃ¼zde 19,6 ile iyi ve kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rler dikkati Ã§ekti. BunlarÄ± sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 12 ile solunum sistemi, yÃ¼zde 4,9 ile sinir sistemi ve duyu organlarÄ± hastalÄ±klarÄ±, yÃ¼zde 4,8 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalÄ±klar ve yÃ¼zde 4,5 ile dÄ±ÅŸsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler izledi.

DolaÅŸÄ±m sistemi kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'si iskemik kalp hastalÄ±ÄŸÄ±, yÃ¼zde 22,9'u ise serebro-vaskÃ¼ler hastalÄ±klardan kaynaklandÄ±.

DolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±n en Ã§ok 55 bin 284 kiÅŸiyle 75-84 yaÅŸ grubunda, iyi ve kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rlerin ise en fazla 22 bin 982 kiÅŸiyle 65-74 yaÅŸ grubunda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

EN FAZLA Ã–LÃœME YOL AÃ‡AN TÃœMÃ–RLER

KÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶r nedeniyle gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlerin toplam sayÄ±sÄ± 2017'de 79 bin 889 kiÅŸi olarak tespit edildi. Bu Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 31'i gÄ±rtlak ve soluk borusu/bronÅŸ/akciÄŸerin kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rÃ¼nden kaynaklandÄ±. Bunu yÃ¼zde 8,4 ile mide, yÃ¼zde 8 ile lenfoid ve hematopoetik, yÃ¼zde 7,6 ile kolon ve yÃ¼zde 6,2 ile pankreasÄ±n kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rleri izledi.

DOLAÅžIM SÄ°STEMÄ° HASTALIKLARINDANDAN Ã–LÃœMLERÄ°N OLDUÄžU Ä°LK 5 Ä°L

Ä°kamet edilen ile gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenleri incelendiÄŸinde ise bu dÃ¶nemde dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 49,6 ile Denizli, yÃ¼zde 48,9 ile AydÄ±n, yÃ¼zde 47,8 ile BalÄ±kesir, yÃ¼zde 47,2 ile Ã‡anakkale ve yÃ¼zde 46,8 ile Afyonkarahisar oldu. Ä°yi ve kÃ¶tÃ¼ huylu tÃ¼mÃ¶rler nedeniyle gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il ise sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 23,3 ile KÄ±rklareli, Rize ve Kocaeli, yÃ¼zde 23,2 ile TekirdaÄŸ ve yÃ¼zde 23 ile Ä°stanbul olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.