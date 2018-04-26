11:52, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na operasyonda 19 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

EskiÅŸehir merkezli 8 ilde FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) yapÄ±lanmasÄ±"naÂ yÃ¶nelikÂ EskiÅŸehir merkezli 8 ildeÂ dÃ¼zenlenen operasyondaÂ 19 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 8 ilde 26 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã–rgÃ¼t iÃ§inde ankesÃ¶rlÃ¼ telefonla iletiÅŸim kurduklarÄ± belirtilen ÅŸÃ¼phelilerden 19'u, eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalananlardan 4'Ã¼nÃ¼n TSK'dan ihraÃ§ edildiÄŸi, 15'inin de muvazzaf subay olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Biri meslekten ihraÃ§ edilmiÅŸ 4 pilotun aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 19 ÅŸÃ¼phelinin, EskiÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. Adreslerinde bulunamayan 7 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

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