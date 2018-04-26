FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na operasyonda 19 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–'nÃ¼n "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) yapÄ±lanmasÄ±"naÂ yÃ¶nelikÂ EskiÅŸehir merkezli 8 ildeÂ dÃ¼zenlenen operasyondaÂ 19 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 8 ilde 26 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Ã–rgÃ¼t iÃ§inde ankesÃ¶rlÃ¼ telefonla iletiÅŸim kurduklarÄ± belirtilen ÅŸÃ¼phelilerden 19'u, eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Yakalananlardan 4'Ã¼nÃ¼n TSK'dan ihraÃ§ edildiÄŸi, 15'inin de muvazzaf subay olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Biri meslekten ihraÃ§ edilmiÅŸ 4 pilotun aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 19 ÅŸÃ¼phelinin, EskiÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
Adreslerinde bulunamayan 7 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
EskiÅŸehir merkezli 8 ilde FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'sinin dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DolaÅŸÄ±m sistemi kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'si iskemik kalp hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±. Ä°kamet edilen ile gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenleri incelendiÄŸinde ise dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il sÄ±rasÄ±yla Denizli, AydÄ±n, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Afyonkarahisar oldu.
TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli teknoloji ÅŸirketleri TAI ve ASELSAN, Milli Muharip UÃ§ak Projesi'nin kritik sistemleri iÃ§in gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtiriyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Astana platformunun garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Moskova'da bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, seÃ§im takvimini bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
7140 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Afrin'in kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± iÃ§erisine sinsice yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±lar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK mensuplarÄ±nÄ±n insan yaÅŸamÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.
TSK tarafÄ±ndan, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan ve Kandil bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait 10 hedef imha edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde kabul etti.
DÃ¶rdÃ¼ vakÄ±f olmak Ã¼zere 20 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n, TBMM Milli EÄŸitim Komisyonu'nda kabul edildiÄŸi bildirildi.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezince, 22 Nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) ait temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri ile ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni projeleri hayata geÃ§ireceÄŸiz. Tabii bunlardan en Ã¶nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geÃ§iÅŸ olacak." dedi.
MHP'de 24 Haziran'daki seÃ§imde milletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±n sabah saat 09.00'da baÅŸlayacak baÅŸvurular, 3 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: "Son aylarda Ã¶zellikle Afganistan kÃ¶kenli yeni bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 2018 yÄ±lÄ±ndaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin iÃ§inde 29 bin 899 kiÅŸi Afganistan kÃ¶kenlidir. 2017â€™nin tamamÄ±nda Afgan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 45 bin 259 kiÅŸidir."
Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±