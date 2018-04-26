DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:18, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
11:52, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na operasyonda 19 gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na operasyonda 19 gÃ¶zaltÄ±
Foto: ArÅŸiv

EskiÅŸehir merkezli 8 ilde FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) yapÄ±lanmasÄ±"naÂ yÃ¶nelikÂ EskiÅŸehir merkezli 8 ildeÂ dÃ¼zenlenen operasyondaÂ 19 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 8 ilde 26 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ã–rgÃ¼t iÃ§inde ankesÃ¶rlÃ¼ telefonla iletiÅŸim kurduklarÄ± belirtilen ÅŸÃ¼phelilerden 19'u, eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Yakalananlardan 4'Ã¼nÃ¼n TSK'dan ihraÃ§ edildiÄŸi, 15'inin de muvazzaf subay olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Biri meslekten ihraÃ§ edilmiÅŸ 4 pilotun aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 19 ÅŸÃ¼phelinin, EskiÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Adreslerinde bulunamayan 7 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.



Ä°lgili Konular FETÃ– TSK 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na operasyonda 19 gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na operasyonda 19 gÃ¶zaltÄ±

EskiÅŸehir merkezli 8 ilde FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
En fazla kalbine yenik dÃ¼ÅŸen 5 il belli oldu
En fazla kalbine yenik dÃ¼ÅŸen 5 il belli oldu

TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'sinin dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DolaÅŸÄ±m sistemi kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'si iskemik kalp hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±. Ä°kamet edilen ile gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenleri incelendiÄŸinde ise dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il sÄ±rasÄ±yla Denizli, AydÄ±n, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Afyonkarahisar oldu.
Milli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in TAI ve ASELSAN'dan gÃ¼Ã§ birliÄŸi
Milli savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in TAI ve ASELSAN'dan gÃ¼Ã§ birliÄŸi

TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli teknoloji ÅŸirketleri TAI ve ASELSAN, Milli Muharip UÃ§ak Projesi'nin kritik sistemleri iÃ§in gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtiriyor.
TÃ¼rkiye-Ä°ran-Rusya dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Moskova'da toplanacak
TÃ¼rkiye-Ä°ran-Rusya dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Moskova'da toplanacak

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Astana platformunun garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Moskova'da bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
SeÃ§im takvimi bugÃ¼n aÃ§Ä±klanÄ±yor
SeÃ§im takvimi bugÃ¼n aÃ§Ä±klanÄ±yor

YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, seÃ§im takvimini bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Anayasa deÄŸiÅŸiklik uyum paketi' Resmi Gazete'de
'Anayasa deÄŸiÅŸiklik uyum paketi' Resmi Gazete'de

7140 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
YPG Afrinlilerin hayatÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±
YPG Afrinlilerin hayatÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±

Afrin'in kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± iÃ§erisine sinsice yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±lar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK mensuplarÄ±nÄ±n insan yaÅŸamÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.
Kuzey Irak'a hava harekatÄ±nda PKK hedefleri imha edildi
Kuzey Irak'a hava harekatÄ±nda PKK hedefleri imha edildi

TSK tarafÄ±ndan, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan ve Kandil bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait 10 hedef imha edildi
Ã–ÄŸretmenlere seÃ§im izni
Ã–ÄŸretmenlere seÃ§im izni

Ã–ÄŸretmenler 14 Haziran ve 25-29 Haziran arasÄ± idari izinli sayÄ±lacak
Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeos CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde
Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeos CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde kabul etti.
TasarÄ± komisyondan geÃ§ti 20 yeni Ã¼niversite kuruluyor
TasarÄ± komisyondan geÃ§ti! 20 yeni Ã¼niversite kuruluyor

DÃ¶rdÃ¼ vakÄ±f olmak Ã¼zere 20 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n, TBMM Milli EÄŸitim Komisyonu'nda kabul edildiÄŸi bildirildi.
2018-EKPSS temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±
2018-EKPSS temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezince, 22 Nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) ait temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
ErdoÄŸan'dan Azerbaycan ile 'milli paraya geÃ§iÅŸ' mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan Azerbaycan ile 'milli paraya geÃ§iÅŸ' mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri ile ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni projeleri hayata geÃ§ireceÄŸiz. Tabii bunlardan en Ã¶nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geÃ§iÅŸ olacak." dedi.
MHP'de aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
MHP'de aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

MHP'de 24 Haziran'daki seÃ§imde milletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±n sabah saat 09.00'da baÅŸlayacak baÅŸvurular, 3 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'ndan Afgan gÃ¶Ã§Ã¼ uyarÄ±sÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'ndan Afgan gÃ¶Ã§Ã¼ uyarÄ±sÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: "Son aylarda Ã¶zellikle Afganistan kÃ¶kenli yeni bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 2018 yÄ±lÄ±ndaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin iÃ§inde 29 bin 899 kiÅŸi Afganistan kÃ¶kenlidir. 2017â€™nin tamamÄ±nda Afgan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 45 bin 259 kiÅŸidir."
Hakkari'de mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rda yangÄ±n
Hakkari'de mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rda yangÄ±n

Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

Haberler

Konya merkezli FETÃ– operasyonunda 7 tutuklama
Konya merkezli FETÃ– operasyonunda 7 tutuklama

Ä°stanbul merkezli 6 ildeki FETÃ– operasyonunda 33 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul merkezli 6 ildeki FETÃ– operasyonunda 33 gÃ¶zaltÄ±

MÄ°T operasyonu ile Gabon'dan getirilen 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisine tutuklama
MÄ°T operasyonu ile Gabon'dan getirilen 3 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisine tutuklama

FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 21 gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 21 gÃ¶zaltÄ±

PolatlÄ±'da 328 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± darbe davasÄ±nda 47 mÃ¼ebbet
PolatlÄ±'da 328 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± darbe davasÄ±nda 47 mÃ¼ebbet

Åžehit Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda 18 aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet
Åžehit Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda 18 aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet

TSK'da 3 bin kripto FETÃ–'cÃ¼ ihraÃ§ edilecek
TSK'da 3 bin kripto FETÃ–'cÃ¼ ihraÃ§ edilecek

'FETÃ–'den tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 77 bin 81'
FETÃ–'den tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 77 bin 81'






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 