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Tunus'ta devrim sonrasÄ± ilk yerel seÃ§imler iÃ§in geri sayÄ±m | GRAFÄ°K
Tunus'ta devrim sonrasÄ± ilk yerel seÃ§imler iÃ§in geri sayÄ±m | GRAFÄ°K
Foto: ArÅŸiv

"Arap BaharÄ±" sÃ¼recinden demokratik kazanÄ±mlarla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Tunus, 6 MayÄ±s'ta devrimden sonraki ilk yerel seÃ§imler iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidiyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunus'ta, 6 MayÄ±s'taki seÃ§imlerde 24 vilayette 350 yerel yÃ¶netim birimindeki 7 bin 177 sandalye iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 50 bin aday yarÄ±ÅŸacak.

Ãœlke genelinde 11 bin 185 oy verme noktasÄ±nda 5 milyon 370 bine yakÄ±n seÃ§men oy kullanacak.

Tunus YÃ¼ksek SeÃ§im Komisyonu'nun (YSK) aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlara gÃ¶re, yerel yÃ¶netimler iÃ§in 1055'i parti, 860'Ä± baÄŸÄ±msÄ±z, 159'u da seÃ§im ittifakÄ± olmak Ã¼zere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor.

EMNÄ°YET VE ORDU MENSUPLARI BU PAZAR OY KULLANACAK

Yerel seÃ§im iÃ§in sandÄ±klar ilk olarak bu pazar kuruluyor. Ãœlkede 36 bin 55 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ ve ordu mensubu seÃ§men, 29 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ 359 ayrÄ± sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanacak.

Tunus'ta yerel seÃ§imler iÃ§in kampanya dÃ¶nemi 14 Nisan'da baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen sokaklarda seÃ§im atmosferi pek fazla hissedilmiyor.

SeÃ§im yasasÄ±na gÃ¶re, propaganda sÃ¼resi 4 MayÄ±s'ta sona erecek, 6 MayÄ±s'ta da oy kullanma iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸecek.

SeÃ§im yasaklarÄ±nÄ±n 7 MayÄ±s'ta biteceÄŸi Ã¼lkede, kesin sonuÃ§lar ise 9 MayÄ±s'a kadar ilan edilmiÅŸ olacak.

PARTÄ°LERÄ° ZORLAYAN ADAYLIK ÅžARTLARI

Tunus'ta devrimden 3 yÄ±l sonra 2014'te kabul edilen seÃ§im kanununa gÃ¶re temsilin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yerel seÃ§imlerdeki aday listelerinde birÃ§ok ÅŸart aranÄ±yor.

Listelerde ilk olarak kadÄ±n ve erkek adaylarÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ±n eÅŸit olmasÄ± gerekiyor. Her 6 adaydan birinin 35 yaÅŸ altÄ±nda, yani genÃ§ olmasÄ± da ÅŸartlar arasÄ±nda. AyrÄ±ca, partilerin sunduklarÄ± listelerde her yerel seÃ§im biriminde ilk 10 aday arasÄ±nda muhakkak engelli bir isme yer vermesi gerekiyor.

Ordu ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinde gÃ¶rev yapanlara adaylÄ±k yolu kapatÄ±lÄ±rken, milletvekilleri de yerel yÃ¶netimler iÃ§in adaylÄ±k baÅŸvurusu yapamÄ±yor.

YargÄ± mensuplarÄ± ve vali, kaymakam gibi merkezi yÃ¶netimin yerel bÃ¶lgelerdeki temsilcileri, ancak gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± yerel yÃ¶netim birimi dÄ±ÅŸÄ±nda bir noktadan aday olabiliyor.

HÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin de aday olmasÄ±na izin verilmiyor.

NAHDA HAREKETÄ° TÃœM BÃ–LGELERDE

AdaylÄ±k ÅŸartlarÄ± partileri zorlarken, Tunus genelindeki 24 vilayetteki 350 yerel yÃ¶netim biriminin tamamÄ±nda aday listesi sunmayÄ± baÅŸarabilen tek parti Nahda Hareketi oldu.

Nahda Hareketi'ni 345 noktada aday Ã§Ä±kartabilen Nida Tunus Partisi izledi. Partiler bazÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alan HalkÃ§Ä± Cephe'nin 119, Demokratik Hareket'in 69, Tunus Projesi'nin ise 67 noktada aday listelerinin onaylandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SeÃ§im Ã¶ncesinde 10 partinin bir araya gelmesiyle oluÅŸturulan "Sivil Koalisyon" isimli oluÅŸumun ise 43 ayrÄ± noktada aday listesi sunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

ANKETLERDEN DÃœÅžÃœK KATILIM TAHMÄ°NÄ°

Tunus'ta Ã¼lkede grev ve protestolarÄ±n oluÅŸturduÄŸu toplumsal hareketlilik, ekonomik kriz, yÃ¼ksek iÅŸsizlik gibi sorunlar nedeniyle, seÃ§menin sandÄ±ktan uzak duracaÄŸÄ± yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Tunus'ta uluslararasÄ± anket ÅŸirketlerinin verilerine gÃ¶re, kararsÄ±zlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 40'larÄ±n Ã¼zerinde seyrediyor.

Carnegie OrtadoÄŸu BaÄŸÄ±msÄ±z Politika AraÅŸtÄ±rma Merkezi tarafÄ±ndan "Risk veya Avantaj" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan makalede ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer veriliyor:

"Bu seÃ§imler Tunus'un demokrasisi iÃ§in hem bir fÄ±rsat hem de risk oluÅŸturuyor. EÄŸer ki baÅŸarÄ±lÄ± olursa geÃ§iÅŸ dÃ¶neminin yerel dÃ¼zeyde temeli atÄ±lmÄ±ÅŸ olacak. Ancak dÃ¼ÅŸÃ¼k bir katÄ±lÄ±m oranÄ± veya genel bir tepki oyu, mevcut hÃ¼kÃ¼met yapÄ±sÄ±nÄ± zedeleyebilir. Her hÃ¢lÃ¼kÃ¢rda sonuÃ§lar, 2019 yÄ±lÄ±ndaki parlamento ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini etkileyecek."



Ä°lgili Konular Arap BaharÄ± Tunus
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Tunus'ta devrim sonrasÄ± ilk yerel seÃ§imler iÃ§in geri sayÄ±m GRAFÄ°K
Tunus'ta devrim sonrasÄ± ilk yerel seÃ§imler iÃ§in geri sayÄ±m | GRAFÄ°K

"Arap BaharÄ±" sÃ¼recinden demokratik kazanÄ±mlarla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Tunus, 6 MayÄ±s'ta devrimden sonraki ilk yerel seÃ§imler iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidiyor.
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