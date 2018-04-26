12:10, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ã‡in'in Tayvan'a tatbikatlÄ± gÃ¶zdaÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Tayvan BoÄŸazÄ±'nda tatbikat yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ã‡in Hava Kuvvetlerinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, erken uyarÄ±, keÅŸif ve H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Ã¼lkedeki Ã§eÅŸitli hava Ã¼slerinden havalandÄ±ÄŸÄ±, Tayvan BoÄŸazÄ±'nda devriye uÃ§uÅŸu ve tatbikat baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ± ile Ã§eÅŸitli savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n 18 Nisan'dan bu yana bÃ¶lgeye gÃ¶nderildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, tatbikatla "ulusal egemenliÄŸi" ve "toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruma kabiliyetinin" geliÅŸtirilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ã‡in Devlet Konseyi Tayvan Ä°ÅŸleri Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ma Åžiaoguang, dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Tayvan'da herhangi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± bir eylemi engelleyecek kapasiteye sahip olduklarÄ±nÄ± belirterek Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusunun (Ã‡HKO) dÃ¼zenlediÄŸi tatbikatlarÄ±n bu konuda "Ã§ok aÃ§Ä±k mesaj" verdiÄŸini dile getirmiÅŸ ve "Tayvan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼Ã§leri kendi dilediklerini yaparsa, ilave adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡in donanmasÄ± geÃ§en hafta Tayvan BoÄŸazÄ±'nda gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlemiÅŸ, tatbikatÄ±n Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡in'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi Ã¼zerine bazÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri, Tayvan'a kaÃ§arak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetÃ§i Ã‡in olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ±.

Pekin yÃ¶netimi "tek Ã‡in" ilkesini benimseyerek Ã‡in'i uluslararasÄ± toplumda sadece kendilerinin temsil ettiÄŸini savunuyor ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri gÃ¼Ã§le mÃ¼dahale edebileceÄŸini belirtiyor.â€¨