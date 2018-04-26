Ã‡in'in Tayvan'a tatbikatlÄ± gÃ¶zdaÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Ã‡in savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Tayvan BoÄŸazÄ±'nda tatbikat yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in Hava Kuvvetlerinin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, erken uyarÄ±, keÅŸif ve H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Ã¼lkedeki Ã§eÅŸitli hava Ã¼slerinden havalandÄ±ÄŸÄ±, Tayvan BoÄŸazÄ±'nda devriye uÃ§uÅŸu ve tatbikat baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ± ile Ã§eÅŸitli savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n 18 Nisan'dan bu yana bÃ¶lgeye gÃ¶nderildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, tatbikatla "ulusal egemenliÄŸi" ve "toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruma kabiliyetinin" geliÅŸtirilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Ã‡in Devlet Konseyi Tayvan Ä°ÅŸleri Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ma Åžiaoguang, dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Tayvan'da herhangi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± bir eylemi engelleyecek kapasiteye sahip olduklarÄ±nÄ± belirterek Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusunun (Ã‡HKO) dÃ¼zenlediÄŸi tatbikatlarÄ±n bu konuda "Ã§ok aÃ§Ä±k mesaj" verdiÄŸini dile getirmiÅŸ ve "Tayvan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼Ã§leri kendi dilediklerini yaparsa, ilave adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in donanmasÄ± geÃ§en hafta Tayvan BoÄŸazÄ±'nda gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlemiÅŸ, tatbikatÄ±n Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡in'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi Ã¼zerine bazÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri, Tayvan'a kaÃ§arak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetÃ§i Ã‡in olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ±.
Pekin yÃ¶netimi "tek Ã‡in" ilkesini benimseyerek Ã‡in'i uluslararasÄ± toplumda sadece kendilerinin temsil ettiÄŸini savunuyor ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri gÃ¼Ã§le mÃ¼dahale edebileceÄŸini belirtiyor.â€¨
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi
28 Nisan'da BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenecek NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda ana gÃ¼ndem maddeleri BrÃ¼ksel Zirvesi'ne hazÄ±rlÄ±k, Rusya, Suriye, Ä°ran, Irak eÄŸitim misyonu ve BatÄ± Balkanlar olacak
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'ni geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunduÄŸu ve Åžah RÄ±za Pehlevi'ye ait olduÄŸu iddia edilen mumya konusunda yetkililerin Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalarÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Endonezya'da AÃ§e eyaletinin doÄŸusundaki Pasir Putih kÃ¶yÃ¼nde, kaÃ§ak petrol kuyusunda dÃ¼n meydana gelen patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 21'e Ã§Ä±ktÄ±.
Pakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabadâ€™da gÃ¶revli AmerikalÄ± diplomat Joseph Emanuel Hall'in karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ¼mlÃ¼ trafik kazasÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda kriz Ã§Ä±kardÄ±. Pakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hall'un kara listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildiÄŸini aÃ§Ä±klarken, ABD'deki PakistanlÄ± diplomatlara seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
Ã‡in'de erken uyarÄ±, keÅŸif ve H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Tayvan BoÄŸazÄ±'nda devriye uÃ§uÅŸu ve tatbikat baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã‡in donanmasÄ± geÃ§en hafta da Tayvan BoÄŸazÄ±'nda gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlemiÅŸ, tatbikatÄ±n Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
"Arap BaharÄ±" sÃ¼recinden demokratik kazanÄ±mlarla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Tunus, 6 MayÄ±s'ta devrimden sonraki ilk yerel seÃ§imler iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidiyor.
Ã–zbekistan'da 5 bin 366 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¶dÃ¼ller sahibini buldu
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 180 Ã¼lke kapsamÄ±nda deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± "BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼" kriterlerinde KÄ±rgÄ±zistan 9 sÄ±ra geriledi
Hindistan'da bir yolcu treninin okul servisine Ã§arpmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4'Ã¼ aÄŸÄ±r, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.