12:37, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan GÃ¼ney'e 'tarihi adÄ±m'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile yapacaÄŸÄ± tarihi liderler buluÅŸmasÄ± iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ateÅŸkes sÄ±nÄ±rÄ±ndan GÃ¼ney'e yÃ¼rÃ¼yerek geÃ§eceÄŸi bildirildi.

GÃ¼ney Kore haber ajansÄ± Yonhap'ta yer alan habere gÃ¶re, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Im Jong-seok, Kim ile Moon arasÄ±ndaki zirve programÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla kamuoyuna duyurdu.

Zirve programÄ±nÄ±n, iki Ã¼lke lideri arasÄ±ndaki kiÅŸisel baÄŸlarÄ± geliÅŸtirmeye yÃ¶nelik etkinliklere ve nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma gÃ¼ndemine odaklanacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Im, Moon ve Kim'in tarihi zirve iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki Panmunjom ateÅŸkes kÃ¶yÃ¼nde saat 09.30'da bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

GÃœNEY'E ADIM ATACAK Ä°LK LÄ°DER

Im, Kim'in Panmunjom'daki ateÅŸkes hududundan yÃ¼rÃ¼yerek GÃ¼ney'e geÃ§eceÄŸini ve bÃ¶ylece 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ki liderin sÄ±nÄ±r Ã§izgisinde buluÅŸtuktan sonra zirvenin yapÄ±lacaÄŸÄ± ateÅŸkes kÃ¶yÃ¼nÃ¼n GÃ¼ney Kore'ye ait kÄ±smÄ±nda bulunan BarÄ±ÅŸ Evi'ne kadar birlikte kÄ±sa bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ±, burada Kim'i GÃ¼ney Kore askerlerinden oluÅŸan tÃ¶ren mangasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Im, Kim'in ÅŸeref kÄ±tasÄ±nÄ± selamlayan ilk Kuzey Kore lideri olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Liderlerin BarÄ±ÅŸ Evi'ndeki kÄ±sa bir sohbetin ardÄ±ndan saat 10.30'da resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.

BARIÅž AÄžACI

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yiyecek olan taraflar, Ã¶ÄŸle arasÄ±ndan sonra tekrar bir araya gelerek birlikte aÄŸaÃ§ dikecek. Ä°ki Ã¼lkeden getirilen topraklarÄ±n serpileceÄŸi Ã§am fidanÄ±n dikileceÄŸi yerin yanÄ±na "Buraya barÄ±ÅŸÄ± ve refahÄ± ekiyoruz" yazÄ±lÄ± bir anÄ±t taÅŸÄ± konulacak.

Ä°ki Ã¼lke liderleri bir gÃ¼nlÃ¼k zirvenin sonucunu ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla duyurmadan Ã¶nce birlikte kÄ±sa bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±p sohbet edecekler. Zirve Moon'un ev sahipliÄŸinde yapÄ±lacak akÅŸam yemeÄŸiyle sona erecek.

Genel Sekreter Im, liderlerin eÅŸlerinin zirveye katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ±na henÃ¼z karar verilmediÄŸini sÃ¶yledi.

Kim-Moon zirvesi sÄ±nÄ±rÄ±n GÃ¼ney Kore tarafÄ±nda yapÄ±lan ilk buluÅŸma olacak. 2000 ve 2007 yÄ±llarÄ±nda dÃ¼zenlenen Ã¶nceki iki liderler zirvesi Kuzey Kore'nin baÅŸkenti Pyongyang'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Kim'in, Moon ile buluÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirmesi planlanÄ±yor.