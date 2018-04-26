Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan GÃ¼ney'e 'tarihi adÄ±m'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in ile yapacaÄŸÄ± tarihi liderler buluÅŸmasÄ± iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ateÅŸkes sÄ±nÄ±rÄ±ndan GÃ¼ney'e yÃ¼rÃ¼yerek geÃ§eceÄŸi bildirildi.
GÃ¼ney Kore haber ajansÄ± Yonhap'ta yer alan habere gÃ¶re, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Im Jong-seok, Kim ile Moon arasÄ±ndaki zirve programÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla kamuoyuna duyurdu.
Zirve programÄ±nÄ±n, iki Ã¼lke lideri arasÄ±ndaki kiÅŸisel baÄŸlarÄ± geliÅŸtirmeye yÃ¶nelik etkinliklere ve nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma gÃ¼ndemine odaklanacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Im, Moon ve Kim'in tarihi zirve iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±ndaki Panmunjom ateÅŸkes kÃ¶yÃ¼nde saat 09.30'da bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Im, Kim'in Panmunjom'daki ateÅŸkes hududundan yÃ¼rÃ¼yerek GÃ¼ney'e geÃ§eceÄŸini ve bÃ¶ylece 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ki liderin sÄ±nÄ±r Ã§izgisinde buluÅŸtuktan sonra zirvenin yapÄ±lacaÄŸÄ± ateÅŸkes kÃ¶yÃ¼nÃ¼n GÃ¼ney Kore'ye ait kÄ±smÄ±nda bulunan BarÄ±ÅŸ Evi'ne kadar birlikte kÄ±sa bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapacaÄŸÄ±nÄ±, burada Kim'i GÃ¼ney Kore askerlerinden oluÅŸan tÃ¶ren mangasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Im, Kim'in ÅŸeref kÄ±tasÄ±nÄ± selamlayan ilk Kuzey Kore lideri olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Liderlerin BarÄ±ÅŸ Evi'ndeki kÄ±sa bir sohbetin ardÄ±ndan saat 10.30'da resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yiyecek olan taraflar, Ã¶ÄŸle arasÄ±ndan sonra tekrar bir araya gelerek birlikte aÄŸaÃ§ dikecek. Ä°ki Ã¼lkeden getirilen topraklarÄ±n serpileceÄŸi Ã§am fidanÄ±n dikileceÄŸi yerin yanÄ±na "Buraya barÄ±ÅŸÄ± ve refahÄ± ekiyoruz" yazÄ±lÄ± bir anÄ±t taÅŸÄ± konulacak.
Ä°ki Ã¼lke liderleri bir gÃ¼nlÃ¼k zirvenin sonucunu ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla duyurmadan Ã¶nce birlikte kÄ±sa bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±p sohbet edecekler. Zirve Moon'un ev sahipliÄŸinde yapÄ±lacak akÅŸam yemeÄŸiyle sona erecek.
Genel Sekreter Im, liderlerin eÅŸlerinin zirveye katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ±na henÃ¼z karar verilmediÄŸini sÃ¶yledi.
Kim-Moon zirvesi sÄ±nÄ±rÄ±n GÃ¼ney Kore tarafÄ±nda yapÄ±lan ilk buluÅŸma olacak. 2000 ve 2007 yÄ±llarÄ±nda dÃ¼zenlenen Ã¶nceki iki liderler zirvesi Kuzey Kore'nin baÅŸkenti Pyongyang'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Kim'in, Moon ile buluÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirmesi planlanÄ±yor.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi
28 Nisan'da BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenecek NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda ana gÃ¼ndem maddeleri BrÃ¼ksel Zirvesi'ne hazÄ±rlÄ±k, Rusya, Suriye, Ä°ran, Irak eÄŸitim misyonu ve BatÄ± Balkanlar olacak
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'ni geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunduÄŸu ve Åžah RÄ±za Pehlevi'ye ait olduÄŸu iddia edilen mumya konusunda yetkililerin Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalarÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Endonezya'da AÃ§e eyaletinin doÄŸusundaki Pasir Putih kÃ¶yÃ¼nde, kaÃ§ak petrol kuyusunda dÃ¼n meydana gelen patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 21'e Ã§Ä±ktÄ±.
Pakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabadâ€™da gÃ¶revli AmerikalÄ± diplomat Joseph Emanuel Hall'in karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ¼mlÃ¼ trafik kazasÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda kriz Ã§Ä±kardÄ±. Pakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hall'un kara listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildiÄŸini aÃ§Ä±klarken, ABD'deki PakistanlÄ± diplomatlara seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
Ã‡in'de erken uyarÄ±, keÅŸif ve H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Tayvan BoÄŸazÄ±'nda devriye uÃ§uÅŸu ve tatbikat baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã‡in donanmasÄ± geÃ§en hafta da Tayvan BoÄŸazÄ±'nda gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlemiÅŸ, tatbikatÄ±n Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
"Arap BaharÄ±" sÃ¼recinden demokratik kazanÄ±mlarla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Tunus, 6 MayÄ±s'ta devrimden sonraki ilk yerel seÃ§imler iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidiyor.
Ã–zbekistan'da 5 bin 366 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¶dÃ¼ller sahibini buldu
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 180 Ã¼lke kapsamÄ±nda deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± "BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼" kriterlerinde KÄ±rgÄ±zistan 9 sÄ±ra geriledi
Hindistan'da bir yolcu treninin okul servisine Ã§arpmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4'Ã¼ aÄŸÄ±r, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.