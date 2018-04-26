12:56, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

AK Parti'li belediye baÅŸkanlarÄ±ndan '24 Haziran' istifasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi seÃ§imleri Ã¶ncesinde belediye baÅŸkanlarÄ± partilerinden milletvekili aday adayÄ± olabilmek iÃ§in istifa ediyor.

BAÅžKAN YILMAZ'DAN Ä°STÄ°FA

Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz, gÃ¶revinden istifa ederek milletvekilliÄŸi seÃ§imlerinde AK Parti'den aday adayÄ± oldu.

YÄ±lmaz, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi seÃ§imleri Ã¶ncesinde AK Parti Genel Merkez yÃ¶neticilerinin kendisini arayarak, milletvekili aday adayÄ± olmasÄ±nÄ± istediklerini aktardÄ±.

Parti genel merkezince kendisine yapÄ±lan teklife saygÄ± duyduÄŸunu belirten YÄ±lmaz, "Benim iÃ§in Ã¶nemli olan siyasi terbiye ve parti disiplinine layÄ±k olmaktÄ±r. Merkez yÃ¶neticilerine, 'Ne emrediyorsanÄ±z, nerede gÃ¶rev veriyorsanÄ±z orada gÃ¶rev yaparÄ±m' diye cevap verdim. GeÃ§en akÅŸam da parti yÃ¶neticilerinden 'YarÄ±n aday adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± istiyorum' yÃ¶nÃ¼nde talimat aldÄ±m. Bu doÄŸrultuda aday adaylÄ±k sÃ¼recinin son gÃ¼nÃ¼, 19 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±m BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revimden istifa ederek, aday adayÄ± mÃ¼racaatÄ±mÄ± yapÄ±yorum." dedi.

Partisinin verdiÄŸi yeni gÃ¶revle parlamentoda Samsun'a hizmet etmeye devam edeceÄŸini vurgulayan YÄ±lmaz, adaylÄ±k sÃ¼recinin genel merkezinin vereceÄŸi kararla belli olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

AK Parti Samsun Ä°l BaÅŸkanÄ± Hakan Karaduman ise partilerinin Ã§ok sayÄ±da aday adaylÄ±k baÅŸvurusu alacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "SeÃ§ime her konuda hazÄ±rÄ±z. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir parti olarak aday adaylÄ±k sÃ¼recinde Ã§ok sayÄ±da baÅŸvuru bekliyoruz. En iyi ÅŸekilde Samsun'u temsil edecek aday profiline ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z da bÃ¶yle bir karar aldÄ±. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuÅŸtu.

AKYÃœREK Ä°STÄ°FA ETTÄ°

Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir AkyÃ¼rek, 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seÃ§imi iÃ§in milletvekilli aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulunmak Ã¼zere gÃ¶revinden istifa etti.

AkyÃ¼rek, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± salonunda yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Konya'ya 2004 yÄ±lÄ±ndan itibaren belediye baÅŸkanÄ± olarak hizmet verdiÄŸini belirten AkyÃ¼rek, kentin geliÅŸmesi iÃ§in bugÃ¼ne kadar elinden geleni yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her seÃ§im dÃ¶neminde artan oy oranlarÄ±yla vatandaÅŸÄ±n teveccÃ¼hÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

MUSTAFA DEMÄ°Râ€™DEN DE AYNI KARAR

Bu arada Ä°stanbul Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Demir'in de AK Parti Ä°stanbul MilletvekilliÄŸi iÃ§in saat 14.00â€™te istifasÄ±nÄ± sunacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.