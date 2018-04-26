ABD'li diplomatÄ±n trafik kazasÄ± Pakistan'la krize neden oldu

AracÄ±yla motosikletteki 1 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan ABD'nin Ä°slamabad'daki Savunma ve Hava AtaÅŸesi Albay Joseph Emanuel Hall, Pakistan ve ABD arasÄ±nda yeni bir krize sebep oldu.
Hall, 7 Nisan'da Ä°slamabad'da kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geÃ§tikten sonra aracÄ±yla Ã§arptÄ±ÄŸÄ± Atik Baig'in (22) Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, Rahil Ahmet'in de yaralanmasÄ±na sebep olmuÅŸtu.
KazanÄ±n ardÄ±ndan Pakistan basÄ±nÄ±na konuÅŸan Ã¼st dÃ¼zey bir polis yetkilisi, Hall'un dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece tutuklama ve gÃ¶zaltÄ± iÃ§in geÃ§erli olduÄŸunu ancak Ã¶lÃ¼mlÃ¼ bir kaza nedeniyle dava aÃ§Ä±lmasÄ±nda bir engel bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD ile Pakistan'Ä±n alacaÄŸÄ± ortak karara gÃ¶re iki Ã¼lkeden birinde yargÄ±lanmasÄ± gereken Hall iÃ§in ÅŸu ana kadar ne AmerikalÄ± ne de PakistanlÄ± yetkililer bir adÄ±m attÄ±.
Hall'un Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemek Ã¼zere verilen dilekÃ§eyi gÃ¶rÃ¼ÅŸen Ä°slamabad YÃ¼ksek Mahkemesine bir yazÄ± gÃ¶nderen Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hall'un kara listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD makamlarÄ± ise Hall'un nerede bulunduÄŸu gÃ¼venlik nedeniyle aÃ§Ä±klamazken, ABD'de bulunan PakistanlÄ± diplomatlara da seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildi.
Amerikan basÄ±nÄ±na konuÅŸan ABD Siyasi Ä°liÅŸkiler Genel Sekreteri Thomas Shannon, Pakistan'Ä±n gÃ¼venlik nedeniyle Ä°slamabad dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kacak diplomatlarÄ±n Ã¶nce PakistanlÄ± yetkililere bilgi vermesi ÅŸartÄ± koyduÄŸunu, ABD'nin ise mÃ¼tekabiliyet gereÄŸi aynÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken bu kararÄ±n Hall'un kara listeye alÄ±nmasÄ±ndan sonra gelmesi dikkati Ã§ekti.
Ä°slamabad YÃ¼ksek Mahkemesindeki duruÅŸmaya katÄ±lan Ã¶len gencin ailesi, Hall'un alkollÃ¼ olduÄŸunu iddia etti.
DavanÄ±n hakimi Atik Faruk da bÃ¶yle vakalarda ilk iÅŸ olarak alkol testi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ancak testin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek Pakistan polisinin yabancÄ±larla karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca ''Ã¼rperdiÄŸini'' ve diplomatlara ''yumuÅŸak'' davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
AmerikalÄ± diplomatÄ±n da bu tÃ¼r durumlarda takip etmesi gereken prosedÃ¼rleri yerine getirmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Diplomatik iliÅŸkilerin kurallarÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere 1961'de imzalanan Diplomatik Ä°liÅŸkiler HakkÄ±nda Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ne gÃ¶re Hall'un polise diplomat kimliÄŸini gÃ¶stermesi, polisin de konuyu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na devretmesi gerekiyordu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ise diplomatik misyonla ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±yla konuyu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n emriyle Hall'un serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.
Bunun aksine kazanÄ±n ardÄ±ndan kendi isteÄŸiyle karakola giden Hall iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan sÃ¶zlÃ¼ bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ± ve diplomat serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Buna sebep olarak ise kazanÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve devlet dairelerinin kapalÄ± olduÄŸu gÃ¶sterildi. Viyana SÃ¶zleÅŸmesine gÃ¶re bu durumda diplomatlar pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar gÃ¶zaltÄ±nda tutulabiliyor.
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Pakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabadâ€™da gÃ¶revli AmerikalÄ± diplomat Joseph Emanuel Hall'in karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ¼mlÃ¼ trafik kazasÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda kriz Ã§Ä±kardÄ±. Pakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hall'un kara listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildiÄŸini aÃ§Ä±klarken, ABD'deki PakistanlÄ± diplomatlara seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildi.
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