13:18, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'GÃ¼l' yorumu: MÃ¼hendislik projesiydi, patladÄ±, elde kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°spanya ziyareti dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ uÃ§akta gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ilk olarak Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aday olacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialar soruldu.

"Bu kadar gayretin arkasÄ±nda bir mÃ¼hendislik projesi var" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Proje gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla akamete uÄŸradÄ±, patladÄ±, elde kaldÄ±. Proje baÅŸarÄ±sÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

MHP ile birlikte adaylarÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olduÄŸunu hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "En rahat parti biziz, bizde aday tartÄ±ÅŸmasÄ± yok" diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan kamuoyunda "imar affÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan hazÄ±rlÄ±k iÃ§in ise "Bu imar affÄ± deÄŸil, imar barÄ±ÅŸÄ±" deÄŸerlendirmesinde bulundu.