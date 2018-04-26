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16:37, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
13:18, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

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YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'GÃ¼l' yorumu: MÃ¼hendislik projesiydi, patladÄ±, elde kaldÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 'GÃ¼l' yorumu: MÃ¼hendislik projesiydi, patladÄ±, elde kaldÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili "Bir mÃ¼hendislik projesiydi, patladÄ±, elde kaldÄ±, baÅŸarÄ±sÄ±z oldu" ifadesini kullandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°spanya ziyareti dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ uÃ§akta gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ilk olarak Abdullah GÃ¼l'Ã¼n aday olacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialar soruldu.

"Bu kadar gayretin arkasÄ±nda bir mÃ¼hendislik projesi var" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Proje gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla akamete uÄŸradÄ±, patladÄ±, elde kaldÄ±. Proje baÅŸarÄ±sÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

MHP ile birlikte adaylarÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan olduÄŸunu hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "En rahat parti biziz, bizde aday tartÄ±ÅŸmasÄ± yok" diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan kamuoyunda "imar affÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan hazÄ±rlÄ±k iÃ§in ise "Bu imar affÄ± deÄŸil, imar barÄ±ÅŸÄ±" deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Ä°lgili Konular erken seÃ§im cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m
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