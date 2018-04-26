13:26, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tarihler belli oldu





YSK, seÃ§im takvimine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamlayarak, yayÄ±mlanmak Ã¼zere Resmi Gazete'ye gÃ¶nderdi. Buna gÃ¶re CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aday gÃ¶sterme tarihi 4-9 MayÄ±s olarak belirlendi. Takvime gÃ¶re ittifak iÃ§in son baÅŸvuru tarihi ise 6 MayÄ±s.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) seÃ§im takvimine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamlayarak, yayÄ±mlanmak Ã¼zere Resmi Gazete'ye gÃ¶nderdi. SeÃ§im takvimininde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aday gÃ¶sterme tarihleri belli oldu. Buna gÃ¶re 4-9 MayÄ±s tarihlerinde aday gÃ¶sterilebilecek. Ä°TTÄ°FAK Ä°Ã‡Ä°N SON TARÄ°H 6 MAYIS Takvime gÃ¶re ittifak iÃ§in son baÅŸvuru tarihi 6 MayÄ±s olacak. Milletvekilleri aday listeleri iÃ§in son tarih 21 MayÄ±s olarak belirlendi. YURTDIÅžINDA 12 GÃœNLÃœK OY VERME SÃœRESÄ° YurtdÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemi 7 Haziran'da baÅŸlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

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