13:37, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Endonezya'da petrol kuyusundaki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor





Endonezya'da AÃ§e eyaletinin doÄŸusundaki Pasir Putih kÃ¶yÃ¼nde, kaÃ§ak petrol kuyusunda dÃ¼n meydana gelen patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 21'e Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya'nÄ±n AÃ§e eyaletinde kaÃ§ak petrol kuyusunda dÃ¼n meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi. AÃ§e BÃ¶lgesiÂ Afet AjansÄ±'ndan (BPBD) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re AÃ§e'nin doÄŸusundaki Pasir Putih kÃ¶yÃ¼nde kaÃ§ak petrol kuyusunda dÃ¼n yerel saatle 01.30'da henÃ¼z bilinmeyen bir sebepten meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 21'e Ã§Ä±ktÄ±. Patlama nedeniyle yaralanan 42 kiÅŸinin de tedavilerinin devam ettiÄŸi bildirildi. PatlamanÄ±n etkisiyle kaÃ§ak petrol kuyusu Ã§evresindeki 5 evin yandÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.Â Petrol kuyusundan 70 metreye kadar yÃ¼kselen yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ancak gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. YangÄ±n bÃ¶lgesinin 200 metre yakÄ±nÄ±ndaki evler boÅŸaltÄ±ldÄ±, yaklaÅŸÄ±k 20 aile gÃ¼venli yerlere tahliye edildi.Â BÃ¶lgesel Afet YÃ¶netim AjansÄ± da kÃ¶ylÃ¼lerin, petrol kuyusunu yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak iÅŸlettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â Endonezya hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lke genelinde yasa dÄ±ÅŸÄ± petrol kuyusu iÅŸletmelerinin engellenmesi iÃ§in tedbirlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±Â aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

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