13:57, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Mardin'de 3 PKK'lÄ± teslim oldu



Foto: ArÅŸiv

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 3 terÃ¶rist gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MardinÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Nusaybin'de 20-21 Nisan'da 3 PYD/PKK mensubu, Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine silahsÄ±z teslim olduÄŸu bildirildi. Ã–rgÃ¼t mensuplarÄ±nÄ±n Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n desteÄŸiyle huzur ve gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlara kararlÄ±lÄ±kla devam edileceÄŸi vurgulandÄ±.

Ä°lgili Konular Mardin pkk

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.