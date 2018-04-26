Ä°ran'da 'mumya muammasÄ±' sÃ¼rÃ¼yor

Ä°ran'da bulunan ve Åžah RÄ±za Pehlevi'ye ait olduÄŸu iddia edilen mumya konusunda yetkililerden Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalar geliyor.
Ä°ran'Ä±nÂ ReyÂ ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'ni geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunduÄŸu veÂ Åžah RÄ±za Pehlevi'ye ait olduÄŸu iddia edilenÂ mumyaÂ konusunda yetkililerin Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalarÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Ä°ran Ã–ÄŸrenci Haber AjansÄ± ISNA'ya konuÅŸan Tahran Ä°slam Konseyi KÃ¼ltÃ¼rel Miras ve Turizm Komitesi BaÅŸkanÄ± Hasan Halilabadi, Rey ÅŸehrindeki Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda bir mumya bulunduÄŸunu ve bunun Åžah RÄ±za'ya ait olabileceÄŸini sÃ¶ylerken, Abdulazim TÃ¼rbesi yetkilileri mumya bulunduÄŸuna iliÅŸkin haberlerin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tahran Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanÄ± Mesut KadÄ± PaÅŸa, devlet televizyonuna baÄŸlÄ± yayÄ±n yapan GenÃ§ Gazeteciler KulÃ¼bÃ¼'ne yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ana kadar kendilerine mumyanÄ±n teslim edilmediÄŸini, ancak gerÃ§ekten bÃ¶yle bir mumya bulunduysa Ã¶ncelikle KÃ¼ltÃ¼rel Miras Kurumu'na teslim edileceÄŸini aktardÄ±. KÃ¼ltÃ¼rel Miras Kurumu ise konu hakkÄ±nda bilgi vermekten kaÃ§Ä±ndÄ±.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± ve KÃ¼ltÃ¼rel Miras, Turizm ve El SanatlarÄ± Kurumu BaÅŸkanÄ± Ali Esger Monsan da konu hakkÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±na cevap vermedi.
KÃ¼ltÃ¼rel Miras Kurumu Hukuk Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°brahim Åžekkaki de "Bu konuda hiÃ§bir bilgiye sahip deÄŸilim." diyerek iddialarÄ± yalanladÄ±.
Tahran KÃ¼ltÃ¼rel Miras Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dilaver Bozorgniya, kendisinin bu konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtme yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken, KÃ¼ltÃ¼rel MirasÄ± Koruma BirliÄŸi KomutanÄ± Emir Rahmetullahi ise medyada yer alan iddialarÄ±n "kesinlikle" doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Abdulazim TÃ¼rbesi Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Ecerlu, Fars Haber AjansÄ±'na tÃ¼rbeyi geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir cesedin bulunduÄŸunu, ancak bunun mumya olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Bulunan cesedin Ä°slami usullere gÃ¶re yeniden defnedildiÄŸini aktaran Ecerlu, naaÅŸÄ±n Åžah RÄ±za'ya ait olup olmadÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi vermedi.
Åžah RÄ±za'nÄ±n ABD'de yaÅŸayan torunu RÄ±za Pehlevi ise sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rey ÅŸehrinde bulunan mumyanÄ±n bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla dedesine ait olduÄŸunu belirterek, naaÅŸÄ±n Ä°ran'da defnedilmesini istemiÅŸti.
Konu Ã¼lkedeki sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n da ilgisini Ã§ekti. Pehlevi rejimine Ã¶zlem duyan rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar, Åžah RÄ±za'ya ait olduÄŸu iddia edilen mumyayla ilgili yetkililerden gelen Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalara tepki gÃ¶sterdi.
Ãœlkedeki mevcut rejime karÅŸÄ± olan bazÄ± kesimler, Åžah rejimine duyduklarÄ± Ã¶zlemi Ã§eÅŸitli vesilelerle dile getiriyor. GeÃ§en yÄ±l 28 AralÄ±k'ta MeÅŸhed kentinde bir grup gÃ¶stericinin, Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarÄ± protesto etmesiyle baÅŸlayan gÃ¶steriler, kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lke Ã§apÄ±nda rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶stericilerden bazÄ±larÄ± Pehlevi rejimi lehinde sloganlar atmÄ±ÅŸtÄ±.
Asker kÃ¶kenli bir lider olan Åžah RÄ±za Pehlevi, 1921'de Ã¼lkede TÃ¼rk kÃ¶kenli KaÃ§ar HanedanÄ±na karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen darbenin Ã¶nde gelen isimlerindendi. 1925'te Ä°ran'Ä±n baÅŸÄ±na geÃ§erek Pehlevi HanedanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemini baÅŸlatan Åžah RÄ±za, Ä°ran'Ä± modernize etmek amacÄ±yla sosyal, ekonomik ve siyasi alanda birÃ§ok deÄŸiÅŸikliÄŸe imza attÄ±.
Åžah RÄ±za Pehlevi, uyguladÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerle Ã¼lkedeki din adamlarÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekerken, muhalifleri tarafÄ±ndan insan haklarÄ± ihlalleriyle eleÅŸtirildi. GÃ¶revi boyunca TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkiler kurma Ã§abasÄ± gÃ¶steren Åžah RÄ±za, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Ä°ngiltere ve Sovyetler BirliÄŸi'nin Ä°ran'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderildiÄŸi GÃ¼ney Afrika'da 1944'te Ã¶ldÃ¼. Yerine gelen oÄŸlu Muhammed RÄ±za Pehlevi, 1979'daki devrime kadar Ã¼lkeyi yÃ¶netti.
Åžah RÄ±za'nÄ±n naaÅŸÄ± MÄ±sÄ±r'da mumyalanarak uzun sÃ¼re Kahire'deki RÄ±fai Camisi'nde saklandÄ±. Mumya 1950'de Ä°ran'a getirildi ve Rey kentinde hazÄ±rlanan mozoleye tÃ¶renle gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. Åžah RÄ±za'nÄ±n mozolesi, 1979 Ä°ran Devrimi'nden sonra Ayetullah Humeyni'nin onayÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±.
Ä°ranlÄ± yetkililerin, devrim lideri Humeyni zamanÄ±nda Pehlevi rejiminin izlerini silmek iÃ§in mozolesinin yÄ±kÄ±lmasÄ± emredilen Åžah'Ä±n cesedini ne yapacaklarÄ±nÄ± bilememesi aÃ§Ä±klamalarÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.Â
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