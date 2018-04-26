14:11, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

2018-YDS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±





Ã–SYM, 1 Nisan'da dÃ¼zenlenen YDS'nin Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi'nin (Ã–SYM) internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (YDS) Ä°lkbahar DÃ¶nemi deÄŸerlendirilme iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na Ã–SYMâ€™ninÂ https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek. YDS, 1 Nisan 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ 41 ilde 46 sÄ±nav merkezinde uygulandÄ±. Bu yÄ±l ilk defa uygulanan BoÅŸnakÃ§a ve ArnavutÃ§a dilleri dahil olmak Ã¼zere toplam 25 dilde gerÃ§ekleÅŸtirilen sÄ±nava 115 bin 84 aday katÄ±ldÄ±.

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