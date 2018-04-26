2018-YDS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi'nin (Ã–SYM) internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (YDS) Ä°lkbahar DÃ¶nemi deÄŸerlendirilme iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adaylar, sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na Ã–SYMâ€™ninÂ https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek.
YDS, 1 Nisan 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ 41 ilde 46 sÄ±nav merkezinde uygulandÄ±. Bu yÄ±l ilk defa uygulanan BoÅŸnakÃ§a ve ArnavutÃ§a dilleri dahil olmak Ã¼zere toplam 25 dilde gerÃ§ekleÅŸtirilen sÄ±nava 115 bin 84 aday katÄ±ldÄ±.
Ã–SYM, 1 Nisan'da dÃ¼zenlenen YDS'nin Ä°lkbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim bahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± belli oldu
TÃ¼m dÃ¼nyada "salgÄ±n" boyutunda tehlikeli ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren diyabetle mÃ¼cadelede, "kÄ±lavuz" dÃ¶neminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Hem saÄŸlÄ±k personelinin hem de hastanÄ±n konuya daha bilinÃ§li yaklaÅŸmasÄ±na da olanak sunacak kÄ±lavuzla, TÃ¼rkiye'de, yÃ¼ksek dÃ¼zeylerde seyreden kan ÅŸekeri ortalamasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve bu alanda standardizasyon saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem Ã§ocuklara kodlama dersinin uygulamasÄ±nÄ± yapabilmeleri iÃ§in tablet bilgisayar yerine klavyeli bilgisayarlar vermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi ile Orta Asyaâ€™nÄ±n ve Ã–zbekistanâ€™Ä±n en kÃ¶klÃ¼ Ã¼niversitelerinden olan Ã–zbekistan Milli Ãœniversitesi arasÄ±nda eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±.
HÃ¼kÃ¼met, 15 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± TBMM'ye sundu
Adaylar sonuÃ§lara, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00â€™e kadar uzatÄ±ldÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, YKS'deki tarih deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili, "Burada en ÅŸanslÄ± olan husus Ã¶ÄŸrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan, sÄ±navlara girecek adaylarÄ±n fiziksel Ã¶zelliklerini doÄŸrulamak amacÄ±yla biyometrik yÃ¶ntemlerle de kimlik doÄŸrulamasÄ± yapÄ±labilecek.
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk ve Al Sharq Forum BaÅŸkanÄ± Waddah Al Khanfar imza attÄ±.
DoÃ§entlik deÄŸerlendirmesine iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirleyen "DoÃ§entlik YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Makedonya'da bir Ã¶zel okulu satÄ±n alarak faaliyetlerine baÅŸladÄ±
2 Haziran'da yapÄ±lacak merkezi sÄ±nav ya da adrese dayalÄ± yerleÅŸtirme seÃ§eneÄŸinin dÄ±ÅŸÄ±nda yetenek ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak lise alternatifleri sunulacak.
Kopenhag Ãœniversitesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, genetik olarak tatlÄ±ya dÃ¼ÅŸkÃ¼n kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha az yaÄŸ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AraÅŸtÄ±rmada Ã§Ä±kan sonucun, daha fazla ÅŸeker tÃ¼keten kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha fazla yaÄŸ olmasÄ± gerektiÄŸi kanÄ±sÄ±yla Ã§eliÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ngiliz ve AmerikalÄ± uzmanlardan, dÄ±ÅŸarÄ±da giyilen ayakkabÄ± ile evde dolaÅŸmanÄ±n, iÃ§ organlarÄ±n fonksiyonlarÄ±nÄ± yitirmesine ya da enfeksiyona varÄ±ncaya kadar ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.