14:17, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

DavutoÄŸlu'ndan ErdoÄŸan'a destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet DavutoÄŸlu,Â milletvekili adayÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DavutoÄŸlu, "AK Parti aidiyetim sÃ¼rerken, AK Parti'nin ikinci Genel BaÅŸkanÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ BaÅŸbakanÄ± iken, AK Parti dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir siyasal hareket, faaliyet veya siyasal organizasyon iÃ§inde bulunmadÄ±m, bulunmam, bunu da siyasi ahlakla baÄŸdaÅŸtÄ±rmam. EÄŸer bÃ¶yle bir ÅŸey yapacaksam AK Parti kimliÄŸini bÄ±rakÄ±rÄ±m, bu kimliÄŸi de bÄ±rakmaya niyetim yok ve olmayacak. Bu baÄŸlamda AK Parti'nin almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar benim de kararÄ±mdÄ±r ve AK Parti'nin adayÄ± sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan, hepimizin adayÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.