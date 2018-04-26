14:48, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Demir, istifa etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Demir, 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seÃ§imi iÃ§in milletvekilli aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulunmak Ã¼zere gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.

Mustafa Demir, Fatih Belediyesinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 2001 yÄ±lÄ±nda AK Parti'nin kuruluÅŸunda Ä°stanbul Ä°l YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi olarak siyasi hayata baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, il baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, seÃ§im koordinasyon merkezi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gibi gÃ¶revlerde bulunduÄŸunu, 2004 yÄ±lÄ±ndan bu yana da Fatih'de belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinde bulunduÄŸunu belirtti.

Demir, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zdan Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz siyasette ve hizmette temel ilkelerimiz olan, insanÄ± Ã¶nceleyen, dÃ¼rÃ¼st, ilkeli, ahlaklÄ± ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmaya yÃ¶nelik siyasi bir disiplin ve nezaket iÃ§inde bugÃ¼nlere kadar Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. BugÃ¼n de Ã¶nÃ¼mÃ¼zde bir erken genel seÃ§im var. Bu mÃ¼nasebetle de milletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa ettim. Åžu anda tÃ¼m aday adayÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸayacaÄŸÄ± gibi temayÃ¼l yoklamasÄ±, mÃ¼lakatlar gibi bir dizi Ã§alÄ±ÅŸmalar bizi bekliyor. Biz de bu sÃ¼reÃ§ doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± devam ettireceÄŸiz."

BugÃ¼ne kadar kendilerine destek veren teÅŸkilat mensuplarÄ±na teÅŸekkÃ¼r eden Demir, "Bizi gÃ¶nÃ¼lden destekleyen, kapÄ±larÄ±nÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda gÃ¶nÃ¼l kapÄ±larÄ±nÄ± sonuna kadar aÃ§an Fatihlilere, hanÄ±mefendilere, beyefendilere, Ã§ocuklara canÄ± gÃ¶nÃ¼lden teÅŸekkÃ¼rlerimi sunuyorum. KuruluÅŸundan bu yana partimizin deÄŸiÅŸik kademelerinde bana hizmet etme fÄ±rsatÄ± tanÄ±yan, her daim bizi cesaretlendiren, arkamÄ±zda duran, destekleyen yegane gÃ¼ven kaynaÄŸÄ±mÄ±z olan SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za da sonsuz ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± arz ediyorum. Bu kararÄ±n Ã¶ncelikle ÅŸahsÄ±ma, Fatihimize, milletimize hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olmasÄ±nÄ± diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.

MilletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in teklif alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorusu Ã¼zerine ise Demir, "Ben bÃ¼tÃ¼n aday adaylarÄ± gibi kendi tercihimle mÃ¼racaatta bulundum ve inÅŸallah tÃ¼m aday adayÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n geÃ§tiÄŸi sÃ¼reÃ§ten geÃ§eceÄŸiz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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