15:01, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± BrÃ¼ksel'de toplanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO Ã¼yesi 29 Ã¼lkenin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± BrÃ¼ksel Zirvesi'ne hazÄ±rlÄ±k, Rusya, Suriye, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±, Irak eÄŸitim misyonu ve BatÄ± Balkanlar gibi farklÄ± konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 28 Nisan'da bir araya gelecek.

BrÃ¼ksel'de bir gÃ¼n sÃ¼recek NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¼ndemine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni karargaha taÅŸÄ±nma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu, bu nedenle ittifaka 50 yÄ±ldÄ±r hizmet veren eski karargahta son dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n ana gÃ¼ndem maddelerinden birinin Rusya'nÄ±n son dÃ¶nemdeki tehlikeli davranÄ±ÅŸ biÃ§imi olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Stoltenberg, NATO'nun birlik iÃ§inde ve kararlÄ±lÄ±kla bu davranÄ±ÅŸ biÃ§imine cevap verdiÄŸini sÃ¶yledi.

"Rusya'nÄ±n NATO Ã¼lkelerine yÃ¶nelik tehdit edici ve mÃ¼dahaleci tutumu devam ediyor." diyen Stoltenberg, bu Ã§erÃ§evede dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n ne gibi Ã¶nlemler alÄ±nabileceÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti.

NATO ile Rusya'nÄ±n diyaloÄŸu sÃ¼rdÃ¼rmesinin Ã¶zellikle gerginliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi'nin bir araya gelmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini verdi.

ORTADOÄžU VE KUZEY AFRÄ°KA GÃœNDEMDE

Stoltenberg, toplantÄ±nÄ±n devamÄ±nda OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika'ya iliÅŸkin geliÅŸmelerin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, bu Ã§erÃ§evede Suriye'deki mevcut durum, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± ve NATO'nun Irak'ta baÅŸlatacaÄŸÄ± eÄŸitim misyonuna iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Temmuz ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek BrÃ¼ksel Zirvesi'nde Irak eÄŸitim misyonunu baÅŸlatma kararÄ± alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Stoltenberg, "OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika'daki karmaÅŸa ve Ã§atÄ±ÅŸma kendi topraklarÄ±mÄ±za da sÄ±Ã§rÄ±yor. Zor durumda olan mÃ¼lteci ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n akÄ±nÄ±na yol aÃ§Ä±yor. NATO bu nedenle yerel gÃ¼Ã§lere eÄŸitim saÄŸlayarak terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi artÄ±rÄ±yor ve Ã¼lkelerin istikrarÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yor." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Oturuma Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildiren Stoltenberg, NATO-AB iÅŸ birliÄŸinin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Stoltenberg, toplantÄ±da aynÄ± zamanda Afganistan'da barÄ±ÅŸ ve uzlaÅŸÄ±ya iliÅŸkin geliÅŸmelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸini, NATO'nun Afganistan CumhurbaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani'nin Taliban'a barÄ±ÅŸ eli uzatmasÄ±ndan dolayÄ± memnun olduÄŸunu dile getirdi.

BatÄ± BalkanlarÄ±n da toplantÄ±da gÃ¼ndeme geleceÄŸini kaydeden Stoltenberg, NATO'nun aÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu Ã§erÃ§evede Ã¼ye olmak isteyen Bosna Hersek, Makedonya, GÃ¼rcistan ve Ukrayna'ya iliÅŸkin geliÅŸmelerin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"S-400 ALIMI ULUSAL KARARDIR"

Soru cevap bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin bir sorunun yÃ¶neltilmesi Ã¼zerine Stoltenberg, NATO'nun Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na 2015 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸinde destek verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n kapsamadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± konulara iliÅŸkin endiÅŸe bulunduÄŸunu da kaydeden Stoltenberg, Ä°ran'Ä±n balistik fÃ¼ze programÄ± ve bÃ¶lgesinde oynadÄ±ÄŸÄ± istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± rolÃ¼n gÃ¶z ardÄ± edilmemesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Stoltenberg, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n gÃ¼ndeme getirilmesi Ã¼zerine Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer ve fÃ¼ze denemelerini durdurmayÄ± kabul edeceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde uygulanmaya devam etmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Makedonya'nÄ±n NATO'ya Ã¼ye olmasÄ± durumunda Rusya'nÄ±n ne gibi bir tepki vereceÄŸi sorusuna Stoltenberg, tÃ¼m egemen Ã¼lkelerin kendi yolunu seÃ§me hakkÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Rusya'nÄ±n kendi etki alanÄ±ndaki Ã¼lkeleri kontrol etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Stoltenberg, bunun NATO'ya aykÄ±rÄ± bir yaklaÅŸÄ±m olduÄŸunu vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etme kararÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Stoltenberg, bunun bir ulusal karar olduÄŸuna iÅŸaret ederek TÃ¼rkiye ve ABD arasÄ±nda bu konuda iletiÅŸim yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinden memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti.

NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu temsil edecek. Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun toplantÄ± Ã¶ncesinde Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±-AB iliÅŸkilerini gÃ¼ndeme getirmesi gerekiyor.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun toplantÄ± kapsamÄ±nda â€‹Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan Vekili John Sullivan, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias, Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Peter Szijjarto ve NorveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ine Marie Eriksen Soreide ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirmesi bekleniyor.