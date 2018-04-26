NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± BrÃ¼ksel'de toplanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NATO Ã¼yesi 29 Ã¼lkenin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± BrÃ¼ksel Zirvesi'ne hazÄ±rlÄ±k, Rusya, Suriye, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±, Irak eÄŸitim misyonu ve BatÄ± Balkanlar gibi farklÄ± konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere 28 Nisan'da bir araya gelecek.
BrÃ¼ksel'de bir gÃ¼n sÃ¼recek NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¼ndemine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni karargaha taÅŸÄ±nma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu, bu nedenle ittifaka 50 yÄ±ldÄ±r hizmet veren eski karargahta son dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
ToplantÄ±nÄ±n ana gÃ¼ndem maddelerinden birinin Rusya'nÄ±n son dÃ¶nemdeki tehlikeli davranÄ±ÅŸ biÃ§imi olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Stoltenberg, NATO'nun birlik iÃ§inde ve kararlÄ±lÄ±kla bu davranÄ±ÅŸ biÃ§imine cevap verdiÄŸini sÃ¶yledi.
"Rusya'nÄ±n NATO Ã¼lkelerine yÃ¶nelik tehdit edici ve mÃ¼dahaleci tutumu devam ediyor." diyen Stoltenberg, bu Ã§erÃ§evede dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n ne gibi Ã¶nlemler alÄ±nabileceÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti.
NATO ile Rusya'nÄ±n diyaloÄŸu sÃ¼rdÃ¼rmesinin Ã¶zellikle gerginliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde daha bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi'nin bir araya gelmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bilgisini verdi.
ORTADOÄžU VE KUZEY AFRÄ°KA GÃœNDEMDE
Stoltenberg, toplantÄ±nÄ±n devamÄ±nda OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika'ya iliÅŸkin geliÅŸmelerin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, bu Ã§erÃ§evede Suriye'deki mevcut durum, Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ± ve NATO'nun Irak'ta baÅŸlatacaÄŸÄ± eÄŸitim misyonuna iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Temmuz ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek BrÃ¼ksel Zirvesi'nde Irak eÄŸitim misyonunu baÅŸlatma kararÄ± alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Stoltenberg, "OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika'daki karmaÅŸa ve Ã§atÄ±ÅŸma kendi topraklarÄ±mÄ±za da sÄ±Ã§rÄ±yor. Zor durumda olan mÃ¼lteci ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n akÄ±nÄ±na yol aÃ§Ä±yor. NATO bu nedenle yerel gÃ¼Ã§lere eÄŸitim saÄŸlayarak terÃ¶rle mÃ¼cadeleyi artÄ±rÄ±yor ve Ã¼lkelerin istikrarÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yor." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Oturuma Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildiren Stoltenberg, NATO-AB iÅŸ birliÄŸinin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Stoltenberg, toplantÄ±da aynÄ± zamanda Afganistan'da barÄ±ÅŸ ve uzlaÅŸÄ±ya iliÅŸkin geliÅŸmelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸini, NATO'nun Afganistan CumhurbaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani'nin Taliban'a barÄ±ÅŸ eli uzatmasÄ±ndan dolayÄ± memnun olduÄŸunu dile getirdi.
BatÄ± BalkanlarÄ±n da toplantÄ±da gÃ¼ndeme geleceÄŸini kaydeden Stoltenberg, NATO'nun aÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu Ã§erÃ§evede Ã¼ye olmak isteyen Bosna Hersek, Makedonya, GÃ¼rcistan ve Ukrayna'ya iliÅŸkin geliÅŸmelerin ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
"S-400 ALIMI ULUSAL KARARDIR"
Soru cevap bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na iliÅŸkin bir sorunun yÃ¶neltilmesi Ã¼zerine Stoltenberg, NATO'nun Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na 2015 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸinde destek verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Ä°ran nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±nÄ±n kapsamadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± konulara iliÅŸkin endiÅŸe bulunduÄŸunu da kaydeden Stoltenberg, Ä°ran'Ä±n balistik fÃ¼ze programÄ± ve bÃ¶lgesinde oynadÄ±ÄŸÄ± istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± rolÃ¼n gÃ¶z ardÄ± edilmemesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Stoltenberg, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n gÃ¼ndeme getirilmesi Ã¼zerine Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer ve fÃ¼ze denemelerini durdurmayÄ± kabul edeceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde uygulanmaya devam etmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Makedonya'nÄ±n NATO'ya Ã¼ye olmasÄ± durumunda Rusya'nÄ±n ne gibi bir tepki vereceÄŸi sorusuna Stoltenberg, tÃ¼m egemen Ã¼lkelerin kendi yolunu seÃ§me hakkÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Rusya'nÄ±n kendi etki alanÄ±ndaki Ã¼lkeleri kontrol etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Stoltenberg, bunun NATO'ya aykÄ±rÄ± bir yaklaÅŸÄ±m olduÄŸunu vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etme kararÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Stoltenberg, bunun bir ulusal karar olduÄŸuna iÅŸaret ederek TÃ¼rkiye ve ABD arasÄ±nda bu konuda iletiÅŸim yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesinden memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti.
NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu temsil edecek. Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun toplantÄ± Ã¶ncesinde Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±-AB iliÅŸkilerini gÃ¼ndeme getirmesi gerekiyor.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun toplantÄ± kapsamÄ±nda â€‹Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan Vekili John Sullivan, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kotzias, Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Peter Szijjarto ve NorveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ine Marie Eriksen Soreide ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirmesi bekleniyor.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi
28 Nisan'da BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenecek NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda ana gÃ¼ndem maddeleri BrÃ¼ksel Zirvesi'ne hazÄ±rlÄ±k, Rusya, Suriye, Ä°ran, Irak eÄŸitim misyonu ve BatÄ± Balkanlar olacak
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'ni geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunduÄŸu ve Åžah RÄ±za Pehlevi'ye ait olduÄŸu iddia edilen mumya konusunda yetkililerin Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalarÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Endonezya'da AÃ§e eyaletinin doÄŸusundaki Pasir Putih kÃ¶yÃ¼nde, kaÃ§ak petrol kuyusunda dÃ¼n meydana gelen patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 21'e Ã§Ä±ktÄ±.
Pakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabadâ€™da gÃ¶revli AmerikalÄ± diplomat Joseph Emanuel Hall'in karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ¼mlÃ¼ trafik kazasÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda kriz Ã§Ä±kardÄ±. Pakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hall'un kara listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildiÄŸini aÃ§Ä±klarken, ABD'deki PakistanlÄ± diplomatlara seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
Ã‡in'de erken uyarÄ±, keÅŸif ve H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Tayvan BoÄŸazÄ±'nda devriye uÃ§uÅŸu ve tatbikat baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã‡in donanmasÄ± geÃ§en hafta da Tayvan BoÄŸazÄ±'nda gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlemiÅŸ, tatbikatÄ±n Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
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