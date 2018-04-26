15:20, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Denizli'de 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem





Denizli'nin Honaz ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (AFAD) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 14.37'de merkez Ã¼ssÃ¼ Honaz ilÃ§esi olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n yerin 7 kilometre derinliÄŸinde meydana geldiÄŸi belirlendi.

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