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Avrupa
15:39, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Avrupa BirliÄŸi'nden Myanmar'a yeni yaptÄ±rÄ±mlar
Avrupa BirliÄŸi'nden Myanmar'a yeni yaptÄ±rÄ±mlar

Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB),Â Myanmar'a yeni yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±

AB Konseyi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla kullanÄ±labilecek ekipmanlarÄ±n Myanmar'a satÄ±ÅŸÄ±na da kÄ±sÄ±tlama getirildiÄŸi belirtildi.

Myanmar ordusuyla askeri tatbikat ya da iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bazÄ± ordu mensuplarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m listesine eklendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular avrupa birliÄŸi AB myanmar
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