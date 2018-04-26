15:39, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Avrupa BirliÄŸi'nden Myanmar'a yeni yaptÄ±rÄ±mlar





Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸiÂ (AB),Â Myanmar'a yeni yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ± AB Konseyi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla kullanÄ±labilecek ekipmanlarÄ±n Myanmar'a satÄ±ÅŸÄ±na da kÄ±sÄ±tlama getirildiÄŸi belirtildi. Myanmar ordusuyla askeri tatbikat ya da iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bazÄ± ordu mensuplarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m listesine eklendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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