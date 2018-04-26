15:30, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

TayvanlÄ± uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±na Endonezya'da idam cezasÄ±





Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya mahkemesi uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan suÃ§lu bulunan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verdi. BaÅŸkent Cakartaâ€™nÄ±n gÃ¼neyindeki bÃ¶lge mahkemesi, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§uyla yargÄ±lanan Tayvan vatandaÅŸÄ± 8 kiÅŸi hakkÄ±nda idam cezasÄ± hÃ¼kmÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. SanÄ±klar iÃ§in herhangi bir hafifletici neden olmadÄ±ÄŸÄ± ve suÃ§larÄ±nÄ±n mahkemede kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Polisin haziran ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda yakalanan 8 TayvanlÄ±, ele geÃ§irilen 1 ton uyuÅŸturucu maddeyi Endonezya'ya getirmekle suÃ§lanÄ±yordu. SÃ¶z konusu operasyonda suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n lideri olduÄŸu belirtilen bir kiÅŸi Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irilmiÅŸti. Endonezya hÃ¼kÃ¼meti, uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelede aldÄ±ÄŸÄ± sert Ã¶nlemlerle tanÄ±nÄ±yor. Yasalara gÃ¶re, Ã¼zerinde 5 gramdan fazla uyuÅŸturucuyla yakalananlar idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±labiliyor. Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo, 2014 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ 28 kiÅŸi idam edildi. Endonezya'da 2015â€™te iki Avustralya vatandaÅŸÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan idam edilmesi, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkileri de durma noktasÄ±na getirmiÅŸti. Â

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