15:48, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Kut'Ã¼l Amare Zaferi KomutanÄ± Halil PaÅŸa mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kut'Ã¼l Amare zaferinin komutanÄ± Halil Kut PaÅŸa, zaferin 102. yÄ±lÄ±nda Åžeyh Yahya Efendi TÃ¼rbesi'nin bahÃ§esindeki kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Esenler ve Sultanbeyli belediyelerince ortaklaÅŸa anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± Tevfik GÃ¶ksu ile Sultanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Keskin ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrencinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan kabir ziyaretinde, Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dua edildi.

Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, zaferin unutulmamasÄ± ve yeniden hatÄ±rlanmasÄ± iÃ§in hem farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak hem de tarihe vefanÄ±n gereÄŸi bÃ¶yle bir etkinlik dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.

Ã‡eÅŸitli etkinliklerle bu zaferi hatÄ±rlatacaklarÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¶ksÃ¼, "Bu zaferi unutturmayacaÄŸÄ±z ve yeni nesillere aktarÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Bu bizim tarihimizde Ã¶nemli bir kahramanlÄ±k, BatÄ±'nÄ±n tarihinde de Ã¶nemli bir yenilgi tarihidir. Bunu yeni nesillere aktarmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Sultanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± Keskin de zaferin 102. yÄ±lÄ±nda iki belediye olarak ortak program dÃ¼zenlediklerini dile getirerek, "Bu zaferin baÅŸkomutanlarÄ±ndan Halil Kut PaÅŸa'yÄ± kabri baÅŸÄ±nda rahmetle andÄ±k. Zaferin 100. yÄ±lÄ±yla ilgili pek Ã§ok program dÃ¼zenlendi. Biz iki belediye olarak bunu 102. yÄ±lÄ±nda da devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.