Kut'Ã¼l Amare Zaferi KomutanÄ± Halil PaÅŸa mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kut'Ã¼l Amare zaferinin komutanÄ± Halil Kut PaÅŸa, zaferin 102. yÄ±lÄ±nda Åžeyh Yahya Efendi TÃ¼rbesi'nin bahÃ§esindeki kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Esenler ve Sultanbeyli belediyelerince ortaklaÅŸa anma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.
Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± Tevfik GÃ¶ksu ile Sultanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Keskin ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶ÄŸrencinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan kabir ziyaretinde, Kur'an-Ä± Kerim okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dua edildi.
Esenler Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, zaferin unutulmamasÄ± ve yeniden hatÄ±rlanmasÄ± iÃ§in hem farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak hem de tarihe vefanÄ±n gereÄŸi bÃ¶yle bir etkinlik dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.
Ã‡eÅŸitli etkinliklerle bu zaferi hatÄ±rlatacaklarÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¶ksÃ¼, "Bu zaferi unutturmayacaÄŸÄ±z ve yeni nesillere aktarÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Bu bizim tarihimizde Ã¶nemli bir kahramanlÄ±k, BatÄ±'nÄ±n tarihinde de Ã¶nemli bir yenilgi tarihidir. Bunu yeni nesillere aktarmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Sultanbeyli Belediye BaÅŸkanÄ± Keskin de zaferin 102. yÄ±lÄ±nda iki belediye olarak ortak program dÃ¼zenlediklerini dile getirerek, "Bu zaferin baÅŸkomutanlarÄ±ndan Halil Kut PaÅŸa'yÄ± kabri baÅŸÄ±nda rahmetle andÄ±k. Zaferin 100. yÄ±lÄ±yla ilgili pek Ã§ok program dÃ¼zenlendi. Biz iki belediye olarak bunu 102. yÄ±lÄ±nda da devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ilk mitingini 28 Nisan'da Ä°zmir'de yapacak, ErdoÄŸan'Ä±n 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapmasÄ± planlanÄ±yor.
Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Esenler ve Sultanbeyli belediyelerinin ortaklaÅŸa dÃ¼zenlendiÄŸi anma etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, zaferin komutanÄ± Halil Kut PaÅŸa'nÄ±n kabri ziyaret edildi
Denizli'nin Honaz ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.
Belediye BaÅŸkanÄ± Demir, "MilletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa ettim" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. DavutoÄŸlu, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z benim de adayÄ±mdÄ±r" derken, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde miiletvekili adayÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde 3 terÃ¶rist gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.
YSK, seÃ§im takvimine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± tamamlayarak, yayÄ±mlanmak Ã¼zere Resmi Gazete'ye gÃ¶nderdi. Buna gÃ¶re CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aday gÃ¶sterme tarihi 4-9 MayÄ±s olarak belirlendi. Takvime gÃ¶re ittifak iÃ§in son baÅŸvuru tarihi ise 6 MayÄ±s.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Abdullah GÃ¼l'Ã¼n adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili "Bir mÃ¼hendislik projesiydi, patladÄ±, elde kaldÄ±, baÅŸarÄ±sÄ±z oldu" ifadesini kullandÄ±.
24 Haziran'daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi seÃ§imleri Ã¶ncesinde, Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir AkyÃ¼rek, Samsun BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Yusuf Ziya YÄ±lmaz ve Ä°stanbul Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Demir, AK Partiâ€™den milletvekili aday adayÄ± olmak iÃ§in gÃ¶revlerinden istifa etti
EskiÅŸehir merkezli 8 ilde FETÃ–'nÃ¼n 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'sinin dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. DolaÅŸÄ±m sistemi kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 39,7'si iskemik kalp hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklandÄ±. Ä°kamet edilen ile gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenleri incelendiÄŸinde ise dolaÅŸÄ±m sistemi hastalÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerin oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ilk beÅŸ il sÄ±rasÄ±yla Denizli, AydÄ±n, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Afyonkarahisar oldu.
TÃ¼rkiye'nin en Ã¶nemli teknoloji ÅŸirketleri TAI ve ASELSAN, Milli Muharip UÃ§ak Projesi'nin kritik sistemleri iÃ§in gÃ¼Ã§lerini birleÅŸtiriyor.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Astana platformunun garantÃ¶rleri TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Moskova'da bir araya geleceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YSK BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven, seÃ§im takvimini bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
7140 sayÄ±lÄ± SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Afrin'in kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± iÃ§erisine sinsice yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±lar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK mensuplarÄ±nÄ±n insan yaÅŸamÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.