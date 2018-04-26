BM, Esed rejiminin YermÃ¼k KampÄ±'na saldÄ±rÄ±larÄ±ndan endiÅŸeli

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock, BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin, baÅŸkent Åžamâ€™Ä±n gÃ¼neyinde Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ±'na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirtti.
Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin, YermÃ¼k KampÄ± bÃ¶lgesinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž kontrolÃ¼ndeki kÄ±smÄ±na yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemesi ve bu saldÄ±rÄ±larÄ±n bedelini Filistinli mÃ¼ltecilerin Ã¶demesine iliÅŸkin, "YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z. AyrÄ±ca YermÃ¼k'ten de (DEAÅž'tan) Åžam'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum." dedi.Â
Esed gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ tamamen saÄŸladÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Guta'ya halen eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Lowcock, bu yÃ¼zden bÃ¶lgede ne kadar sivil yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam olarak bilemediklerini kaydetti.
Lowcock, Ä°dlib'deki duruma da deÄŸinerek "Son derece endiÅŸeliyiz. Ã–zellikle Ä°dlib'in gÃ¼neyine yÃ¶nelik bombardÄ±man ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Maalesef bÃ¶lgeye istediÄŸimiz eriÅŸimi saÄŸlayamÄ±yoruz. AyrÄ±ca Ä°dlib'in bazÄ± bÃ¶lgelerindeki siviller ÅŸiddetle korumaya ihtiyaÃ§ duyuyor." ifadelerini kullandÄ±.
Åžamâ€™Ä±n 8 kilometre gÃ¼neyinde yoÄŸun olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ±, 16 kilometrekare alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir yerleÅŸim.
BÃ¶lgenin batÄ± kÄ±smÄ±ndaki 8 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n, doÄŸusu kesimindeki 7 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) kontrolÃ¼nde.
YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n kuzeyinde Esed rejimi ile DEAÅž arasÄ±nda kalan 1 kilometrekarelik alanÄ± ise rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplardan Heyet Tahrir Åžam kontrol ediyor.
YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r Esed rejimi ve Ä°ran destekli gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki YermÃ¼kâ€™Ã¼n DEAÅž kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgesinde yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu Filistinli mÃ¼ltecilerden oluÅŸan 2 bin 500 aile yaÅŸÄ±yor.
Ã–SO kontrolÃ¼ndeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanda ise yaklaÅŸÄ±k 100 bin sivil kuÅŸatma altÄ±nda.
YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 95â€™ini iÅŸgal eden DEAÅž, kampÄ±n Ã§evresindeki Hacer El Esved semtinin tamamÄ±nÄ±, Tadamun Mahallesi'nin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile Kadem, As Sari ve MÃ¼ezziniye mahallerini kontrol ediyor.
Rejim gÃ¼Ã§leri, DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmelerinin ardÄ±ndan, geÃ§en perÅŸembe YermÃ¼k'e yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlatmÄ±ÅŸ, 20 Filistinli mÃ¼lteci Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi
28 Nisan'da BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenecek NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda ana gÃ¼ndem maddeleri BrÃ¼ksel Zirvesi'ne hazÄ±rlÄ±k, Rusya, Suriye, Ä°ran, Irak eÄŸitim misyonu ve BatÄ± Balkanlar olacak
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'ni geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunduÄŸu ve Åžah RÄ±za Pehlevi'ye ait olduÄŸu iddia edilen mumya konusunda yetkililerin Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalarÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Endonezya'da AÃ§e eyaletinin doÄŸusundaki Pasir Putih kÃ¶yÃ¼nde, kaÃ§ak petrol kuyusunda dÃ¼n meydana gelen patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 21'e Ã§Ä±ktÄ±.
Pakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabadâ€™da gÃ¶revli AmerikalÄ± diplomat Joseph Emanuel Hall'in karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ¼mlÃ¼ trafik kazasÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda kriz Ã§Ä±kardÄ±. Pakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hall'un kara listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildiÄŸini aÃ§Ä±klarken, ABD'deki PakistanlÄ± diplomatlara seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
Ã‡in'de erken uyarÄ±, keÅŸif ve H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Tayvan BoÄŸazÄ±'nda devriye uÃ§uÅŸu ve tatbikat baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã‡in donanmasÄ± geÃ§en hafta da Tayvan BoÄŸazÄ±'nda gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlemiÅŸ, tatbikatÄ±n Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
"Arap BaharÄ±" sÃ¼recinden demokratik kazanÄ±mlarla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Tunus, 6 MayÄ±s'ta devrimden sonraki ilk yerel seÃ§imler iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidiyor.
Ã–zbekistan'da 5 bin 366 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¶dÃ¼ller sahibini buldu
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 180 Ã¼lke kapsamÄ±nda deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± "BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼" kriterlerinde KÄ±rgÄ±zistan 9 sÄ±ra geriledi
Hindistan'da bir yolcu treninin okul servisine Ã§arpmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4'Ã¼ aÄŸÄ±r, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.