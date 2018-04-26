15:48, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

BM, Esed rejiminin YermÃ¼k KampÄ±'na saldÄ±rÄ±larÄ±ndan endiÅŸeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock, BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin, baÅŸkent Åžamâ€™Ä±n gÃ¼neyinde Filistinli mÃ¼ltecilerin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ±'na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirtti.

Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin, YermÃ¼k KampÄ± bÃ¶lgesinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž kontrolÃ¼ndeki kÄ±smÄ±na yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemesi ve bu saldÄ±rÄ±larÄ±n bedelini Filistinli mÃ¼ltecilerin Ã¶demesine iliÅŸkin, "YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z. AyrÄ±ca YermÃ¼k'ten de (DEAÅž'tan) Åžam'a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum." dedi.Â

Esed gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ tamamen saÄŸladÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Guta'ya halen eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Lowcock, bu yÃ¼zden bÃ¶lgede ne kadar sivil yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tam olarak bilemediklerini kaydetti.

Lowcock, Ä°dlib'deki duruma da deÄŸinerek "Son derece endiÅŸeliyiz. Ã–zellikle Ä°dlib'in gÃ¼neyine yÃ¶nelik bombardÄ±man ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Maalesef bÃ¶lgeye istediÄŸimiz eriÅŸimi saÄŸlayamÄ±yoruz. AyrÄ±ca Ä°dlib'in bazÄ± bÃ¶lgelerindeki siviller ÅŸiddetle korumaya ihtiyaÃ§ duyuyor." ifadelerini kullandÄ±.

YERMÃœK KAMPI'NDA YÃœZ BÄ°NDEN FAZLA SÄ°VÄ°L KUÅžATMA ALTINDA

Åžamâ€™Ä±n 8 kilometre gÃ¼neyinde yoÄŸun olarak Filistinli mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± YermÃ¼k KampÄ±, 16 kilometrekare alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir yerleÅŸim.

BÃ¶lgenin batÄ± kÄ±smÄ±ndaki 8 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n, doÄŸusu kesimindeki 7 kilometrekarelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) kontrolÃ¼nde.

YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n kuzeyinde Esed rejimi ile DEAÅž arasÄ±nda kalan 1 kilometrekarelik alanÄ± ise rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplardan Heyet Tahrir Åžam kontrol ediyor.

YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldÄ±r Esed rejimi ve Ä°ran destekli gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki YermÃ¼kâ€™Ã¼n DEAÅž kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgesinde yarÄ±sÄ±ndan Ã§oÄŸu Filistinli mÃ¼ltecilerden oluÅŸan 2 bin 500 aile yaÅŸÄ±yor.

Ã–SO kontrolÃ¼ndeki kÃ¼Ã§Ã¼k alanda ise yaklaÅŸÄ±k 100 bin sivil kuÅŸatma altÄ±nda.

YermÃ¼k KampÄ±â€™nÄ±n yÃ¼zde 95â€™ini iÅŸgal eden DEAÅž, kampÄ±n Ã§evresindeki Hacer El Esved semtinin tamamÄ±nÄ±, Tadamun Mahallesi'nin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile Kadem, As Sari ve MÃ¼ezziniye mahallerini kontrol ediyor.

Rejim gÃ¼Ã§leri, DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmelerinin ardÄ±ndan, geÃ§en perÅŸembe YermÃ¼k'e yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar baÅŸlatmÄ±ÅŸ, 20 Filistinli mÃ¼lteci Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.